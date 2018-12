Pääsee itse suunnittelemaan ja voi säästää rahaa – silti ryhmärakennuttamisen suosio jäänyt vähäiseksi, Helsinki poikkeus

Ryhmärakennuttamislaki Ryhmärakennuttamislain tarkoituksena oli mm. helpottaa rahoituksen saamista hankkeille.

Ryhmärakennuttamisella tarkoitetaan omatoimisen ja rakennusliikevetoisen asuntorakennuttamisen välimuotoa, jossa ryhmä tulevia asukkaita organisoituu ja ryhtyy rakennuttamaan asuntoja yhdessä.

Usein hankkeissa on mukana rakennuttajakonsultti, joka huolehtii muun muassa urakoiden kilpailuttamisesta.

Hankkeeseen osallistuvat kantavat itse riskin hankkeen teknisestä ja taloudellisesta onnistumisesta.

Lähde: Oikeusministeriö

Kolmen vuoden ikäinen ryhmärakennuttamislaki ei ole potkaissut asuntojen ryhmärakennuttamista kaksiseen vauhtiin. Asukkaiden itse toteuttama asuntojen ryhmärakennuttaminen on jäänyt marginaaliseksi ilmiöksi Suomen asuntotuotannossa.

Pieni kysely maamme suurimpiin kaupunkeihin todistaa, että hankkeita on vilkkaammin vireillä lähinnä Helsingissä. Muualla ryhmäkohteita on vain yksittäin tai ei ollenkaan.

– Heti lakimuutoksen jälkeen kyselyitä tuli jonkin verran. Kun rakentamisen realiteetit ja kustannusarviot alkoivat realisoitua, suuri osa innostuneista lannistui, sanoo Turun kaupungin kiinteistökehityspäällikkö Petri Liski.

– Vaikuttaa jäävän marginaaliseksi asuntotuotannon muodoksi. Edellyttää toteutuakseen taloudellisesti vakavaraista toteuttajaryhmää, jolla on joko omasta takaa tai ostettuna rakentamisen ja rakennuttamisen ammattiosaamista. Se ei ole mikään hokkuspokkus-konsti, jolla saman henkinen kaveriporukka toteuttaa itselleen talkoilla puoli-ilmaiset asunnot, Liski huomauttaa.

Espoon vs. maankäyttöinsinööri Joonas Vikman kertoo, että Espoo ei ole luovuttanut tontteja ryhmärakennuttamiseen. Pari vuotta takaperin oli rivitalotontti varattuna ryhmärakennuttamishankkeelle, mutta hanke ei koskaan realisoitunut. Tällä hetkellä yhtään tonttia ei ole varattuna ryhmärakennuttamiseen.

Tarjontaa on

Aika lailla samaa viestiä kuuluu Vantaaltakin. Kaupungilla on valmiuksia luovuttaa tontteja ryhmille, mutta kysyntä on ollut erittäin vähäistä.

– Meillä ei vielä juuri ole kokemuksia ryhmärakennuttamisesta. Välillä tulee kyselyjä yksittäisistä tonteista, mutta hankkeet eivät ole konkretisoituneet, kertoo Vantaan asumisasioiden päällikkö Tomi Henriksson.

Oulussa ei ole vielä saatu kokemuksia uuden lain mukaisesta ryhmärakennuttamisesta. Toistaiseksi tuorein luovutus on vuodelta 2009. Silloiset kokemukset ovat ihan positiiviset, joskin ryhmärakentajilla oli vaikeuksia rahoituksen saamisen kanssa. Ylipäätään kysyntä on ollut Oulussa vähäistä. Nyt on kuitenkin paria uutta kohdetta mietitty ja luovutusten on määrä toteutua 2020 tai 2021.

Jyväskylässä on tällä hetkellä yksi tontti varattuna ryhmärakennuttamishankkeeseen. Kysyntää ei ole ollut enempää.

– Suhtaudumme positiivisesti tämän kaltaisiin hankkeisiin, mutta enempää kokemusta niistä ei ole vielä ehtinyt kertyä, sanoo tonttipäällikkö Paula Hartman Jyväskylän kaupungilta.

Kuopion kaupunki ei ole luovuttanut tontteja ryhmärakennuttamiseen viime vuosina. Tonttipäällikkö Jarkko Meriläisen mukaan yksi tontti on tällä hetkellä varattu tällaista hanketta varten.

Helsingissä kysyntää

Helsinki poikkeaa ryhmärakennuttamisessa muista suurista kaupungeista. Vipinää on.

– Ymmärtääkseni rahoitukseen liittyvät ongelmat ovat helpottuneet uuden lain myötä. Kysyntää on ollut tarjontaa enemmän ja luovutetut tontit ovat olleet sekä rivi/pien- että kerrostaloja, kertoo Helsingin asuntotonttitiimin tiimipäällikkö Miia Pasuri.

