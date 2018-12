Presidentti Niinistö otti kantaa ympäristön tilaan Al Goren tentissä: "Jos me annamme mahdottoman tapahtua, niin rajoja ei ole sille, mitkä ovat seuraukset"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö keskusteli tänään ilmastonmuutoksesta ja maailman tilasta Yhdysvaltain entisen varapresidentin ja nykyisen ilmastoaktivisti Al Goren kanssa. Kuvaa klikkaamalla voit katsoa englanninkielisen haastattelun.

Keskustelu käytiin Al Goren isännöimässä vuorokauden mittaisessa maratonohjelmassa 24 hours of Reality (siirryt toiseen palveluun), joka kiertää 24 tunnin aikana koko maapallon halki. Skandinaviaa koskevassa lähetyksen osiossa Al Gore haastatteli Niinistöä videoyhteyden välityksellä.

Niinistö ja Al Gore jutustelivat haastattelussa useista ympäristön tilaan ja ilmastonmuutokseen liittyvistä ajankohtaisista teemoista, kuten Yhdysvaltojen sekä Pohjoismaiden metsäpaloista ja Suomen roolista Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana.

Monet käsitellyistä aiheista olivat suomalaisille tuttuja, mutta kenties yhdysvaltalaisille katsojille vieraampia. Haastattelu on Suomea mairitteleva: Al Gore ihasteli Suomea ja muita Pohjoismaita ympäristönsuojelun mallioppilaina.

Haastattelussa käsiteltiin pintapuolisesti useita teemoja, kuten ilmaston lämpenemistä, pohjoisnavan sulamista, mustan hiilen käytön vähentämistä, kasvihuonekaasujen hillitsemistä ja fossiilisten polttoaineiden käytön karsimista.

Al Gore kysyi Niinistöltä myös hänen käymästään keskustelusta Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin kanssa liittyen metsien haravointiin, josta nousi suuri mediakohu. Niinistö totesi hieman huvittuneena käyneensä Trumpin kanssa "varsin hyvän keskustelun".

– Totesin, että meillä Skandinaviassa on myös ollut pahoja metsäpaloja ja halusin myydä hänelle idean siitä, kuinka metsäpaloja voidaan estää, meillä kun siitä on jonkin verran tietoa, Niinistö lausui.

Niinistö kertoi, mistä hänen ympäristötietoisuutensa heräsi

Ilmastohaastattelussa korostui erityisesti Suomen rooli Arktisen neuvoston puheenjohtajana. Niinistö kehui neuvoston yhteistyötä. Arktiseen neuvostoon kuuluvat Pohjoismaiden lisäksi Venäjä, Yhdysvallat ja Kanada.

Niinistö painotti myös mustan hiilen käytön vähentämistä keinona taistelussa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi arktisilla alueilla sekä pohjoisten jääalueiden säilyttämiseksi. Niinistö kertoi puhuneensa aiheesta niinVenäjän presidentti Vladimir Putinin kuin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpinkin kanssa.

Al Gore kysyi, tulevatko Trump ja Putin Arktisen neuvoston huippukokoukseen, jota Suomi ajaa. Tähän Niinistö vastasi, että varmuutta asiasta ei vielä ole.

Al Gore kysyi myös, mitkä ovat Suomen uusimmat ilmastopolitiikan suunnitelmat. Niinistö totesi, että Suomesta olisi tehtävä hiilineutraali maa vuoteen 2045 mennessä. Niinistö painotti, että jos menetämme arktisen alueen, menetämme maailman.

Lopuksi Al Gore kysyi Niinistöltä, mikä alun perin herätti hänet ympäristönsuojelun välttämättömyydestä. Niinistö kehui Al Goren tekemää Epämiellyttävä totuus -ympäristödokumenttia, sekä kertoi selviytymisen Thaimaan tsunamista vuonna 2004 olleen lopullinen herätys ympäristöasiaan.

– Silloin muistan ajatelleeni, että mahdoton on tapahtunut ja kysyin itseltäni, missä tulee raja vastaan tai onko mitään rajaa. Ja tällä on yhteys ilmastonmuutokseen. Jos me annamme mahdottoman tapahtua, niin rajoja ei ole, mitkä ovat seuraukset, Niinistö linjasi.

