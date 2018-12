Kirjailija Niina Repo kantaa puvussaan tarinoita Linnan juhliin – metsänvihreän unelman kierrätystilkuissa tuikkivat kristallit

TurkuKirjailija Niina Repo on seurannut useana vuonna tasavallan presidentin järjestämiä Linnan juhlia ja toivonut itselleen kutsua. Toivo oli jo menetetty, kun iloinen yllätys tuli postiluukusta. Niina oli silloin Saksassa kirjoittamassa uusinta kirjaansa.

– On hienoa mennä juhlimaan Suomen itsenäisyyttä. Olen tajunnut, kuinka hieno maa tämä on. Oma ukki on ollut rintamalla aikanaan, ja sitä kautta on tullut ajateltua näitä asioita. Juhlin Suomen kunniaksi, kertoo Niina Repo lähes liikuttuneena.

Turun kaupunginteatterin ompelimossa on muuten lähes riehakas tunnelma. Niina, pukusuunnittelija Tuomas Lampinen ja puvun kaavoittanut ja toteuttanut Virpi Honkanen hypistelevät Swarovskin kristallihippuja. Niiden kiinnittäminen pukuun jää keskiviikkoiltaan.

Minulla on dekkarikengät, ja tarinat kulkevat puvussa tilkkuina. Niina Repo

– Ne tulevat tähän Saksasta tuodun kankaan ja tilkkujen päälle. Ne välkkyvät kilpaa Linnan kristallikruunujen kanssa, visioi Lampinen. Hän lupaa osallistua Virpi Honkasen kanssa kristallien kiinnitysurakkaan.

Ompelija Virpi Honkanen, Niina Repo ja pukusuunnittelija Tuomas Lampinen sovittavat pukua. Minna Rosvall / Yle

Kierrätystilkkuja näytelmistä

Pukusuunnittelija Tuomas Lampinen ja ompelija Virpi Honkanen työskentelevät Turun kaupunginteatterissa, mutta Niina Revon juhlapuvun he tekevät omana projektinaan. Vihreä väri oli Niinan toive.

– Vihreä sopii Niinalle hyvin ja päädyimme metsänvihreään, kertoo Lampinen.

Kristallit tulevat kierrätystilkkujen päälle. Minna Rosvall / Yle

Kierrätys tulee esiin tilkuista, jotka kiinnitetään pukuun applikoimalla eli päällikeompelulla.

– Kävimme teatterin tilkkulaatikolla. Siellä oli silkkejä Ihana Neiti N -näytelmästä. Teemme puvun sisälle myös pienen yllätyksen Taru sormusten herrasta -näytelmän tilkkutäkistä. Niinan puoliso, teatterinjohtaja Mikko Kouki on ohjannut Taru sormusten herrasta -näytelmän, joten sillä tavalla sekin on Linnassa mukana, kertoo Lampinen.

Niina Repo pitää kierrätysideasta.

Suunnittelija Tuomas Lampinen tutkii helman pituutta. Minna Rosvall / Yle

– On hauska ajatus kulkea tarinoiden kanssa Linnaan. Kengissä lukee Raid, joka on Harri Nykäsen kirjojen dekkarihahmo. Minulla on dekkarikengät, ja tarinat kulkevat puvussa tilkkuina, iloitsee Niina Repo.

Puku on kokonaisuus

Puvun lisäksi Tuomas Lampinen on hankkinut korvakorut ja laukun, jotka sopivat kokonaisuuteen. Vihreät, kiiltelevät korvakorut sopivat yhteen kristallien kanssa.

Korvakorut ovat pukusunnittelijan löytö. Minna Rosvall / Yle

Lampinen on suunnitellut aiemmin puvut Linnan juhliin Krista Kososelle ja Anu Komsille.

– Tällä kertaa suunnittelu lähti puhelinsoitosta. Mikko Kouki soitteli vinkkejä frakkiinsa ja vinkkasi, että Niinakin saattaisi tarvita jotain päällepantavaa, kertoo Lampinen.

Kengät pilkistävät juuri sopivasti helman alta. Minna Rosvall / Yle

Suunnittelija ei lähtenyt etsimään muotitrendejä.

– Tiesin ja tunsin Niina Revon tyylin. Lähden yleensä suunnittelemaan pukua asiakkaan persoonallisen ja henkilökohtaisen tyylin kautta.

Mikko Koukin ei tarvitse jännittää laahukselle astumista.

– Puku koskettaa maata hiukan ja seuraa, mutta ei laahaa perässä. Laahukset hankaloittavat liikkumista, ja Linnassa on aina ahdasta, pohtii Lampinen.

Pientä jännitystä ilmassa

Sitten on kävelyharjoitusten aika. Tuomas Lampinen ja Niina Repo kävelevät yhdessä ompelimossa ja katsovat, että puku laskeutuu oikein.

– Olen tyytyväinen, ja muutama yksityiskohta tulee vielä. Menen mielelläni juhliin tässä puvussa, kertoo Niina Repo tyytyväisenä.

Niina Repo, Virpi Honkanen ja Tuomas Lampinen Minna Rosvall / Yle

Itsenäisyyspäivänä Helsingissä Niina Revolla on apuna maskeeraaja, ja puoliso auttaa tarvittaessa puvun kanssa.

– Jännittää, joutuuko Linnassa jonottamaan pitkään. Mitä jos hiukset lässähtävät? Itse juhla tulee varmasti olemaan mielenkiintoinen, katselen muita ihmisiä ja meininkiä. Pääsee fiilistelemään ihanaa iltaa.