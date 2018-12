Janne Autere sulki Facebookin kymmenen vuoden aktiivisen käytön jälkeen, eikä hän ole ainoa – Ylen lukijat kertovat miksi jättivät somen ja miten se vaikutti

Janne Autere on helpottunut poistettuaan Facebookin.

Tästä on kyse Noin 300 000 suomalaista on poistanut tänä vuonna Facebook-tilinsä.

Ylen lukijat kertoivat somen hylkäämisen syiksi kyllästymisen, ahdistumisen, mainosten lisääntymisen ja huolen tietoturvasta.

Facebookista ei välttämättä siirrytä toisiin somekanaviin, vaan jätetään some kokonaan.

Paltamolainen luontomatkailuyrittäjä Janne Autere lähti Facebookista 10 vuoden käytön jälkeen.

Facebook on vuosia ollut suosituin somekanava suomalaisten keskuudessa. Vielä huhtikuussa Facebookia käytti noin 3,2 miljoonaa suomalaista. Huhti-elokuun välisenä aikana noin 300 000 suomalaista on hylännyt Facebookin (siirryt toiseen palveluun) (IS).

Yksi Facebookin hylänneistä on paltamolainen luontomatkailuyrittäjä Janne Autere, hän jätti Facebookin 10 vuoden ahkeran käytön jälkeen tänä syksynä.

– Aloin kokea olevani stressaantunut siihen jatkuvaan informaatiotulvaan, mitä sieltä tuli. Minusta Facebookin pakonomainen käyttö on vähän sama kuin liiallinen alkoholinkäyttö. Ihan samanlainen riippuvuus siihen tulee, Autere sanoo.

Autere ei ole turhautumisen tunteidensa kanssa yksin. Kun Yle kysyi ihmisiltä, miksi he ovat luopuneet sosiaalisesta mediasta, kyselyyn tuli lähes 900 vastausta. Osa kyselyn vastauksista on kirjoitettu tähän juttuun kursiivilla.

Facebook-tilin poistaminen on suomalaisten suosiossa. Timo Sihvonen/Yle

Vastauksista kävi ilmi, että suurimmat syyt somekanavien hylkäämiseen ovat ahdistuminen, kyllästyminen, liiallinen ajankulu, mainosten lisääntyminen, somen ulkonäkökeskeisyys ja tietoturva-asiat.

Osa vastaajista myös näki liian suuren kaverimäärän vaikeana tilanteena: omia asioita ei haluttu jakaa liian monille ihmisille.

“Vuosien mittaan oli hurjaa seurata, kuinka jotkut ihmiset jaksoivat laittaa päivityksiä monta kertaa päivässä. Tuntui hyvin vahvasti siltä, että ihmiset rakensivat, tiedostaen sen itse tai ei, itselleen virtuaali-egoa: päivitykset olivat aina positiivisia ja kuvat suoraan katumainoksista.”

"Facebook jäi jo monta vuotta sitten, koska en osaa viestittää luontevasti samaan aikaan ystävilleni, tuttavilleni, työtovereilleni, rakastajalleni, lapsilleni ja äidilleni. Se jäi siihen."

Somesta lähtö vapauttaa

Somen käytön lopettamisesta tai ainakin alustojen vähentämisestä Ylen kyselyyn vastanneilla oli paljon positiivisia kokemuksia. Monet kokivat vapautuneensa ja saaneensa lisää aikaa tärkeämpiin asioihin.

“Aikaa on enemmän ja elämänlaatu parani. Mistään tärkeästä en ole jäänyt paitsi. On rauhallisempi olo. Turhanpäiväiset päivitykset ja vastakkainasettelut keskusteluineen eivät enää vie turhaa energiaa. Olen onnellisempi nyt."

Myös Janne Auterella on jäänyt enemmän aikaa töille ja lähipiirille.

– Olen yrittänyt panostaa kasvokkaiseen keskusteluun. Perheenjäsenet ovat vielä Facebookissa, mutta meillä on ehkä enemmän keskustelua naamatusten kuin aiemmin. Yritän olla myös yhteydessä oikeisiin ystäviin puhelimitse tai tavata heitä, Autere kertoo.

Minun ei tarvitse kirjoitella sinne tarinoita tämän päivän tekemisistä tai olla kiinnostunut toisten tekemisistä. Janne Autere

Sosiaalisen median jättämisessä voi olla negatiivisiakin vaikutuksia. Ylen kyselyyn vastanneiden negatiivisia kokemuksia olivat muun muassa ulkopuolinen olo: somen ulkopuolella oleva ei saa tapahtumakutsuja, eikä pysy yhtä helposti kärryillä tuttavien kuulumisista.

– Julkiset toimijat ilmoittavat omista tapahtumistaan ja kursseistaan aika usein Facebookin kautta. Tämä saattaa olla vaarallista, koska luulen, että yhä enenevässä määrin ihmiset jättäytyvät pois Facebookista, Autere sanoo.

