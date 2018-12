Suurperheen äiti rakentaa Pokemon Gon kaltaista satupeliä ja aikoo valloittaa sillä maailman: "Kyllä tässä miljoonista latauksista lähdetään"

Pelialan kattojärjestön Neogamesin mukaan lapsille suunnattu 3D- ja AR-mobiilipeli on harvinainen yhdistelmä.

Tästä on kyse Pyhtäällä asuva satutaiteilija Petronella Grahn on luonut sadun, jossa peikot ja keijut seikkailevat Pomenia-nimisessä maailmassa.

Satuhahmot ovat jo seikkailleet muun muassa lastenvaatteissa ja kankaissa. Seuraavaksi satumaailma siirretään lapsille suunnattuihin mobiilipeleihin, kirjaan ja lautapeliin.

Grahnia on pyydetty suunnittelemaan myös seikkailupuisto, josta ollaan kiinnostuneita ulkomailla.

Kaikki oli valmiina. Satutaiteilija Petronella Grahnin luomaan Pomenia-satumaailmaan perustuva mobiilipeli oheistuotteineen oli määrä julkaista tänä syksynä.

Grahn oli käyttänyt mobiilipelin, siihen liittyvän satukirjan sekä lautapelin luomiseen kaksi vuotta. Grahnin yritys Pomenia on noussut tänä vuonna jo kahdesti ykköseksi tuotteiden näkyvyyttä mittaavassa Suomen startup-rankingissa.

Sitten hän sai elokuussa puhelun, joka mullisti kaiken.

– Minua pyydettiin suunnittelemaan Pomenia-seikkailupuisto Itä-Suomeen, Grahn kertoo.

Sana oli kiirinyt, eikä pelkästään Suomessa. Tulevaisuudessa Grahnin vuosikymmeniä kehittelemään satumaailmaan perustuvan seikkailupuiston voisi löytää myös esimerkiksi risteilyaluksilta tai jopa Kiinasta. Grahn on esimerkiksi solminut edustussopimuksen laivayhtiöille palveluita myyvän suomalaisen YardMaten kanssa.

– Ensimmäisen puhelinsoiton jälkeen olemme tiimini kanssa oivaltaneet, että miksi myisimme Pomenian vain yhteen paikkaan, kun voimme myydä 3D-mobiilipelin ja koko konseptin lisenssinä eri puolille maailmaa, Grahn sanoo.

2D-mobiilipeli, satukirja ja lautapeli on nyt siirretty julkaistavaksi myöhemmin ensi vuonna. Ensin yritetään valloittaa maailma.

Kiinaan

Grahnilla on verkot vesillä myös Kiinan ja koko Aasian markkinoiden suuntaan.

Konsulttiyritys China Tekway on ollut avamaassa kahta jouluaiheista teemapuistoa Kiinaan. Niihin se on muun muassa rekrytoinut joulupukkeja.

Yrityksen varatoimitusjohtaja Timo Kiviaho kertoo käyvänsä alustavia neuvotteluja Pomenia-aiheisten seikkailupuistojen avaamisesta Kiinaan kolmen eri kaupungin kanssa.

– Vuosien varrella meiltä on kyselty, että löytyykö Suomesta muuta kuin muumit. Lasten tuotteiden markkinat ovat Kiinassa suuret ja uusia brändejä ja tuotteita etsitään jatkuvasti, Kiviaho sanoo.

Kiviahon mukaan Kiinassa vetoaa opetuksellisuus. Hän visioi Pomenia-aiheista seikkailupuistoa, joka yhdistäisi fyysistä liikuntaa ja ongelmanratkaisua vaativia tehtäviä, joita lapset ja aikuiset voisivat tehdä yhdessä.

– Uskon tähän vahvasti. Pomenialla on hyvin monipuolinen brändi mobiilipeleistä muihin tuotteisiin. Se on visuaalisesti hieno, ja voisi olla myös muotibrändi, Kiviaho sanoo.

Kiviaho oli syksyllä ehdokkaana Pyhtään kunnanjohtajaksi. Tuolloin Grahn sai tilaisuuden kertoa Kiviaholle satumaailmastaan.

Pomenia on unien satumaailma, jonka hahmoja ja tarinaa Grahn on piirtänyt ja kirjoittanut jo 20 vuotta. Sen perustana ovat olleet Grahnin omille lapsilleen kertomat iltasadut. Grahnilla on kuusi lasta.

Petronella Grahn pienimpien lastensa kanssa. Sakari Saksa

Täyskäännös

Syksyn ajan Grahn tiimeineen on miettinyt sitä, millainen mobiilipeliin pohjautuva digitaalinen Pomenia-seikkailupuisto voisi olla.

Teemapuistoa varten on syntymässä nyt myös toinen mobiilipeli, joka hyödyntää 3D-grafiikkaa ja lisättyä todellisuutta eli AR:ää (augmented reality).

– Suunnanmuutos keväällä lukkoon lyötyihin suunnitelmiin 2D-mobiilipelin ja oheistuotteiden julkaisusta on lähes täydellinen. ** ** Aikaisemmin olin ajatellut seikkailupuistoista, että ehkä sitten joskus. Tällainen tilaisuus tulee kuitenkin vain kerran elämässä, Grahn kertoo.

Pomenian hahmot ovat seikkailleet jo aiemmin lastenvaatteissa ja kankaissa. Pomenia on myynyt lisenssioikeudet piirtämiinsä kuoseihin esimerkiksi jyväskyläläiselle Ommelliselle.

