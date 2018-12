Opiskelija, huomaa tämä: Kela ei enää automaattisesti vähennä opintorahasta ennakonpidätystä tammikuusta lähtien

Opiskelijan on oltava tarkkana, sillä vastuu verokortin lähettämisestä ja myös tulojen tarkastamisesta on hänellä.

Opintorahan ennakonpidätyskäytäntö muuttuu vuodenvaihteessa. Tammikuusta 2019 alkaen Kansaneläkelaitos Kela ei enää automaattisesti vähennä ennakonpidätystä opintorahasta, vaan opiskelijan on itse huomioitava tämä muiden tulojensa ennakonpidätyksessä.

Kela on tähän saakka vähentänyt opintorahasta kymmenen prosentin suuruisen ennakonpidätyksen, jos opintoraha on ollut vähintään 170 euroa kuukaudessa. Ennakonpidätys on voitu hoitaa myös opiskelijan Kelalle toimittaman muutosverokortin perusteella.

Tammikuun alusta opintorahasta ei enää vähennetä ennakonpidätystä. Kela hoitaa ennakonpidätyksen tammikuussa vielä niiltä opiskelijoilta, jotka ovat aimemmin toimittaneet tämän vuoden muutosverokortin Kelaan. Näillä opiskelijoilla ennakonpidätys tehdään tammikuun osalta vielä aiemman verokortin mukaisesti ja ennakonpidätys poistuu vasta helmikuun alusta.

Ilmoitusvastuu siirtyy opiskelijalle. Opiskelija voi myös jatkossa ilmoittaa Kelalle haluamansa ennakonpidätysprosentin puhelimitse (siirryt toiseen palveluun), palvelupisteessä (siirryt toiseen palveluun) tai lähettämällä viestin Kelan asiointipalvelussa (siirryt toiseen palveluun).

Muutoksen taustalla on Verohallinnon mukaan käytännön yksinkertaistaminen. Verohallinnon ylitarkastajan Laura Miettisen toteaa, että suurimmalla osalla opiskelijoista ei ole verotustarvetta ja kymmenen prosentin verotettu osuus joudutaan palauttamaan takaisin.

– Mikäli opiskelijalla ei ole muita tuloja, hän saa koko opintorahan käyttöönsä, eikä tarvitse erikseen palauttaa turhaan pidätettyä osuutta, Miettinen sanoo.

Opiskelija, tarkista verokortti palkkaa varten

Kela muistuttaa, että opintoraha on veronalaista tuloa. Opintorahasta ei kuitenkaan mene veroa, jos opiskelijalla ei ole muita veronalaisia tuloja.

Jos opiskelijalla on muita tuloja, opintoraha tulee huomioida muiden tulojen ennakonpidätyksessä. Opiskelijan kannattaa tilata uusi verokortti palkkatuloja varten, mikäli opintoraha ja palkka yhteenlaskettuina ylittävät verokortin tulorajan.

Verokortin saa tilattua Verohallinnon OmaVero-verkkopalvelusta (siirryt toiseen palveluun). Tilauksessa pitää ilmoittaa jo maksettujen opintorahojen, palkkojen ja muiden veronalaisten tulojen määrä ja niistä tehty ennakonpidätys sekä arvioida tulevat tulot.

