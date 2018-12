Pohjois-Italian yrittäjät nousivat kapinaan populistihallitusta vastaan – Kysy Italian taloudesta ja politiikasta toimittajalta

Pohjois-Italian keskeiset elinkeinoelämän järjestöt ovat osoittaneet mieltään Italian populistihallituksen talouspolitiikkaa vastaan.

Torinoon kokoontuneet yli 3 000 yrittäjää vaativat hallitusta toteuttamaan sellaista politiikkaa, joka luo talouskasvua menojen kasvattamisen sijaan.

Yrittäjät myös vaativat hallitusta tasapainottamaan ensi vuoden budjettinsa, jotta Italia säästyisi EU:n sakoilta ja finanssimarkkinoiden negatiivisilta reaktioilta.

EU on vaatinut Italiaa muuttamaan ensi vuoden budjettiaan ja aloittanut kurinpitomenettelyn maata vastaan. Se saattaa johtaa tuntuviin sakkoihin.

– Kärsivällisyytemme on loppumassa. Monet täällä olevista yrittäjäjärjestöistä ovat kilpailijoita keskenään. Täällä on käsityöläisiä, kauppiaita, osuuskuntia, ja teollisuusyrityksiä. Politiikka on liian tärkeä asia jätettäväksi vain politiikkojen hoidettavaksi, sanoi tilaisuudessa puhunut Italian elinkeinoelämän keskusjärjestön Confindustrian puheenjohtaja Vincenzo Boccia.

Hänen mukaansa Torinoon kokoontuneet yrittäjät edustavat yhteensä 65 prosenttia Italian bruttokansantuotteesta.

Yrittäjät ovat pettyneet hallituksen talouspolitiikkaan

Italian populistihallituksen kannatus rakentuu hieman yksinkertaistaen kahden maan tieteellisen ryhmän varaan.

Etelä-Italiassa kannatetaan päähallituspuoluetta Viiden tähden liikettä, joka on luvannut tulonsiirtoja köyhälle Etelä-Italialle.

Entisen Pohjoisen liiton, nykyiseltä nimeltään La Legan kannatus puolestaan rakentuu rikkaan Pohjois-Italian yrittäjien varaan, joita houkuttelivat Legan johtajan Matteo Salvinin lupaukset tuntuvista veronalennuksista. Legan kasvaneeseen kannatukseen vaikuttaa toki myös sen liberaalia maahanmuuttopolitiikkaa vastustava linja.

Talouslehti Financian Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) yrittäjien pettymykselle hallituksen talouspolitiikkaan on selkeitä syitä.

Tuhlaileva politiikkaa on saanut Italian valtionvelkakirjojen korot nousuun, mikä puolestaan on johtanut siihen, että italialaispankit ovat tiukentaneet lainapolitiikkaansa. Tämä vaikeuttaa italialaisyritysten lainansaantia ja hankaloittaa tuottavien investointien tekemistä.

Monet yrittäjistä myös kokevat, että Salvini ei ole pitänyt lupauksiaan veronalennuksista ja investoinneista valtion suuriin infrastruktuurihankkeisiin.

Heidän mielestään populistihallituksen talouspolitiikkaa on varallisuutta jakavaa, ei sitä luovaa.

