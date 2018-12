Muttereita, koivukuitua ja mitalinauhoja – muotitoimittaja Sami Sykkö käy jo kuumana tulevista Linnan juhlien puvuista

Presidentin itsenäisyyspäivävastaanoton vieraat ovat tänä vuonna ottaneet juhlien ympäristöteeman tosissaan. Muotitoimittaja Sami Sykölle on sadellut jo etukäteen tietoja ja kuvia vieraiden asuvalinnoista. Pukujen ja asusteiden materiaalit ovat paitsi ympäristötietoisia, myös peilaavat usein kantajansa persoonaa.

– Eräässä ralliautoilua harrastavan vieraan puvussa on kukkakoriste, jossa on muttereita. Eräs Euroopan mestari tulee mitalinauhoista tehdyssä puvussa, toisella on mitaleista tehty vyö. Joku kierrättää äidin vanhaa hääpukua tai kansallispukua, on tulossa Tove Jansson -puku ja vaikka mitä, Sykkö luettelee innoissaan.

Kymmeniä värikokeiluja Jenni Haukion pukua varten

Rouva Jenni Haukion puku on saanut innovatiivisuudessaan paljon huomiota jo pitkään ennen presidentinlinnan vastaanottoa. Sami Sykkökin on päässyt Aalto-yliopiston laboratorioon Espoon Tapiolassa katsomaan, miten koivukuidusta syntyy kangasta.

– Oli uskomatonta kuulla, miten paljon vuosikausien työtä kankaan kehittely on vaatinut. Kuidusta on nyt onnistuttu kutomaan 9 metriä 120 senttiä leveää kangasta, ja siitä on tehty jotain 30 värjäyslappua, hiottu tarkkaan pipetillä väriä. Jännittävää nähdä miten värjäys ja itse puku lopulta onnistuvat.

TV1:n Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Sami Sykkö on jo seitsemännen kerran Linnan juhlien TV-lähetyksen pukukommentaattorina. Presidentinlinnassa hän on ollut kerran myös vieraana. Nyt työtehtävissäkin hän valitsee asunsa tarkasti.

– Laitan itse kierrätysmateriaalista tehdyt kalvosinnapit ainakin. Ja suunnittelija Vivienne Westwoodin frakin, josta katkaisen liepeet.

"Myöhästyn usein aamuisin, kun palaan vaihtamaan asua"

Muutenkin Sykkö tunnetaan tyylitaiturina, ja hän myöntää auliisti, että aamulla kotoa lähteminen on joskus vaikeaa.

– Katson peilikuvaani ja joskus tuntuu että jokin on pielessä, ja joudun näkemään hirveästi vaivaa, että saan asun just kohdalleen. Palaan parikin kertaa vaihtamaan asua, ja myöhästyn usein joka paikasta.

Vaikka Linnan juhlien asuista on Syköllä ennakkoon kuvia ja piirrosluonnoksia, tositilanteessa vieraiden asuja voi olla vaikea tunnistaa. Kuvissa puku voi olla vielä luonnosvaiheessa, tai asun kantajalla ei ole kuvassa juhlakampausta tai -meikkiä. Mutta vuosien kokemus auttaa muistamaan ja tunnistamaan suunnittelijoita.

– Pää on vielä aivan sekaisin kaikesta tiedosta. Vielä pitää nukkua pari yötä ja tehdä muistiinpanoja. Mutta huomaatteko kuinka kuumana käyn jo nyt! TV-selostamossa tulee kyllä kuumat paikat.