Helsingin Verkkosaareen nousevan ryhmärakennuttamistalon yhteisiä tiloja ovat muun muassa kaksi kattoterassia ja saunaa, takkahuone, kaupunkiviljelypaikat, verstas ja vierashuone. Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy

Pasurin mukaan parhaillaan on varattuna 6–10 tonttia, joista pyritään järjestämään haku mahdollisesti jo ensi vuonna. Lisäksi muutamia alueita on jo korvamerkitty alustavasti ryhmärakennuttamiseen.

Näkemystä ryhmärakennuttamisesta on jo kertynyt.

– Kokemuksesta voidaan todeta, että hankkeet saattavat olla varsin työläitä, jos kyseessä on esimerkiksi Hitas-kerrostalokohde, jollaisia projektialueilta pääasiassa on ryhmärakennuttamiseen luovutettu. Jokaisessa kohteessa on ongelmat kuitenkin hyvällä yhteistyöllä ratkaistu ja hankkeet saatu maaliin, Pasuri toteaa.

Sinänsä muutkin kaupungit suhtautuvat myötämielisesti ryhmärakennuttamiseen, siitä vähäinen kiinnostus ei johdu. Esimerkiksi Tampereella kaikki tontit ovat olleet ja ovat jatkossakin myös ryhmärakennuttajien haettavissa. Silti toteutus on jäänyt muutamaan.

– Tampereen kaupunki pyrkii kuitenkin edistämään ryhmärakennuttamista. Olemme päivittämässä ryhmärakennuttamisen nettisivuja ja julkaisemassa ryhmärakennuttamisen oppaan. Tammikuussa järjestämme info- ja verkostoitumistilaisuuden ryhmärakennuttamisesta kiinnostuneille, kertoo tonttipäällikkö Aila Taura Tampereen kaupungilta.

Tiedon puutetta

Ryhmärakennuttamisen uranuurtaja arvelee tilanteen johtuvan pitkälti tiedon puutteesta.

– Pääkaupunkiseudulla niitä on lähtenyt mukavasti liikkeelle, mutta toki ryhmärakennuttaminen on suurelle yleisölle vielä aika tuntematon rakennuttamisen tapa. Joten ei muuta kuin sana kiertämään: tämä on hyvä tapa tehdä taloja, sanoo Ryhmärakennuttajat ry:n puheenjohtaja Salla Korpela.

– Ryhmärakennuttamislaissa voisi olla tiettyjä säätämisen tai hienosäädön tarpeita, mutta ei se sitä ratkaise, että näitä hankkeita lähtee liikkeelle. Kyse on ennen muuta siitä, että ihmiset oppisivat tuntemaan asiaa, Korpela jatkaa.

Lehmänhermot tarpeen

Porkkanana monelle voisi olla rahansäästö, johon ryhmärakennuttamalla on mahdollista päästä. Helsingin Verkkosaareen kerrostaloa ryhmärakennuttamisperiaatteella rakentava hankkeen puuhamies Tapio Huotari uskoo säästöjä syntyvän.

– Vähän riippuu siitä, miten paljon pystyy itse tekemään. Tässä tarvitaan kuitenkin konsultti- ja asiantuntija-apua, niin varmaan melkein voi luvata että 10, jopa 20 prosenttia pystyy säästämään normaalista vastaavasta hankkeesta, arvioi Asoy Kalasataman Messin hallituksen puheenjohtaja Tapio Huotari.

Helsingin Verkkosaareen rakennettava kerrostalo toteutetaan asukasvetoisesti ryhmärakennuttamalla. 40 asunnon kerrostalo valmistuu muuttokuntoon helmikuussa 2020. Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy

Huotari ja muut mukanaolijat valmistelivat hanketta yli kaksi vuotta ennen kuin lapio iskettiin maahan tontilla tänä syksynä. Mutta valmisteluun sisältyy iso plussa.

– Kyllä tässä ehkä tärkeimpänä ja ehkä erilaista kaikkiin muihin hankkeisiin on se, että ihmiset pääsevät heti alkuvaiheessa vaikuttamaan siihen, minkälainen talosta tulee saatikka heidän omasta asunnostaan, Huotari toteaa.

Toiveiden yhteensovittaminen on oma taiteenlajinsa ja vaatii aikaa.

– Ykkösvinkkini kiinnostuneille on maltti. Lehmänhermoja tässä kyllä tarvitaan. Toinen vinkki: tutustu ryhmärakennuttamislakiin. Siellä on hyvin selitetty, mitä eri osapuolilta vaaditaan ja miten hanke kannattaa viedä läpi, Huotari vinkkaa.