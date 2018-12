Yleiset asuntoesittelyt kiinnostavat yksityisnäyttöjä vähemmän – Silti niitä tarvitaan, koska suomalaiset ovat ujoja asunnonostajia

Tästä on kyse Yleisiä asuntonäyttöjä järjestetään hieman vähemmän kuin aiemmin, koska ostajilla on jo valmiiksi netistä hankittuna tietoa.

Näytöissä käydään entistä harvemmin myös silkasta uteliaisuudesta.

Yleisiä asuntonäyttöja tarvitaan edelleen, sillä suomalaiset ovat ujoja asunnonostajia.

KajaaniMuutama vuosi sitten kajaanilainen Hanna Rytkönen katseli ahkerasti netistä asuntojen myynti-ilmoituksia. Perhe oli kasvanut, joten asunnon vaihtaminen tuli ajankohtaiseksi.

Asunnon etsimisestä tuli Rytkösen mukaan melkein harrastus.

– Se oli kivaa ajankulua. Olin silloin äitiyslomalla, ja kun lapset olivat päiväunilla, äiti kävi "shoppaamassa" asuntoja netissä, Rytkönen naurahtaa.

Perhe kävi katsomassa useita vaihtoehtoja, koska aina asuntojen pohjaratkaisu ei hahmottunut pelkkien kuvien ja piirustusten perusteella.

– Netissä asunnot on kuvattu usein edustavista kulmista, mutta se kuuluu asiaan. Parhaat puolet pitää olla esillä. Kiersimme paljon yleisissä näytöissä, ja kun sopiva sattui kohdalle, teimme kaupat, Rytkönen kertoo.

On myös kävijöitä, jotka suunnittelevat remonttia, hakevat sisustusideoita tai jopa hintaa omalle asunnolleen. Juho Kasa

Kajaanilainen Paavo Haverinen hankki vasta omistusasunnon. Hän selasi nettikuvia ja tilasi kiinnostavasta kohteesta yksityisnäytön.

– Sain katsella rauhassa ja nähdä asunnon kunnolla. En ole koskaan käynyt yleisissä näytöissä, mutta ei se olisi haitannut, jos siellä olisi ollut samaan aikaan joku muukin katsomassa asuntoa, Haverinen kertoo.

Uteliaita yhä vähemmän

Asuntoja myytiin ennen pääasiassa lehti-ilmoituksella, jossa saattoi olla yksi kuva julkisivusta. Kiinnostuneet tai muuten vain uteliaat pääsivät katsomaan asuntoa yleensä sunnuntaisin järjestettävissä yleisissä näytöissä. Puolen tunnin esittelyn aikana tupa saattoi olla täynnä väkeä.

Nykyään myynnissä olevia asuntoja voi ihastella vaikka kotisohvalla, mikä on vähentänyt yleisten näyttöjen tarvetta.

– Yleisesittelyt eivät ole nykypäivänä tapa, millä asunto myydään. Trendi on ennemminkin, että ihmiset sopivat näytön etukäteen, kertoo Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Yleisten asuntonäyttöjen määrä on hieman laskenut aiemmasta. Arkistokuva. Markku Rantala / Yle

Mannerbergin mukaan yksityisnäyttöjä sovitaan myös sen takia, että ihmiset ovat kiireisiä. Etenkin kasvukeskusten ulkopuolella välimatkat voivat olla niin pitkiä, että asuntoa ei lähdetä katsomaan vain mielenkiinnosta.

– Autojonon saaminen pihaan asuntoesittelyssä sunnuntaina kello 12 on aika harvinaista, jos kohde ei ole aivan erityisen kiinnostava, Mannerberg sanoo.

Lähes 15 vuotta kiinteistönvälittäjänä toiminut kajaanilainen yrittäjä Juho Kasa on pitänyt uransa aikana tuhansia asuntojen yleisiä näyttöjä. Hän sanoo, että silkasta uteliaisuudesta asuntonäytöissä käyvien määrä on vuosien varrella vähentynyt.

– Toki yleisnäytöille tulee silloin tällöin myös ohikulkijoita, mutta yleensä sinne tullaan katsomaan asuntoa. On myös kävijöitä, jotka suunnittelevat remonttia, hakevat sisustusideoita tai jopa hintaa omalle asunnolleen, Kasa kertoo.

Lähes kolme vuosikymmentä asuntokauppaa tehnyt kajaanilainen OP-Kiinteistökeskuksen toimitusjohtaja Olli-Pekka Hyyryläinen on huomannut saman ilmiön.