Iso kakku

Grahn itse on projektinsa kasvot ja taiteellinen johtaja. Lisäksi hän on etsinyt ympärilleen pelinkehittäjät, konseptikehittäjät ja sijoittajat.

– Tämä on iso kakku ja vaatii jotain sellaista, mitä suomalaiset eivät ole hirveän hyvin osanneet eli yhteistyötä. Meillä on kaikilla omat yritykset, mutta olemme yhdessä päättäneet tehdä tämän ja keskinäiset sopimukset sitovat meitä, Grahn sanoo.

Grahn tähtää samanlaiseen asemaan kuin esimerkiksi Tove Jansson, jonka luomaa Muumien maailmaa skaalataan yhä erilaisiksi tuotteiksi ja kokonaisuuksiksi. Hän löytää omasta tilanteestaan jopa etuja Janssoniin nähden.

– Minä luon vielä uutta, teen ja elän kehittämääni maailmaa. Se on eri asia kuin se, että minua ei enää olisi. Pomenia on alkuperäinen ja voin vielä vaikuttaa siihen, mitä esimerkiksi johonkin digitaaliseen seikkailupuistoon tulee. Satuni arvomaailma on minulle tärkeä, Grahn sanoo.

Harvinainen yhdistelmä

Mobiililaitteilla pelattavia kolmiulotteisia 3D-pelejä, joissa pelaaja voi esimerkiksi kiertää esineitä, on tehty Suomessakin jo toistakymmentä vuotta.

AR-pelit ovat 3D-pelejä tuoreempi ilmiö, mutta ensimmäiset niistäkin on tehty jo noin kymmenen vuotta sitten. Suomessa tehdyistä AR-peleistä tunnetuimpia on Next Gamesin Walking Dead.

– Lapsille tai perheille suunnattu 3D- ja AR-mobiilipeli on sitten jo aika harvinainen. Ei tule Suomesta tuolla kombinaatiolla yhtään julkaistua peliä mieleen, suomalaisen pelialan kattojärjestön Neogamesin johtaja KooPee Hiltunen sanoo.

Lapsille suunnattuja pelejäkin tehdään paljon, mutta kaikkien viihdepelien joukossa lapset ovat varsin pieni kohderyhmä.

Aarteenmetsästystä

Grahnin mukaan hänen Pomenia-maailmasta tulossa oleva 3D- ja AR-peli hyödyntää lisättyä todellisuutta esimerkiksi Pokemon Go -mobiilipelin tapaan. Pomenian maailma avautuu älylaitteen ruudun läpi katsottuna.

– Se on satumainen aarteenmetsästyspeli. Ehkä vaikkapa Teo-peikko kutsuu pelissä etsimään keijuja. Ehkä silität pöydällä edessäsi näkyvää lohikäärmettä. Valitset hahmon ja seikkailet pelissä taikaolentona, sinulla on peikon kädet, ehkä häntäkin. Peliin voi myös luoda itse sisältöä, Grahn kertoo.

Keijut saapuivat Pomeniaan, kun Petronella Grahn sai ensimmäisen tyttärensä. Petronella Grahn

Pokemon Gosta tuli iso ilmiö pari vuotta sitten. AR-peleille ominaista on, että se on sidottu paikkaan, jossa käyttäjä kulloinkin on. Lisäksi älypuhelimen kameran kautta pelin esineet ja olennot, kuten pokemonit näyttävät olevan osa todellista maailmaa.

Esimerkiksi risteilyaluksella peliareenana voi Grahnin mukaan olla koko laiva tai vaihtoehtoisesti tietty, rajattu tila.

Tavoitteet ovat korkealla.

– Emme halua, että pelimme saa sata lataajaa. Kyllä me miljoonista lataajista lähdetään, Grahn sanoo.

Grahn kiinnostui pelialasta muutamia vuosia sitten. Sen jälkeen hän on opiskellut graafista suunnittelua ja kiertänyt pelialan tapahtumissa. Viime vuonna hän kävi tapaamassa toistakymmentä alan ammattilaista. Kaikki olivat miehiä.

– Se oli tosi pysäyttävää. Ensin mietin, että olenko väärässä paikassa. Sitten tajusin olevani juuri oikeassa paikassa, koska täällä ei ole vielä muita naisia.

Yksi uusi mobiilipeli joka minuutti

Seikkailupuiston pohjana toimivan Pomenia-pelin suunnittelutyö on vasta alkamassa. Grahn arvioi, että suunnitteluun kuluu lähes vuoden verran aikaa.

Grahnin luomat hahmot ja heidän maailmansa kääntyvät peliksi yhdessä Kyygames-pelifirman kanssa. Digitaalisen aarteenmetsästyspelin tekeminen maksaa noin 250 000 euroa. Grahnin mukaan osa pelin rahoituksesta on jo olemassa.

– Näytepeli tai demo on valmis maalis-huhtikuussa. Sen jälkeen voimme lähteä sitä täysillä markkinoimaan. Peli on täysin valmis ensi syksynä, jolloin ensimmäiset seikkailupuistot voidaan ottaa käyttöön.

Muut oheistuotteet, kuten satukirja ja lautapeli julkaistaan keväällä.

Kamppailu oman mobiilipelin saamisesta kuluttajien tietoon ja pelattavaksi on kuitenkin kovaa. Älylaitteilla pelattavia mobiilipelejä julkaistaan yksi uusi joka minuutti.