Linnan juhlat ovat laulajalle se ykköskeikka – "Ukki katsoo pilven reunalta ylpeänä"

Kutsu laulamaan Presidentinlinnaan itsenäisyyttä juhlivalle tanssikansalle oli hetken aikaa sokki ähtäväläislähtöiselle Jennie Storbackalle. Nyt se on valtava kunnia.

– En voi valehdella: kyllä se hyvältä tuntui! Onhan se suurin kunnia, mitä laulajana voi Suomessa saada, sanoo ähtäväläislähtöinen Jennie Storbacka kutsusta Linnan juhlien mikrofonin varteen.

Storbacka esiintyy Mikael Saaren kanssa Kaartin Combon solistina, kun tanssi alkaa. Kättelyn ja alkuillan musiikista vastaa perinteiseen tapaan Kaartin soittokunta. Presidenttiparin ensivalssina soi Oskar Merikannon Valse Lente.

Jennie Storbacka pitää esiintymistä presidentinlinnassa elämänsä suurimpana ja hienoimpana keikka.

– Tämä on SE keikka, ykköskeikka!

Hänen isoisänsä oli Mannerheim-ristin ritari, joten kutsu juhlaan on iso asia myös perheelle ja suvulle.

– Uskon, että itsenäisyyspäivänä ukki istuu pilven reunalla ja katsoo alas ylpeänä: Siinä mun tyttö!

Tämä on jo nyt juttu, jonka tulen aina muistamaan! Jennie Storbacka

Jennie Storbacka on tehnyt yhteistyötä Mikael Saaren kanssa Espoon kaupunginteatterin musikaalissa ja keikkaillut myös Kaartin Combon kanssa. Hän sanookin voivansa keskittyä rauhassa omaan tekemiseensä, koska tietää asioiden toimivan ja solistien äänten sopivan loistavasti yhteen.

Storbackalla on kokemusta isoista lavoista ja yleisöistä niin Euroviisuista ja The Voice of Finlandista kuin suurten kaupunkien musikaaleista. Hän hallitsee hermonsa hyvin, mutta juuri ennen Linnan juhlien alkua pulssi saattaa silti kiihtyä.

– Silloin varmaan iskee se, että "älä mokaa", nauraa Storbacka. Mutta aion nauttia oikein kunnolla – tämä on jo nyt juttu, jonka tulen aina muistamaan!

Veteraanien ja lottien kahvitilaisuudessa esiintyvät Philomela-kuoro ja Ylioppilaskunnan Laulajat. Kolmannen kerroksen salongissa soittaa Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen jazzmusiikin opiskelijayhtye Sibis Jazz Youngsters.

Linnan juhlien tarjoiluissa korostuvat luomutuotteet ja lähiruoka. Juhlille on kutsuttu noin 1700 ihmistä. Lue lisää juhlista Tasavallan presidentin kanslian sivuilta. (siirryt toiseen palveluun)

Vanhassa mekossa on tarina

Kaartin Combon, Storbackan ja Saaren listalta löytyy erityisesti luonto- ja ympäristöaiheista musiikkia juhlien teeman mukaan. Joukossa on myös kantaaottavia kappaleita. Lisäksi tanssilattialla muistetaan säveltäjä-sanoittaja Junnu Vainiota, jonka syntymästä tulee kuluneeksi 80 vuotta.

Sovitukset ovat uudet, Storbacka ja Saari laulavat paljon duettoja, mutta myös sooloja. Storbacka laulaa yhden kappaleen myös äidinkielellään ruotsiksi.

Ympäristöteemaa noudattelee myös Storbackan Ralph Lauren -vintagemekko. Laulaja pitää siitä, että vaatetta käyttäessään voi miettiä, missä päin maailmaa, millaisissa tilaisuuksissa ja kenen päällä mekko on ollut.

– Vanhoissa mekoissa on tarinaa ja vähän taikaakin: vähän mitä vain voi tapahtua, kun on sellainen päällä!