Putoaako paketti kohta päähän taivaalta? Suomenlahden yllä alkaa ainutlaatuinen kokeilu, jossa tavaroita kuskaakin drone

Suomi ja Viro aloittavat ensi vuonna miehittämättömän ilmailun eli drone-liikenteen kokeiluhankkeen (siirryt toiseen palveluun).

Gof U-Space -nimisessä yhteishankkeessa kokeillaan esimerkiksi droneilla toteutettavaa kansainvälistä pakettikuljetusta Suomenlahden yli Helsingistä Tallinnaan. Suomenlahdella testataan myös droneilla toteutettavia etsintä- ja pelastustehtäviä.

Lisäksi tarkoituksena on kokeilla drone-taksikuljetuksia Helsinki-Vantaan lentokentältä Helsingin keskustaan. Hankkeessa yhtenä toimijana mukana oleva Volocopter kehittää drone-taksipalveluja.

Viestintäviraston johtava asiantuntija Heidi Himmanen kertoo, että kesällä yhtiö tekee ainakin yhden koelennon Helsinki-Vantaan asemalta Helsingin keskustaan. Lento on miehitetty valmistajan henkilökunnalla, eikä kyydissä ole ainakaan satunnaisia lentomatkustajia.

– Käytännössä tämä on helikopteri, joka perustuu drone-teknologiaan. Oleellista tässä on se, että tämä on täysin sähkökäyttöinen. Kyseessä on iso drone, johon voi mennä myös sisälle, Himmanen sanoo.

Joskus tulevaisuudessa Helsinki-Vantaan lentokentältä matkustajat voisivat siis ehkä ottaa drone-taksikyydin Helsingin keskustaan.

Suomen ja Viron yhteishanke on saanut EU:lta SESAR-rahoitusta, ja sitä koordinoi Estonian Air Navigation Services -yhtiö. Siihen osallistuu Suomesta useita eri toimijoita. Mukana ovat muun muassa Helsingin poliisilaitos, Suomen Lentopelastusseura ja Viestintävirasto.

– SESAR-rahoitus on tarkoitettu nopeisiin, ensi vuonna tapahtuviin kokeiluihin, joissa pystytään demonstroimaan dronejen liikenteenohjausjärjestelmän toimivuutta, Himmanen sanoo.

Lisäksi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on ollut mukana hankkeen valmistelussa ja osallistuu hankkeeseen viranomaisroolissa.

"Dronet tulevat nyt kovaa"

Trafin johtavan asiantuntija Jukka Hannulan mukaan droneteknologiaa kehitetään nyt vauhdilla ja se tulee näkymään selkeästi ensi kesänä. Suomessa järjestetään tulevana suvena huomattava määrä erilaisia kokeiluja myös muualla kuin Helsingissä.

– Kaikki julkaistut projektit osoittavat sein, että dronet tulevat nyt kovaa. Sen eteen on tehty pitkään töitä ja on hienoa, että tämä tuottaa nyt tulosta kokeilujen muodossa, sanoo Hannula.

Hannulan mukaan dronelogistiikka tuo valtavia etuja koko yhteiskunnalle säästämällä kuljetuskustannuksia ja tuomalla ympäristöetuja. Erityisenä mielenkiinnon kohteena Hannula nostaa esiin dronetaksit, jotka on myös tekemässä tuloaan.

– Käytännössä voitaisiin vaikka kuljettaa turisteja lyhyen välilaskun aikana lentokentältä Helsingin keskustaan ostoksille. Tämä tehostaisi kaupunkilogistiikka aika merkittävästi, sanoo Hannula.

Näköyhteyden ulottumattomissa olevaa liikennettä

Tällä hetkellä Trafi ohjeistaa sivustollaan, että dronea on lennätettävä niin lähellä kauko-ohjaajaa, että muu ilmaliikenne ja esteet voidaan havaita näköyhteydellä.

Pakettikuljetusta Tallinnasta Helsinkiin ei kuitenkaan voi seurata paljain silmin.

Gof U-Space -hankkeessa onkin tarkoitus kehittää ja testata liikenteenohjausjärjestelmää erityisesti drone-liikenteen tarpeisiin.

Viestintäviraston johtava asiantuntija Heidi Himmanen kertoo, että liikenteenohjausjärjestelmän avulla dronelle ja sen lennättäjälle kerrottaisiin jo ennen lentoon lähtöä oikea reitti. Järjestelmässä olisi esimerkiksi tietoja lentokieltoalueista ja säästä lentoreitin suunnittelemista varten.

Henrietta Hassinen / Yle

Samalla tutkitaan, millaisia tietoliikenneverkkoja pitkänmatkan dronet tarvitsevat.

– Me näemme, että 5G-verkko tulee olemaan tulevaisuuden ratkaisu. Drone-kokeiluilla halutaan selvittää, miten matkaviestinverkot soveltuvat toimintaan. Verkot on tällä hetkellä suunniteltu käytettäväksi maasta käsin, ei ilmasta, johtava asiantuntija Heidi Himmanen toteaa.

Samalla selvitetään, voiko laajamittainen drone-liikenne aiheuttaa häiriöitä matkaviestiverkon suuntaan. Tavoitteena on kehittää 5G-verkko, joka tukee drone-toimintaa.

Viron ja Suomen yhteishanke on osa kansainvälistä kokonaisuutta, jossa tutkitaan dronejen lennonvarmistukseen liittyvää teknologiaa useissa hankkeissa ympäri Eurooppaa.

Suomen ja Viron kokeilun lisäksi Euroopassa järjestetään viisi muuta hanketta.

Myös yhdysvaltalainen Wing-yhtiö ilmoitti tänään testaavansa dronekuljetuksia Suomen talvioloissa, ensimmäiset testilennot on jo tehty Tampereella. Pääkaupunkiseutu tulee olemaan yhtiön ensimmäinen toiminta-alue Euroopassa.