Mafiapidätykset jatkuvat: Kymmeniä pidätetty pitkin Eurooppaa ja Etelä-Amerikassa asti

Kymmeniä ihmisiä on pidätetty eri Euroopan maissa epäiltynä jäsenyydestä Etelä-Italiassa toimivassa Calabrian mafiassa. Italian poliisi kertoo, että pidätyksiä on tehty Etelä-Amerikassa asti.

Poliisin mukaan pidätettyjä epäillään osallisuudesta kansainväliseen huumeiden salakuljetusverkostoon. Pidätykset tehtiin yhteistyössä Saksan, Belgian ja Hollannin viranomaisten kanssa. Saksassa operaatio keskittyi Hollantiin ja Belgiaan rajautuvaan Nordrhein-Westfalenin osavaltioon.

Kansainvälisen rikollisuuden torjuntaa koordinoivan EU-viraston Eurojustin mukaan pidätykset ovat osa kaksi vuotta sitten alkanutta operaatiota.

Calabrian mafia tunnetaan nimellä 'Ndrangheta, ja se on viime vuosina kasvanut vahvemmaksi kuin Sisilian Cosa Nostra ja Napolin Camorra. 'Ndranghetalla on vahva ote kokaiinikaupasta, ja italialaissyyttäjien mukaan se on ainoa mafiajärjestö, joka toimii kaikilla mantereilla.

Tiistaina Italian poliisi pidätti Cosa Nostran uudeksi johtajaksi valitun Settimino Mineon ja yli 40 muuta mafiaepäiltyä.