– Yleisesittelyssä kävijöillä tai yksityisesittelyn tilaavilla on yleensä jo hyvä pohjatieto olemassa netin kautta. He ovat tosissaan liikkeellä. Sellaisia, jotka tulisivat ihan vain uteliaisuuttaan, on hirvittävän vähän, Hyyryläinen sanoo.

Suomalainen on ujo asunnonostaja

Kun yksityisnäyttöjen suosio kasvaa, tarvitaanko yleisiä asuntonäyttöjä enää lainkaan? Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n toimitusjohtajan Jussi Mannerbergin mielestä kyllä.

– Olemme edelleen hieman ujoja asunnon ostajia. Voimme käydä katsomassa netissä, mutta emme silti kehtaa kysyä lisää. Suomalaisuuden piirteet korostuvat, tarvitsemme yleisen näytön, jotta uskallamme tulla paikalle.

Se on tietyllä tavalla myös henkistä valmistautumista siihen, että asunnon vaihto on jossain vaiheessa edessä. Jussi Mannerberg

Yleinen asuntoesittely on Mannerbergin mukaan mahdollisuus myös välittäjälle. Asuntonäyttöön voidaan mennä katsomaan esimerkiksi sitä, miten välittäjä toimii; kuka on aktiivinen alueella ja osaa myydä.

– Yleisnäytössä kävijällä on aina joku agenda takana. Ihmisillä on kuitenkin unelmia ja haaveita. Se on tietyllä tavalla myös henkistä valmistautumista siihen, että asunnon vaihto on jossain vaiheessa edessä.

Kajaanilainen kiinteistönvälittäjä, yrittäjä Juho Kasa pitää nykyisin pääasiassa vain yksityisnäyttöjä asunnoista. Hänen mielestään toimintamalli on hyvä, koska harva asuntoa oikeasti etsivä jää odottamaan, että välittäjä pitää mielenkiintoisesta kohteesta yleisen näytön.

– Yleisnäyttöjä tarvitaan, ne eivät tule koskaan täysin poistumaan. Uskon kuitenkin, että suomalaiset ovat muuttumassa avoimempaan suuntaan. Tosiostaja osaa ottaa välittäjään suoraan yhteyttä. Netissä se on tehty myös helpoksi, yhteydenotto vaatii vain muutaman klikkauksen, Kasa sanoo.

Haaveilijat näkyvät piikkinä nettisivuilla

Kiinteistönvälittäjä Kasan mukaan asuntoesittelyssä huomaa helposti, onko kävijä oikeasti katsomassa asuntoa vai hakemassa vaikka sisustusideoita omaan kotiinsa.

– Tosiostaja on kiinnostunut talosta tai taloyhtiöstä ja kyselee tarkasti esimerkiksi tilinpäätöstietoja ja kunnossapidosta. Ohikulkijat kävelevät ympäri taloa, mutta eivät kysele mitään. He eivät vaivaa välittäjää lainkaan, Juho Kasa sanoo.

OP-Kiinteistökeskuksen toimitusjohtajan Olli-Pekka Hyyryläisen mukaan tänä päivänä ihmiset myös sanovat suoraan, jos he ovat tulleet yleiseen näyttöön vain katselemaan.

– Yleensä asia selviää nopeasti, kun asiakasta hieman jututtaa ja kartoittaa tarpeita. Joskus se voi myös käynnistää asuntokaupan. Se ei ole välttämättä kohde, jota hän kävi katsomassa, mutta antaa kipinän asunnon vaihtamiseen.

Asuntoesittelyt ovat myös mahdollinen asiakkaidenhankintakanava kiinteistönvälittäjille. Arkistokuva. Markku Rantala / Yle

Osa käy selaamassa netin asuntoilmoituksia, vaikka ei olisi muuttamassa mihinkään. Se on koukuttavaa ajanvietettä (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin Sanomat). Hyyryläisen mukaan asuntoja käydään selailemassa etenkin viikonloppuisin.

– Saamme netissä olevista kohteista tarkkaa dataa, klikkauksia tulee ylivoimaisesti eniten viikonloppuisin. Moni käy siellä varmasti vain fiilistelemässä. Ilman muuta pitää aina myös haaveilla, se kuuluu suomalaiseen perikuvaan, Hyyryläinen sanoo.

Hanna Rytkönen on jättänyt asuntoilmoitusten seuraamisen nyt vähemmälle, koska hän on tyytyväinen tämän hetkiseen kotiinsa. Paavo Haverinen puolestaan sanoo katselevansa asuntoilmoituksia edelleen silloin tällöin etenkin, jos asunto tulee vastaan sosiaalisessa mediassa.

– Silloin tulee katsottua, minkälainen asunto on myynnissä. Ehkä se on jotenkin alitajuisesti myös haaveilua, mutta en myönnä sitä suoraan, Haverinen naurahtaa.

