Euroministerien maratonkokouksen lopputulos: tulevat talouskriisit pihteihin jo ituvaiheessa

Euromaiden valtiovarainministerit ovat päässeet sopimukseen siitä, miten euromaiden tulevien talouskriisien hoitamiseen varaudutaan nykyistä paremmin.

Keinoksi löydettiin Euroopan vakausmekanismin (EVM) roolin vahvistaminen. EVM:n osaamista parannetaan niin, että käytännössä piileviin kriiseihin voitaisiin tarttua nykyistä aikaisemmassa vaiheessa.

Kriisien hallinnassa nopeus on valttia. Aikaisemmissa Kreikan, Portugalin ja Irlannin kriiseissä riskit on kyllä nähty, mutta niihin tarttuminen on lopulta kestänyt jopa toista vuotta.

Paremmalla ennakoinnilla tarvittavan tuen määrät voisivat pienentyä tai parhaassa tapauksessa tukipaketit voitaisiin jopa välttää.

Ennakointikyvyn lisäksi EVM:n roolia jäsenmaiden neuvojana vahvistetaan.

Brysselissä pidetty ministerikokous kesti kahdeksantoistas tuntia. Kokouksen esitykset ovat valmistelua ensi viikon huippukokoukselle.

Täydennämme juttua pian.

Lue lisää:

EU on uuden kriisin partaalla Italian vuoksi – joutuvatko muut vielä tukemaan Italiaa?