Myrskyn säikäyttämä Wasa Express selvisi vahingoitta ennätysaalloista – rekan alle jäänyt henkilöauto säästi laivan kolhuilta

Vaasan ja Uumajan väliä liikennöivä Wasa Express joutui viime torstaina kääntymään takaisin Vaasaan kovan myrskyn ja korkean aallokon takia. Aluksen autokannella kaatui rekka, mutta alus itsessään selvisi myrskystä vahingoitta.

– Laiva on kunnossa. Sille ei sattunut vahinkoa, sanoo Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg.

Wasalinella käytiin maanantaina läpi raportit tapahtumapäivästä ja se, millaisiin toimintatapojen muutoksiin torstain tapahtumat antavat aihetta.

Torstain myrskyn johdosta yhtiö tulee muun muassa päivittämään kiinnitysmanuaaliaan. Ståhlbergin mukaan kiinnityksiin lisätään aluksella yksi luokka. Lisäksi tulossa on koulutusta henkilökunnalle ja esimerkiksi keittiöhenkilökunnan kanssa tehdään suunnitelmat vastaavien tilanteiden varalle.

Ståhlberg kertoo kuulleensa Ilmatieteen laitokselta, että seitsenmetrisiksi yltyneet aallot olivat Merenkurkussa hyvin poikkeuksellisia. Silti niihinkin pitää varautua.

– Liikenne on silta. Jos me madallamme kynnystä liikennöidä, jos tuulee kovaa, silta ei mielestäni toimi. Pyrimme liikennöimään, kun on turvallista ja riskit eivät ole korkeita.

"Pitää kunnioittaa merta ja myrskyä"

Peter Ståhlberg täsmentää torstaina tehtyä päätöstä kääntää laiva takaisin Vaasaan. Päätös oli tehty, kun huomattiin lastin alkavan liikkua aallokossa. Käännöksen johdosta autokannella ollut rekka kaatui. Sen alle jäi yksi henkilöauto, joka kärsi merkittäviä vahinkoja.

Toimitusjohtaja toteaa kuitenkin, että vaikka henkilöautolle tapahtunut vahinko oli valitettava, rekan kaatuminen juuri sen päälle saattoi säästää laivan vahingoilta.

– Se säästi sen, ettei tullut laivalle vahinkoja. Mutta valitettavasti henkilöauton olisi voinut ehkä laittaa postiluukusta sisään sen jälkeen, Ståhlberg sanoo.

Toimitusjohtaja antaa laivan henkilökunnalle täydet kymmenen pistettä toiminnasta myrskyn aikana. Nyt pyritään siihen, että vastaavaa ei tapahtuisi uudestaan.

– Myrskyt eivät saisi yllättää. Vaikka me olemme toimineet aivan sääntöjen mukaan, se ei silti ole ollut riittävää. Nöyrällä asenteella tässä pitää olla ja kunnioittaa merta ja myrskyä, Ståhlberg sanoo.

