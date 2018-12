Keski-Pohjanmaan liitto pääsee taas jakamaan hankerahaa – ministeriö piti rahahanat kiinni lähes vuoden

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan liitto on pystynyt korjaamaan toimintaansa niin, että oikeudet voidaan nyt palauttaa.

Keski-Pohjanmaan liitto on saanut takaisin oikeudet myöntää EU-projektirahoja alueelle. Maakuntaliitto menetti valtuudet noin vuosi sitten liitossa ilmenneiden hankkeiden kirjausepäselvyyksien vuoksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että liitto on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin ja riittäviin toimenpiteisiin, joita asian korjaamiseksi on edellytetty. Ministeriö on EU:n rakennerahastojen hallintoviranomainen.

Keski-Pohjanmaan liiton tiedotteessa kerrotaan, että myöntövaltuuksien palautuminen takaa sen, että positiivinen kehittämistyö maakunnassa voi jatkua.

– Tämä on hieno uutinen. Päätös osoittaa mielestäni sen, että ministeriössä luotetaan Keski-Pohjanmaan liittoon välittävänä toimielimenä. Liitossa tehdyt parantamistoimenpiteet eivät siten ole olleet turhia, kommentoi vastaava maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen Keski-Pohjanmaan liiton tiedotteessa.

Keski-Pohjanmaalle saadaan nyt käyttöön vuoden 2018 myöntövaltuutta yhteensä miltei 3,5 miljoonaa euroa Euroopan rakennerahasto-ohjelman kehittämistoimintaan.

Lisäksi liitto odottaa, että työ- ja elinkeinoministeriö myöntää myöhemmin talven aikana Keski- Pohjanmaan liitolle myöntövaltuutta vuosille 2019 ja 2020 yhteensä noin 6,3 miljoonaa euroa. Osa rahoituksesta on sidottuna jo käynnissä olevien hankkeiden jatkorahoituksiin.

Liitto oli ministeriön erityistarkkailussa

Keski-Pohjanmaan liitto ei ole saanut uusia EU-rakennerahastovaltuuksia käytettäväksi tänä vuonna, koska työ- ja elinkeinoministeriön mukaan se ei ole hoitanut tehtäviään kaikilta osin EU- ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Ministeriö otti maakuntaliiton erityistarkkailuun vuodenvaihteessa EU-hankkeiden kirjausvirheiden takia. Ongelmia havaittiin jo toukokuussa 2017, ja ministeriö huomautti niistä liittoa useaan kertaan. Kesän jälkeen liitto kävikin läpi yli 40 hanketta ja teki niihin korjauksia.

