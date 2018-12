Kirjastolaitoksen lippulaiva avautuu – katso suora lähetys Oodin avajaisista kello 14 alkaen

Helsingin keskustaan, eduskuntaloa vastapäätä on noussut koko Suomen kirjastolaitoksen lippulaiva, Oodi. Oodin avajaisia vietetään tänään kello 14 alkaen.

Teemme suoraa lähetystä avajaisista heti kello 14 alkaen. Toimittajamme liikkuu Oodin kolmessa kerroksessa, esittelee taloa ja haastattelee kiinnostavia ihmisiä. Kuulemme muun muassa millainen kirjastonkäyttäjä kirjailija Jari Tervo on.

Pasilan toimituksessa kirjastoista, lukemisesta ja Oodin vaikutuksesta Helsingin kaupunkikuvaan ovat keskustelemassa muun muassa Helsingin kirjaston entinen johtaja Maija Berndtson ja Venetsian biennaalissa suomalaista kirjastolaitosta tunnetuksi tehnyt Hanna Harris.

Puhuttavaa kirjastoista riittää. Kulta-aika ohitettiin jo 1980-luvulla, mistä alkaen kävijä- ja lainausmäärät ovat olleet laskusuunnassa. Kirjasto on myös muutostilassa, sillä siellä tehdään paljon muutakin kuin vain lainataan kirjoja. Oodissakin kolmesta kerroksesta vain yksi on pyhitetty kirjoille. Silti on kiinnostava tilastotieto, että 99 prosenttia kirjastojen hankinnoista on muuta kuin perinteistä kirjastoaineistoa.