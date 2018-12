Lasten itsenäisyyspäivän juhlaan kokoontuu kymmenenvuotiaita Utsjoelta Hankoon – "Ne vaatteet näyttää vähän niin kuin presidentiltä: mustat vaatteet ja rusetti päälle"

Lapsille pääministerin isännöimään itsenäisyyspäivän juhlaan osallistuminen on ainutlaatuinen kokemus, jota on jännitetty pitkään.

Lapista saapuvien lasten piti lähteä matkaan jo edellisenä iltana ja juhliin on valmistauduttu kotonakin monta päivää. Keminmaan kunnassa arpaonni suosi Lilja Holappaa ja Aku Hyrkästä, joille reissu tarjoaa paljon uutta koettavaa.

– Ainakin ollaan laitettu vaatteita. Ne vaatteet näyttää vähän niinkuin presidentiltä. Mustat vaatteet ja rusetti päälle, kuvailee Hyrkäs.

Yksi asia jännittää enemmän kuin mikään muu: pääministeri Juha Sipilän kätteleminen. Silti muitakin toiveita on kuin pääministerin tapaaminen.

– Odotan, että uskaltaisin olla siellä rohkea ja että saisin uuden kaverin. Ja muistaisin hyvät pöytätavat, paljastaa Holappa.

Kunnat kustantavat juhlijien matkakulut

Kunnat maksavat itse lasten ja heidän saattajiensa matkakulut, mutta pienetkin kunnat ovat halunneet osallistua korkeista kuluista huolimatta. Keminmaassa tapahtumaan osallistumista pidetään erittäin tärkeänä.

– Jo itsenäisyys on arvo, jota haluamme kunnioittaa. Ja lapsuushan on tärkeä arvo myös. Jos Suomen valtio järjestää lapsille itsenäisyyspäivän juhlan ihan niinkuin aikuisillekin, niin ilman muuta pohjoisestakin edustajat mukaan, toteaa Keminmaan vs. sivistystoimenjohtaja Hannele Matinlassi.

Lähes kaikista Lapin kunnista osallistuu kaksi lasta Helsingin Säätytalolla järjestettävään lasten itsenäisyyspäivän juhlaan. Vain Posiolta, Pellosta ja Ylitorniolta ei ole edustusta.

Juhlaan on kutsuttu kaksi 10-vuotiasta Suomen jokaisesta kunnasta. Kaikkiaan osallistujia on yli 500.

Pääministeri Juha Sipilä kättelee kaikki juhlaan saapuvat lapset. Kuva vuoden 2017 juhlista. Lauri Heikkinen / Valtioneuvoston kanslia

Pääministeri kättelee jokaisen lapsen

Suomen lasten itsenäisyysjuhla järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuonna Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi, mutta juhlaa isännöivä pääministeri Juha Sipilä toivoi siitä perinnettä. Sipilä kättelee kaikki juhlavieraat ja viettää koko juhlan heidän kanssaan.

Tänä vuonna juhlien teemana on kirjallisuus.

Juhlavieraat saapuvat Säätytalolle itsenäisyyspäivän aattona porrastetusti klo 14 alkaen. Kättely alkaa klo 15, ja Valtioneuvosto lähettää sen suorana sekä Instagramissa (siirryt toiseen palveluun) että Periscopessa (siirryt toiseen palveluun).