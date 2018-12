Yhdysvaltalaissenaattorit vakuuttuneita: saudiprinssi tilasi Khashoggin murhan – ”Hän on hullu ja vaarallinen”

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA on antanut senaattoreille salaiseksi luokitellun tiedonannon saudijournalisti Jamal Khashoggin murhasta.

CIA:n johtajan Gina Haspelin suljettujen ovien takana antama selonteko murhasta on saanut senaattorit vakuuttuneiksi siitä, että Khashoggin murhan takana on Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman.

– Jos kruununprinssi menisi valamiehistön eteen, hänet tuomittaisiin 30 minuutissa, sanoo ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, republikaanisenaattori Bob Corker.

Senaatin turvallisuus- ja ulkosuhdevaliokuntien johtajat eivät saa kertoa yksityiskohtia siitä, mitä CIA:n johtaja heille asiasta kertoi. Kuitenkin heti selontekotilaisuuden jälkeen oli selvää, että senaattorit molemmista puolueista eivät jaa Trumpin hallinnon näkemystä asiasta.

Trumpin hallinto on todennut, ettei prinssin syyllisyydestä ole suoria todisteita. Muun muassa puolustusministeri James Mattis on sanonut, että ”savuava ase puuttuu”.

Republikaanisenaattori Lindsey Graham ilmoitti CIA-tilaisuuden jälkeen, että ”savuavaa asetta ei ole, mutta savuava saha on.” Tällä Graham viittasi luusahaan, jonka saudit toivat lehtitietojen mukaan varta vasten mukanaan paloitellakseen Khashoggin ruumiin.

Turkkilaisviranomaisten mukaan Khashoggi kuoli seitsemässä ja puolessa minuutissa sen jälkeen, kun hän astui konsulaattiin Istanbulissa. Tutkijoiden mukaan Khashoggi tukehtui kuoliaaksi, jonka jälkeen hänet paloiteltiin.

Graham kertoo, että hän vastustaa asemyynnin jatkamista Saudi-Arabiaan niin pitkään kun bin Salman pysyy maan johdossa.

– Saudi-Arabia on strateginen kumppani ja suhteet kannattaa säilyttää, mutta ei hinnalla millä hyvänsä, totesi Trumpin tukijana tunnettu Graham.

– Jos Saudi-Arabian hallitus on tämän miehen käsissä pitkälle tulevaisuuteen, on minusta erittäin vaikeaa käydä kauppaa, koska hän on hullu. Minusta hän on vaarallinen ja hän on riskeerannut suhteemme, Graham tiivisti.

Lähteet: Reuters, AP