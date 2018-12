Herätys: Tänään juhlitaan syksyn ylioppilaita, Oodi-kirjasto avataan ja USA:n entinen presidentti George H. W. Bush haudataan

Tänään keskiviikkona juhlitaan syksyn ylioppilaita

Tänään keskiviikkona juhlitaan syksyn ylioppilaita. Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan valkolakin painaa tänään päähänsä 2 903 opiskelijaa. Kevät on edelleen selvästi suosituin valmistumisajankohta. Iso osa syksyllä ylioppilaaksi kirjoittavista valmistuu jälkijunassa eli kolmessa ja puolessa vuodessa, esimerkiksi kaksoistutkinnon, työssä käymisen tai kilpaurheilun vuoksi. Katso Ylen ylioppilaskoneesta, kuka saa valkolakin.

Kaasuautoja rekisteröity tänä vuonna yli tuhat

Kaasuautojen yleistymistä hidastavat vielä niihin liittyvät ennakkoluulot ja tankkausasemien vähäinen määrä. Trafin mukaan kaasuautoja on rekisteröity tämän vuoden aikana yli tuhat, mikä on kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Autoala ja valtio ovat sopineet tavoitteesta, että vuonna 2025 joka neljäs uusi auto kulkisi sähköllä tai kaasulla. Kaasuautoilua on pidetty kalliina vaihtoehtona.

Natalie Helenius on jo tottunut kaasuauton tankkaamiseen. Minna Rosvall / Yle

– Tankkauspistooli pihisi ja suhisi. Ensimmäisellä kerralla pelkäsin, että se jotenkin posahtaa. Järjellä ajateltuna ei se posahda, naurahtaa Natalie Helenius, joka on autoillut kaasulla vajaan kuukauden.

Oodi, kirjastomaailman maanmerkki avataan

Kirjastoista Suomi tunnetaan. Tämän päivän jälkeen entistä vahvemmin. Helsingin uusi maamerkki, keskustakirjasto Oodi avautuu yleisölle kello 14.

oodi Antti Kolppo / Yle

Millainen rakennus Oodi on ja miten menee kirjastoilla, joiden kulta-aika ohitettiin jo 1980-luvulla?

Erikoissyyttäjä: Trumpin Venäjä-tutkinnassa ei vankeutta Flynnille

Presidentti Donald Trump erotti Michael Flynnin, kun tämä jäi kiinni valehtelemisesta FBI:lle ja varapresidentti Mike Pencelle. Jim Lo Scalzo / EPA-EFE

Presidentti Donald Trumpin Venäjä-tutkintaa johtava erikoissyyttäjä suosittaa, ettei presidentti Donald Trumpin entiselle turvallisuusneuvonantajalle Michael Flynnille langeteta vankeustuomiota. Erikoissyyttäjä Muellerin toimiston mukaan Flynn on tehnyt yhteistyötä syyttäjien kanssa. Flynn on tunnustanut valehdelleensa poliisille keskusteluistaan Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettilään kanssa ollessaan Trumpin kampanja-avustaja.

Yle näyttää suorana presidentti Bushin valtiolliset hautajaiset

George H. W. Bush kuvattuna vuonna 2008. Mandel Ngan / AFP

Viime perjantaina kuollut Yhdysvaltain 41. presidentti George H. W. Bush saa valtiolliset hautajaiset Washingtonin kansalliskatedraalissa. Paikalle odotetaan vieraaksi runsaslukuista joukkoa entisiä Yhdysvaltain presidenttejä ja nykyisiä poliitikkoja, mukaan lukien presidentti Donald Trump. Yle välittää kuvaa hautajaisista Yle Areenassa kello 17 alkaen. ID: 10539877

Kansanedustajat avaavat sanaisen arkkunsa maanpuolustustahdosta

Kansanedustajat pääsevät tämänpäiväisen täysistunnon aluksi puntaroimaan suomalaisten maanpuolustustahtoa. Ajankohtaiskeskustelun avaa puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.). Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan MTS:n viime viikolla julkaiseman tutkimuksen mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on laskenut alimmalle tasolle lähes 30 vuoteen. Yle näyttää keskustelun suorana Yle Areenassa alkaen klo 14.

Lähes koko maassa sataa ajoittain

Meteorologi Toni Hellisen mukaan tänään tulee lähes koko maassa ajoittain sadetta. Aamulla lämpötila on laajalti plussan puolella, vain Lapissa on pakkasta. Itsenäisyyspäivänä sataa enää lähinnä Lapissa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta