Miksi puhumme rumasti sukulaisillemme? Asiantuntija neuvoo, miten selviät juhlapyhistä ilman möläytyksiä ja pahaa mieltä

Kaadan kahvia kuppiin ja otan lautaselle vielä yhden vihreän kuulan. Silloin se tapahtuu. Iäkäs sukulaisnainen katsoo pistäväsi ja kertoo miettineensä, josko minun kannattaisi jättää herkkujen maistelu jollekin toiselle.

On kuulema vyötärön seutu tarpeeksi leveä jo muutenkin.

Väestöliiton perhesuhteiden asiantuntija Minna Oulasmaa tunnistaa tilanteen.

– Nämä ovat kauhean yleisiä. Onko Suomessa yhtään sukua jossa tälläistä kommentointia ei joskus tapahtuisi?

Oulasmaa kertoo, että sukulaisten ikävät kommentit nousevat puheenaiheeksi myös terapeutin vastaanotolla. Möläyttelyn voi jakaa kahteen luokkaan: tahattomaan ja tahalliseen.

Tahaton möläytys voi syntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa sukulaiset tapaavat pitkästä aikaa ja kuulumisten vaihtamisen jälkeen koittaa hiljainen, hiukan kiusallinen hetki.

– Sitten tuleekin sellanen sammakko suusta, mitä ei oikein tarkoittanutkaan. Se saattaa pahoittaa toisen mielen pahasti.

Alkoholin nauttiminen lisää möläyttelyn riskiä. Yle

Vanhat kaunat nousevat pintaan

Jos kommentointi on tahallista, on puheiden taustalla usein kateutta tai kaunaa. Vuosien saatossa pinnan alle saattaa kertyä esimerkiksi pidäteltyä agressiota ja epäoikeudenmukaisuutta.

Tunne siitä, että jotakuta suositaan tai omat lapset ovat pärjänneet maailmassa huonommin kuin sisaruksen lapset, voi purkautua ikävinä kommentteina.

Sukulaiset puhuvat toisilleen usein tavoilla, joita läheisempien ystävien kanssa ei tulisi mieleenkään käyttää.

– Siinä on sellanen oikeutuksen maku, että kun ollaan sukua, niin voin sanoa sinulle tälläistä.

Nuoret joutuvat syntipukeiksi

– Aiemmat sukupolvet on opetettu kunnioittamaan vanhempia ihmisiä. Siitä tulee ikään kuin etuoikeus, että vanhemmat ihmiset saavat kommentoida nuoria. Mutta tämän päivän nuoret eivät ajattelekaan samalla tavalla, heillä on paljon tasavertaisempi asenne.

Oulasmaa muistuttaa, että sukulaisten väliseen vuorovaikutukseen pätevät samat säännöt kuin muihinkin sosiaalisiin tilanteisiin.

– Kenelläkään ei ole oikeutta sanoa pahasti tai rumasti sukujuhlissa. Kenelläkään ei ole sellaista valta-asemaa toiseen.

Pystyttekö selvittämään välinne jossain muualla kuin kahvipöydässä? Yle

Miten sukulaisten tapaamisesta sitten voisi selvitä ilman pahaa mieltä?

Möläyttelijä voi ehkäistä ikäviä tilanteita esimerkiksi miettimällä, onko kommentin postilaatikko oikea. Joskus nuori sukulainen saa tuta vanhempiensa kaunat.

Jos esimerkiksi aikuisilla sisaruksilla on tullut perinnönjaossa kateutta, he eivät välttämättä pysty omalle sisarukselle ilmaisemaan omaa tyytymättömyyttään. Tällöin he ottavat kohteekseen lapsen.

– He huomauttavat esimerkiksi ulkonäöstä, jolloin kohteelle tulee outo tunne. Miksi tuo setä, täti tai eno on minulle niin ilkeä? Mistä tämä johtuu?

Jos joku juhlavieraista puhuu lapselle ilkeästi, kehottaa Oulasmaa puuttumaan tilanteeseen välittömästi.

– Lasta ei saa koskaan jättää yksin tälläisessä tilanteessa.

Älä selvitä välejä toisen järjestämissä juhlissa

Juhlat eivät ylipäätään ole paras paikka välienselvittelyyn. Oulasmaa kehottaa ottamaan aikalisän, jos joutuu juhlissa ikävän kommentin kohteeksi. Pystynkö elämään ikävän kommentin kanssa juhlien yli ja selvittää asian rauhassa myöhemmin?

Kommentoijalle kannattaa sanoa suoraan, että se mitä sanoit oli loukkaavaa ja miltä se tuntui. Tämä antaa rauhan siitä, että ongelmaa jäisi vatkaamaan loputtomiin. Samalla myös kommentoija saa tilaisuuden pyytää anteeksi.

Ikävien kommenttien laukojille neuvo on yksinkertainen: älä kysy mitään henkilökohtaista, vaan anna toisen itse kertoa elämästään.

Yleiset aiheet ovat turvallinen valinta, joista voidaan keskustella ilman menneisyyden painolastia.