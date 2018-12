Autoveroa rukattiin taas: Minkälainen auto halpenee ja mitä ostajan kannattaa tietää? Kokosimme 8 tärkeää kysymystä ja vastausta

Päästömittaustavan veivaus ja verotaulukkojen muutokset ovat sekoittaneet pahemman kerran niin kuluttajien kuin autokauppiaidenkin päät. Samaan syssyyn on saatu hämärtymään, mikä olisi kansantalouden ja päästötavoitteiden kannalta viisasta.

Mikko Airikka | Yle

Kysyimme Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtajalta Tero Kalliolta ja Autoalan keskusliiton toimitusjohtajalta Pekka Rissalta, mitä uuden auton ostajan on nyt oikein tiedettävä.

Mitä siis uuden auton ostajan olisi otettava huomioon?

Autovero lasketaan hiilidioksidipäästöjen perusteella, joten autoveron määrä riippuu päästöjen määrästä ja auton arvosta. Autoliikkeet saavat tämän viikon aikana valmiiksi hinnastot, joiden avulla voi vertailla veromuutoksen vaikutusta yksittäisiin automalleihin.

Muutokset ovat mallikohtaisia, joissakin malleissa vero alenee vähän, joissakin malleissa veronalennus voi olla huomattava.

Minkälaisten autojen hinnat halpenevat eniten?

Vero laskee kaikilta yli 20 g/km päästäviltä autoilta, mutta eniten nyt esitetty verotaulukko korjaa keskipäästöisten ja suuripäästöisten autojen verotusta, joka kiristyi syyskuussa. Kyse onkin korjaavasta verotaulukosta, joka poistaa syyskuussa tapahtuneen keski- ja suuripäästöisten autojen veronkorotuksen.

Uusi verotaulukko on lähes veroneutraali, kun sitä verrataan viime kevään autoverotaulukkoon.

Minkälaisten autojen hinnat halpenevat vähiten?

Suhteellisesti pienin veromuutos on erittäin suuripäästöisillä autoilla, joiden veroa uusi taulukko muuttaa vain vähän. Niiden osuus ensirekisteröinneistä on pieni. Myös erittäin vähäpäästöisillä autoilla muutos on pieni, sillä alle 80 g/km päästötason autoilla autovero on vain muutamia prosentteja hinnasta.

Täyssähköautojen autovero on ensi vuoden alussa 2,7 prosenttia.

Minkälaisten autojen hinnat kallistuvat?

Uusi verotaulukko ei nosta yhdenkään auton hintaa, sillä se korjaa aiemmin laaditun taulukon aiheuttamia veronkorotuksia.

Verotaulukko on tekniikkaneutraali, autoveron määrä riippuu siis vain hiilidioksidipäästöistä. Täyssähköautojen verotus ei muutu uudessa verotaulukossa, sillä nollapäästöisiin autoihin sovelletaan verotaulukon alinta arvoa, ensi vuoden alusta alkaen siis 2,7 %.

Ladattavien hybridiautojen veroprosentit alenevat myös 1–2 prosenttiyksikköä, niiden hiilidioksidipäästöt ovat tyypillisesti alle 90 g/km (WLTP).

Minkälainen auto nyt kannattaa ostaa, jotta säästäisi eniten?

Suurin euromääräinen ”säästö” syntyisi ostamalla melko kallis auto, jonka päästöt ovat noin 160 g/km. Esimerkiksi 60 000 euroa maksavan tämän päästöluokan auton autovero laskee noin 3 000 euroa.

Samalla on muistettava, että juuri näiden autojen verotus kiristyi eniten syyskuun alussa. Lisäksi 1.1.2019 on tulossa hallitusohjelman mukainen autoveron alennus, joka taas painottaa uuden lisäalennuksen pienipäästöisiin.

Voiko aiemmin autonsa ostanut saada mitään hyvitystä häviölleen?

Autoverotus tapahtuu kulloinkin voimassa olevan lain mukaan. Hyvityssääntöä ei lain mukaan voida soveltaa ennen lain esittelyä koskevaan aikaan.

Kuluttajan kannalta erinomainen asia kuitenkin oli, että nyt julkistettua ja 1.1.2019 voimaantulevaa uutta verotaulukkoa sovelletaan takautuvasti eilisestä alkaen.

Miten autoveromuutos vaikuttaa autokauppaan?

Piristävästi. WLTP:n aiheuttama tilapäinen veronkorotus on nyt nollattu ja kuluttajien epävarmuus sen myötä päättyy. Lisäksi autovero alenee ensi vuoden alussa.

Väheneekö ulkomailta käytettynä ostettujen kauppa tämän veromuutoksen takia?

Kotimaasta hankittu uusi auto ja käytettynä ulkomailta tuotu ovat verotuksellisesti nyt samalla viivalla. Ruotsissa on toki edelleen ylitarjontaa käytetyistä autoista, mutta uskomme kasvun nyt taittuvan käytettyjen maahantuonnin osalta.

