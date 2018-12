Kittilän kunnanjohtajaksi nousemassa mies joka ei hakenut virkaa

Antti Jämsén on tällä hetkellä Sodankylän vs. talous- ja hallintojohtaja.

Antti Jämsén on tällä hetkellä Sodankylän vs. talous- ja hallintojohtaja.

Kittilän uudeksi kunnanjohtajaksi on nousemassa Antti Jämsén Sodankylästä. Kittilän kunnanhallitus päätti tiistaina esittää yksimielisesti, että Jämsén valitaan Kittilän kunnanjohtajan virkaan ensi vuodeksi. Kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan ensi viikolla.

Kunnanjohtaja valitaan vain määräajaksi, koska kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamisen jälkeen solmittu sovintosopimus on edelleen korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä.

Jämsen ei hakenut virkaa mutta antoi suostumuksensa siihen viime viikolla. Kunnanjohtajaa haettiin kahdella hakukierroksella, joista jälkimmäinen päättyi 16. marraskuuta.

Jämsén on tällä hetkellä Sodankylän kunnan vs. talous- ja hallintojohtaja. Hän on aiemmin ollut kunnanjohtajana useissa kunnissa, muun muassa Miehikkälässä.

"Kuntalaki mahdollistaa"

– Kuntalaki mahdollistaa sen, että henkilö voi antaa virkaan suostumuksen myös hakuajan jälkeen, Kittilän vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa sanoo.

Ylinamman mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajan Pekka Rajalan (kesk.) johdolla haastatteluryhmä sopi, että myös Jämsén haastatellaan virkaan. Jämsénin lisäksi kuntapäättäjistä koostuva ryhmä haastatteli kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kolmea virkaa hakeneista eli Kari Kuusistoa, Esko Rautiaista ja Aarne Mäkelää. Haastattelut tehtiin viime perjantaina.

Jämsen haki Kittilän vt. kunnanjohtajaksi viime vuonna, mutta hävisi äänestyksessä Timo Kurulalle.

Kunnanhallituksen tiistaisesta päätöksestä käy ilmi, että myös Aki Viitasaari on antanut suostumuksensa virkaan. Viitasaari on Akaan entinen kaupunginjohtaja, joka irtisanottiin virastaan viime vuonna.