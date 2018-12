Urheiluseurojen tekemät kalenterit pitävät pintansa – kokoaa tapahtumat, kerryttää seuran kassaa ja tukee yhteisöllisyyttä

SavonlinnaToppalan salin tatami tömisee, kun meneillään on judo- ja karateseura Savonlinnan Shikatan junioriryhmän judoharjoitukset. Tatamilla kuuluu riemunkiljahduksia, kun lapset oppivat erilaisia liikeratoja. Pikkujudokat ovat innoissaan uuden oppimisesta, ja lasten onnistumisen ilo on käsin kosketeltavissa.

Myös seura kokee onnistuneensa, kun se julkaisee kovasti toivotun vuosikalenterinsa nyt kolmatta vuotta peräkkäin. Shikatalle kalenterin teosta on muodostunut jo perinne, jonka pääasiallinen syy on lasten vanhempien ja tuttavapiirin tiedottaminen. Savonlinnalaisseuran toiminnanjohtaja Ismo Seppänen kertoo kuitenkin kalenterilla olevan myös pienen seuran varainkeruun kannalta iso merkitys.

– Meillä on tukijoita, jotka käytännössä maksavat tämän kalenterin tuottamisen. Sen jälkeen lapset myyvät niitä omille sukulaisilleen ja tutuilleen, ja sitä kautta saadaan rahaa.

Pienistä puroista tulee joskus iso virta. Ismo Seppänen, Shikatan toiminnanjohtaja

Kalenteriin on koottu lajitapahtumien ja kuvien lisäksi judo- ja karatesanastoa. 11-vuotiaan judokan Karita Immosen kuva löytyy tulevan vuoden kalenterista. Hän on markkinoinut kalenteria perhe- ja tuttavapiirissä.

– He haluavat tukea tätä minun harrastusta.

Karita Immonen käy judotreeneissä vähintään kaksi kertaa viikossa. Kalle Purhonen / Yle

Perinteiset kalenterit vähentyneet digimaailman myötä

Valtakunnallisesti urheiluseurojen tekemät vuosikalenterit ovat vähentyneet seurojen viestinnän painottuessa digitaalisiin kanaviin. Olympiakomiteasta arvioidaan kalenterien suosion hiipumisen alkaneen 2000-luvulla verkkosivustojen yleistymisen myötä.

Kalentereihin liittyvällä mainosten myynnillä urheiluseurat voivat saada lisätuloja. Seuroilla on kuluja ja niitä peitetään esimerkiksi osallistumismaksuilla ja kuukausimaksuilla. Olympiakomitean järjestöpäällikkö Rainer Anttila muistuttaa, että varainkeruulla on paljon pienempi osuus seurojen tuloista kuin varsinaisen toiminnan tuloilla.

Ismo Seppänen sanoo kalenterin teon tuovan Savonlinnan Shikatalle paljon toivottuja rahavirtoja, mutta on seuralle myös yhteisöllinen juttu. Seuralla on alle sata jäsentä, joista vajaa kuudesosa on karatekoja.

– Kyllä se on pientä se raha, mikä siitä tulee. Pienistä puroista tulee kuitenkin joskus iso virta.

Savonlinnan Shikatan vuosibudjetti on noin 30 000 euroa. Varainkeruuseen liittyvät verotuskysymykset seura on ratkaissut siten, että liiketoiminnasta vastaa seuran omistuksessa oleva Toppala Oy.

Savonlinnan Shikatan toiminnanjohtaja Ismo Seppänen sanoo kalenterin teon olevan seuralle vuosittainen perinne. Kalle Purhonen / Yle

Vuodelle 2020 retrohenkinen kalenteri

1970-luvulla toimintansa aloittaneen seuran rekisteröitymisestä tulee ensi vuonna kuluneeksi tasan 40 vuotta. Sen kunniaksi vuoden 2020 kalenteri on jo suunnitteilla. Nostalgia-kalenterin idean äidillä Piia Immosella on seuraavat puoli vuotta aikaa metsästää retromateriaalia kalenteriin.

– Kalenteriin kerätään vuosien varrelta vanhoja kuvia, joita löytyy paljon. Se, miten ne saadaan kalenterimuotoon aiheuttaa vähän haasteita, Immonen ennakoi.

Shikatan toiminnanjohtaja Ismo Seppänen myöntää yhteistyökumppaneiden ja yritysten houkuttelemisen mukaan kalenteriin olevan kinkkistä.

– Tällä hetkellä tuntuu raha olevan hiukan tiukassa, mutta kyllä ne perinteiset yhteistyökumppanit ovat edelleen mukana ja tukevat hyvin toimintaa, hän kiittelee.

Toppalan sali on Immosille kuin toinen koti

Savonlinnalainen judoväki kokoontuu Toppalan salissa, joka remontoitiin seuran käyttöön talkootyönä kolmisen vuotta sitten. Immosen perheen judoa harrastava tytär Karita ja seuratoiminnassa aktiivisesti mukana olevat vanhemmat viettävät salissa ison osan vapaa-ajastaan. Toppala on perheelle tärkeä paikka.

– Meidät on vihitty täällä, ja on täällä vietetty kaikki muutkin perhejuhlat, Piia Immonen kertoo.

Piia Immonen on aktiivisesti mukana Savonlinnan Shikatan toiminnassa ja seuran talkootyössä. Kalle Purhonen / Yle

Aktiiviäiti tykkää Shikatan yhteisöllisyydestä. Talkootyö seuran hyväksi antaa perheelle yhteistä aikaa.

– Se on sellaista antamisen iloa. Mitään ei tehdä väkisin.