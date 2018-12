Lääketieteen historiaa tehnyt vauva tuli maailmaan vainajalta siirretystä kohdusta – kolmen lapsen äidin kohtu ratkaisi toisen perheen lapsettomuuden

Kohdun kehityshäriöistä kärsineillä naisilla on nyt entistä paremmat mahdollisuudet perustaa perhe, tutkijat arvioivat.

Kohdun kehityshäriöistä kärsineillä naisilla on nyt entistä paremmat mahdollisuudet perustaa perhe, tutkijat arvioivat. AOP

Tutkijoiden mukaan saavutus on merkittävä, koska eläviä kohdunluovuttajia on vaikea löytää. Terve tyttövauva syntyi keisarinleikkauksella Brasiliassa.

Brasiliassa nainen, jolle oli tehty kohdunsiirto vainajalta, on synnyttänyt terveen tyttövauvan.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun vainajalta tehdyn kohdunsiirron jälkeen raskaus on alkanut ja edennyt onnistuneesti ja vauva on syntynyt terveenä. Tapauksesta kertoo lääketieteen julkaisu Lancet. (siirryt toiseen palveluun)

Synnyttäjällä ei ollut omaa kohtua

Kohdun saanut nainen oli 32-vuotias elinsiirron aikaan. Hän itse oli syntynyt ilman kohtua, mutta hänellä oli terveet munasarjat.

Nainen kärsi Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-syndroomasta, joka aiheuttaa emättimen ja kohdun kehityshäiriöitä. Taudista kärsii noin yksi nainen 4 500:sta.

Kohdun luovuttaja oli 45-vuotias kolmen lapsen äiti, joka oli menehtynyt aivoverenvuotoon.

Elinsiirtoleikkaus kesti yli 10 tuntia ja se tehtiin Brasilian São Paulossa kaksi vuotta sitten.

Brasilialaissairaala välitti julkisuuteen kuvia syntyneestä tyttövauvasta.

In a medical first, baby born from a deceased donor uterus transplant. https://t.co/FNaHoDbfC6 pic.twitter.com/XqoiYSCFYW — ABC News (@ABC) 5. joulukuuta 2018

Terve tyttövauva syntyi keisarinleikkauksella

Ennen kohdun siirtoa lääkärit olivat ottaneet talteen naisen omia munasoluja. Ne oli hedelmöitetty ja alkiot oli jäädytetty.

Kuusi viikkoa leikkauksen jälkeen naisen kuukautiset alkoivat. Lääkärit odottivat useita kuukausia, jonka jälkeen alkio siirrettiin kohtuun. Raskaus alkoi onnistuneesti.

Terve, 2 550 gramman painoinen tyttövauva syntyi keisarinleikkauksella joulukuussa 2017 raskausviikoilla 35+3.

Uutistoimisto Reuters julkaisi Twitterissä kuvan Brasiliassa kohdunsiirron jälkeen syntyneestä vauvasta.

Nace primera bebé en el mundo a través de un trasplante de útero de una donante muerta https://t.co/wJ43JGlL8W pic.twitter.com/v4giyX3Rxf — Reuters Latam (@ReutersLatam) 5. joulukuuta 2018

Nainen sai elinsiirron jälkeen lääkkeitä, joiden oli tarkoitus estää hänen elimistönsä hylkimisreaktio ja jotka lamauttivat hänen immuunijärjestelmäänsä.

Vauvan synnyttyä lääkärit poistivat samalla kohdun, jotta raskasta ja kallista hylkimisenestolääkitystä ei tarvitsisi jatkaa.

Vauva on kehittynyt normaalisti. Vauvan ollessa seitsemän kuukauden ja 20 päivän ikäinen – ajankohta, jolloin tutkijaryhmä lähetti artikkelinsa Lancetiin – hän painoi 7,2 kiloa ja äiti imetti häntä yhä.

Eläviä kohdunluovuttajia vaikea löytää

Lääkäreiden mukaan saavutus on merkittävä, koska tähän asti kohdunluovuttajia on ollut vaikea löytää.

– Elävien luovuttajien tarve on ollut iso rajoite, koska luovuttajat ovat harvassa. Usein on kyse halukkaista ja sopivista perheenjäsenistä tai läheisistä ystävistä, sanoi operaatioon osallistunut lääkäri Dani Ejzenberg Hospital das Clínicas -sairaalsta São Paulosta.

Maailmassa on tehty 39 kohdunsiirtoa eläviltä luovuttajilta. Näistä kohdunsiirroista on syntynyt aiemmin 11 vauvaa. Tavallisesti luovuttajat ovat olleet naisten lähisukulaisia tai läheisiä ystäviä.

Joukossa on ollut myös äitejä, jotka ovat lahjoittaneet kohtunsa tyttärelleen.

Riskejä luovuttajille

Kohdunsiirto on raskas operaatio ja siinä on riskejä myös luovuttajalle.

Nyt onnistunut raskaus ja synnytys vainajalta saadusta kohdusta osoittavat, että kohdun kehityshäriöistä kärsineillä naisilla on entistä paremmat mahdollisuudet tulla äidiksi ja saada biologisia lapsia, tutkijat arvioivat.

Siirroista voi olla apua myös naisille, joilta kohtu on aiemmin poistettu lääketieteellisistä syistä.

Ennen kohdunsiirtoja ainoa mahdollisuus saada lapsi oli adoption tai sijaissynnytyksen kautta.

Kohdunsiirtoja on tehty aiemmin vainajilta ainakin Yhdysvalloissa, Turkissa ja Tsekissä. Ne eivät kuitenkaan ole täysin onnistuneet tai sitten alkaneet raskaudet ovat päättyneet keskenmenoon.

Ejzenbergin mukaan eläviltä ja vainajilta tehtyjä kohdunsiirtoja on vielä vertailtava tarkemmin ja vainajalta tehtävän siirron tekniikkaa on kehitettävä.

Ensimmäinen vauva elävän luovuttajan kohdusta syntyi Ruotsissa vuonna 2013.

Lue myös:

Kohdunsiirron saanut synnytti lapsen – ensimmäistä kertaa maailmassa

Ruotsissa jännitetään syntyykö kohdunsiirron saaneille lapsia

Lähteet: Reuters