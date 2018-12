Presidentin turvamiehet ovat tuttu näky Maija Santikon pihassa – Sauli Niinistön appivanhempien naapuri sai yllätyskutsun Linnan juhliin

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön appivanhemmat asuvat Maija Santikon naapurissa. Se on ainoa syy, jonka Santikko keksii yllättävälle kutsulle Linnan juhliin. Presidentin turvamiehet ovat tuttu näky hänenkin kotipihassaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö liikkuu Porissa ollessaan varsin huomaamattomasti. Hän ei tee numeroa henkilökohtaisista menoistaan. Kun hän vierailee appivanhempiensa luona, eivät edes kaikki naapurit huomaa liikehdintää kotikadullaan.

Maija Santikolta arvovaltainen vieras jää harvoin huomaamatta. Itse presidenttiä hän ei ole usein nähnyt, mutta turvamiehet ovat tutumpi näky omalla kotipihalla.

– He ajavat autonsa meidän pihaamme ja istuvat siellä huomaamattomasti. Meillä on iso tontti, joten sieltä on helppo pitää vahtia joka suuntaan.

Turvamiehet ovat saaneet Santikoilta luvan käyttää pihaa aina kun haluavat. Useimmiten vierailut osuvat yllättäviin aikoihin.

– Yhdenkin kerran menin pihalle verkkareissa autoa siivoamaan ja turvamiehet tulivat yllättäen kyselemään kuulumisia, Maija Santikko kertoo.

Yhteyttä ei ole pidetty

Näin on jatkunut jo vuosien ajan. Presidentin rouva Jenni Haukio on voinut viedä perheensä huoletta tapaamaan vanhempiaan. Siellä he saavat olla rauhassa.

– Tämä on hiljainen kylätie. Ei täällä ylimääräisiä ihmisiä juuri näy, Maija Santikko toteaa.

Alueen asukkaat eivät ole saaneet ohjeita tai käskyjä presidentin vierailuista. He ymmärtävät pitää matalaa profiilia. Kukaan ei huutele ulkopuolisille, koska presidenttipari on paikalla.

Heidän läsnäolonsa jää naapurustossa arkisten askareiden jalkoihin. Siksi Santikon postilaatikkoon tupsahtanut kirje olikin niin odottomaton.

– Nythän on jo Niinistön toinen presidenttikausi. Järjestely on jatkunut niin pitkään, että tämä tuli nyt ihan täytenä yllätyksenä.

Pukupaniikki laukesi hetkessä

Yllättävä kutsu nostatti ensimmäisenä mieleen paniikin. Mistä asu juhliin kolmessa viikossa?

Onneksi Linnan juhlat herättivät innostusta koko tuttavapiirissä. Heti kun Santikko oli julkaissut tiedon kutsusta Facebookissa, sai hän yhteydenoton sekä puku- että korusuunnittelijalta.

Sanni Salonen suunnitteli Maija Santikolle puvun ja Mari Syren korut. Jenni Joensuu / Yle

Vauhdikas projekti oli tuttu haaste sekä Sanni Saloselle että Mari Syrenille. Heidän kättensä jälki on näkynyt Linnan juhlissa ennenkin.

Yhteinen sävel Santikon kanssa löytyi nopeasti.

– Kun Maija kertoi, että haluaa pukunsa tuovan esille ympäristöteemaa, näin silmissäni heti ylöspäin leijailevat huurteiset lehdet, jotka viestivät kasvun suuntaa. Kimallus lisää pukuun pakkaspäivän tuntua, Salonen kertoo.

Kirjaillut lehdet ovat puvun katseenvangitsijoita. Jenni Joensuu / Yle

Syren puolestaan visioi heti pukusuunnitelman nähtyään, että lehtien ja huurteen pitää näkyä myös koruissa. Hopeiset lehdet Santikon ranteen ympärillä ja korvalehtiä koristamassa viimeistelevät sädehtivän kokonaisuuden.

Lehtikoru kiertää Maija Santikon rannetta. Jenni Joensuu / Yle

Olohuoneen verhot uusiokäyttöön

Ajatus ympäristöystävällisyydestä ei jää vain mielikuvan tasolle. Sanni Salosen suunnittelemassa puvussa on käytetty kekseliäästi Maija Santikon kotoa löytyneitä kierrätysmateriaaleja.

– Tavoitteena oli, että vanhasta ja aikansa eläneestä, kuten olohuoneen keinokutuisista puhviverhoista syntyisi jotain uutta. Äitini on ahertanut tuntikausia käyttäen verhoja lehtien yläpintojen kirjailuissa, Salonen kertoo.

Puku ja korut valmistuivat kiireestä huolimatta hyvissä ajoin ennen juhlia. Kampaus ja meikki viimeistelevät vielä kokonaisuuden itsenäisyyspäivänä. Jenni Joensuu / Yle

Ajatus olohuoneen verhoihin kääriytymisestä elämänsä todennäköisesti juhlallisimmassa tilaisuudessa ei Santikkoa huoleta. Hän on ylpeä saadessaan kantaa aidosti satakuntalaista kokonaisuutta yllään.

– Kierrätys ja mukavuus yhdistyvät puvussa täydellisesti. Ehkä tämä saa lyhennettynä vielä käyttöikää muissa juhlissa. Ja korvakorut lunastan itselleni ihan vain fiilistelykäyttöön. Niin voin aina muistella tätä päivää.