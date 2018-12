Yle näyttää suorana – Yhdysvaltain entinen presidentti George H. W. Bush saa valtiolliset hautajaiset Washingtonissa

Lähetys on katsottavissa Yle Areenassa kello 17 alkaen.

Yhdysvaltain entinen presidentti George H. W. Bush kuoli perjantaina 94-vuotiaana.

Yle näyttää suorana Bushin valtiolliset hautajaiset kello 17 alkaen. Seremonia järjestetään Washintonissa, kansalliskatedraalissa. Puolitoista tuntia kestävään seremoniaan osallistuu laaja joukko entisiä presidenttejä ja johtavia poliitikkoja, samoin nykyinen presidentti Donald Trump.

Washingtonista Bushin arkku lennätetään Teksasiin, Houstoniin. Siellä se on esillä St. Martinin episkopaalisessa kirkossa, jossa myös George H. W. Bushin vaimon, Barbara Bushin hautajaiset järjestettiin huhtikuussa.

Torstaina arkku siirretään erikoisvalmisteisessa junavaunussa hautausta varten noin 150 kilometrin päähän, Texas A&M yliopistolle College Stationissa, jossa on hänen nimeään kantava kirjasto ja museo. Presidentti haudataan museon vieressä sijaitsevalle perheen hautausmaalle torstaina iltapäivällä paikallista aikaa. Rinnalla on Barbara Bushin sekä pariskunnan kolmevuotiaana kuolleen tyttären Robinin haudat.

George H. W. Bush oli Yhdysvaltain presidenttinä vuosina 1989–1993. Hän oli järjestyksessä Yhdysvaltain 41. presidentti.

Lue myös:

Tällainen oli Yhdysvaltain entinen presidentti George H.W. Bush: Herrasmies, joka kohteli kaikkia ihmisiä samalla tavalla

Yhdysvaltain entinen presidentti George H. W. Bush on kuollut