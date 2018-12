Mäntän pahoinpitelystä epäillyt kiinni – uhrin vammat hengenvaarallisia

Tapahtumapaikalla oli runsaasti silminnäkijöitä. Poliisi on kiinnostunut heidän havainnoistaan.

Mäntässä varhain sunnuntaiaamuna pahoinpidellyn miehen vammat ovat niin vakavia, ettei hänen selviämisensä ole varmaa.

53-vuotias mänttäläismies pahoinpideltiin kolmelta aamuyöstä pub Kolon pihalla. Poliisi on ottanut kiinni kaksi henkilöä, joita epäilee törkeästä pahoinpitelystä.

Ravintolan edessä oli pahoinpitelyn aikaan parikymmentä henkilöä. Poliisi on kuullut osaa heistä, mutta toivoo silti yhteydenottoa ja havaintoja niiltä, joita ei ole tavoitettu.

Pahoinpitelyä edeltäneistä tapahtumista alkaa olla selvä kuva.

– Sisällä ravintolassa on ollut jonkinlaista kähinää, jossa uhri on ollut osallisena. Kähinä on jatkunut ulkona, mutta miten, siitä meillä ei ole vielä tarkkaa kuvaa, kertoo rikoskomisario Kari Aaltio Sisä-Suomen poliisista.

Poliisi pyytää havaintoja tapahtumasta osoitteeseen vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun) tai puhelimitse numeroon 0295 448 176.