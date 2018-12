Tämän tiedämme Oulun seksuaalirikosepäilyistä nyt: Kymmenen epäiltyä, useita kansallisuuksia, kaikki uhrit alle 15

Poliisi tutkii Oulusta kolmea seksuaalirikostapausta, joissa kaikissa epäillyn teon uhri on alle 15-vuotias tyttö. Kaikissa kolmessa tapauksessa tekijät ovat tulleet Suomeen pakolaisina tai turvapaikanhakijoina.

Poliisin mukaan ei ole mahdotonta, että uusia tapauksia tulee vielä esiin.

Kolme erillistä tapausta

Tutkinnassa on yksi tapaus, johon liittyen on vangittu peräti seitsemän ihmistä. Epäiltyjä on todennäköisesti lisää. Tapauksessa tehdään uusi kiinniotto pian, poliisista arveltiin keskiviikkona.

Tätä tapausta tutkitaan ainakin pahoinpitelynä, törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ja törkeänä raiskauksena.

Epäillyt teot tapahtuivat yksityisasunnoissa useiden kuukausien aikana.

Kaksi muuta epäiltyä rikosta on tapahtunut Oulussa Tuiran kaupunginosassa ulkona ja samana päivänä.

Toista niistä tutkitaan lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä, toista törkeänä raiskauksena ja törkeänä seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäilty on ollut pidätettynä, mutta hänet on eilen vapautettu. Hän on kuitenkin edelleen epäilty.

Törkeästä raiskauksesta ja törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäilty on edelleen vangittuna.

Uhrien ikää poliisi ei kerro tarkkaan: se on kaikissa kolmessa tapauksessa 10–15 vuotta. Uhrien ei tiedetä tunteneen toisiaan.

Epäillyt tekijät

Poliisin mukaan kaikki epäillyt tekijät ovat tulleet Suomeen pakolaisina tai turvapaikanhakijoina. Yksi on ollut maassa pidempään, suurin osa joitain vuosia. Osa on pakolaisia, osalla on turvapaikkaprosessi kesken, osa on Suomen kansalaisia. Yksi on yli kolmekymppinen, muut ovat 20–30-vuotiaita. Poliisin mukaan kansallisuuksia on suomalaisen lisäksi neljä.

Tekotapa

Yhteistä epäilyissä on, että epäilty ja uhri näyttäisivät tavanneen sosiaalisessa mediassa. Siksi poliisi eilen varoittikin oululaisia ulkomaalaistaustaisista, jotka ottavat yhteyttä somen välityksellä. Poliisin mukaan varoitus on voimassa, vaikka julkisuuteen tulleista epäilyistä epäillyt ovat pääosin vangittuina.

Poliisin mukaan vaikuttaa siltä, että Oulussa on useita tapauksia jo ennen tätä, joissa ulkomaalaistaustaiset ihmiset ovat lähestyneet tyttöjä sosiaalisessa mediassa. Poliisi ei voi vahvistaa, ovatko yhteydenotot osin tai kokonaan nyt rikoksista epäiltyjen tekemiä.

Poliisi kuitenkin kertoo, että paljon esillä useassa yhteydessä ollut kauppakeskus Valkea ei ole tullut tutkinnassa esiin.

Toistaiseksi ainakin erillisiä tapauksia

Poliisin mukaan ei ole viitteitä, että kolme epäiltyä tapausta liittyisivät ainakaan suoraan kaikki toisiinsa.

Poliisin mukaan näyttää, että laajan, usean epäillyn sisältävän tapauksen epäillyt tuntevat toisensa. Samoin kahden muun tapauksen epäillyt tekijät tuntevat toisensa. Poliisin mukaan ei ole tietoa, että epäillyt tuntisivat myös muiden tapausten epäilyjä.

Kuitenkin poliisi puhuu siitä, että nuorten tyttöjen tavoittaminen somessa kyseenalaisiin tarkoituksiin voi olla mahdollinen "trendi".

– Tyypillisesti kaveriporukoilla on samantapaisia tapoja toimia ja tämänkaltaista toimintatapaa osa harrastaa, sanoo rikosylikomisario Markus Kiiskinen.

Poliisin mukaan tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole syytä ajatella, että kyse olisi jostain järjestäytyneestä toiminnasta, jossa olisi pyritty tekemään seksuaalirikoksia. Poliisi ei myöskään suostu puhuman yhtenäisestä ryhmästä, joka olisi tällaista toimintaa harrastanut.

Poliisi myös kuitenkin huomauttaa, että tietenkään kaikki Oulun pari-kolmekymppiset ulkomaalaistaustaiset miehet eivät houkuttele nuoria somessa.

Uudet tapaukset mahdollisia

Kiiskisen mukaan on mahdollista, että uusia tapauksia tulee esiin, koska aihe on ollut esillä ja mahdolliset uhrit voivat tämän vuoksi ilmoittautua. Hän sanoo, että ei voi ottaa kantaa, onko poliisilla syytä epäillä, että uusiakin tapauksia olisi.

– Ei akuutisti ole tutkinnassa muita tämänkaltaisia epäilyjä, mutta ne ovat mahdollisia. Tämä perustuu spekulaatioihin, sanoo rikosylikomisario Markus Kiiskinen.