“Alussa se oli vähän outoa. Tuntui, että putosin kartalta. En tiennyt, mitä kaupungissa tapahtui kulttuurin osalta, en tiennyt oliko joku käynyt sienimetsässä tai leiponut kakun. Aika nopeasti kuitenkin huomasin, että suurin osa siitä tiedosta, jonka olin FB:n kautta saanut, oli jokseenkin aivan turhaa tietoa. Jollain tavalla koin helpotusta.”

Huoli tietoturvasta syy joukkopakoon

Sosiaalisen median tutkija ja kouluttaja Harto Pönkä näkee, että suuri syy suomalaisten joukkopakoon Facebookista on kasvava huoli omasta tietoturvasta. Pelkästään tänä vuonna on paljastunut, että miljoonien Facebookin käyttäjien tietoja on jaettu Cambridge Analytica -yhtiölle. Syksyllä tapahtui myös suora tietovuoto Facebookin käyttäjätiedoista.

– Mietitään, onko Facebook luotettava taho, jolle voi antaa tietoja. Suomessakin on kyselyissä käynyt ilmi, että tietoturvaongelmien takia on vähennetty Facebookin käyttöä tai lopetettu kokonaan, Pönkä sanoo.

“Sekä Googlen että Facebookin algoritmeista ja niiden salamyhkäisyydestä on ollut paljon puhetta. Meitä manipuloidaan, ohjataan ja asetetaan omiin kupliimme, ja se tuntuu pahalta. Googlen ja Facebookin ylivalta arveluttaa.”

Suomessakin Facebookin käyttöä on vähennetty tietoturvaongelmien takia. AOP

Pönkän mukaan myös Facebookin algoritmien muutos on vaikuttanut ihmisten some-käyttäytymiseen, koska ystävien päivityksiä ei välttämättä näe enää entiseen tapaan.

– Nyt algoritmi valitsee mitä näet, etkä voi itse vaikuttaa siihen. Se vaikeuttaa tuttavapiirin välistä yhteydenpitoa, Pönkä sanoo

"Syyt jäädä pois somesta ovat toisaalta teknologiaan, algoritmeihin, suurten toimijoiden ylivaltaan ja kuplautumiseen liittyvää pelkoa ja ahdistusta sekä toisaalta turhautumista siihen, millainen ihminen minusta oli tullut. Vaikka sosiaalisessa mediassa on paljon hyvää, sen haitat alkoivat olla suurempia kuin hyödyt."

Sosiaalisen median tutkijan mukaan yleisin syy somen käyttöön onkin yhteydenpito ystävien, tuttavien ja sukulaisten kanssa. Ne palvelut, joissa tämä tarve täyttyy, ovat edelleen suosiossa.

– Esimerkiksi WhatsApp keskittyy nimenomaan lähipiirin viestittelyyn ja siellä on paljon ryhmiä: lapsilla kouluporukat ja aikuisilla harrasteryhmiä, Pönkä sanoo

Facebookissa tuhlataan tunteja

"Tulin jatkuvasti huonolle tuulelle somesisällöistä. Olin silti liian koukussa someen ja piti päivittäin tarkistaa mitä missäkin tapahtuu."

Ennen käyttäjätilinsä poistamista Autere saattoi käyttää 2–3 tuntia päivässä Facebookin selaamiseen ja päivittämiseen. Nykyään Autere käyttää muita somepalveluita, mutta mieltää käytön paljon vähäisemmäksi.

– Lisään kuvia Instagramiin, mutta minun ei tarvitse kirjoitella sinne tarinoita tämän päivän tekemisistä tai olla kiinnostunut toisten tekemisistä. Minulla on myös LinkedIn-tili, jonka kautta olen löytänyt myös nykyisen työni, Autere kertoo.

Janne Autereella on nyt enemmän aikaa esimerkiksi luonnosta nauttimiseen. Timo Sihvonen/Yle

Harto Pönkän mukaan Facebookista lähteneet käyttäjät eivät ole suoraan siirtyneet muiden somekanavien käyttäjiksi.

– Pikemminkin näyttää siltä, että Facebookin käyttö on vähentynyt eikä mitään välttämättä ole tullut tilalle. Voidaan huomata, että Instagram on ollut kasvussa, mutta ei niin paljon, että se selittäisi, että olisi siirrytty Facebookista Instagramiin.

Pönkä uskoo suomalaisten somekäytön olevan murroksessa. Tulevaisuudessa tietoturvasta tullaan pitämään kiinni entistä kovemmin ja somekanavien käyttö tulee muuttumaan nykyisestä.

– Facebook on hiljakseen tulossa alaspäin ja voi odottaa, että WhatsApp lisää käyttäjiä. Instagram tulee vielä kasvamaan ja löytämään paikkansa kaikenikäisten somekanavana, Pönkä ennustaa.

"Kännykän käyttö on vähentynyt huomattavasti. Olen ollut "somevapaa" vuoden verran, enkä ole kyllä palveluita kaivannut. Koen, että keskityn enemmän omaan elämääni."

