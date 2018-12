Poliisiylijohtaja Oulun raiskaustutkinnasta: "Kyse on erittäin iljettävästä rikollisuuden muodosta, mutta toivon kansalaisilta malttia"

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on seurannut tarkasti Oulun poliisin seksuaalirikostutkintoja.

Maan korkein poliisiviranomainen kuvailee rikosepäilyjä selvin sanoin.

– Tässä on kyse erittäin iljettävästä rikollisuuden muodosta, mitä ei missään tapauksessa voi hyväksyä, Kolehmainen sanoo.

Kolmessa seksuaalirikostutkinnassa on tällä hetkellä yhteensä 8 epäilyä. Heistä 7 on epäiltyinä teoista, jotka ovat poliisin mukaan kohdistuneet yhteen henkilöön, yläkouluikäiseen tyttöön.

Myös kahdessa muussa tutkinnassa uhrina on ollut yläkouluikäinen tyttö. Näissä molemmissa tutkinnoissa epäiltyjä on yksi.

Poliisi tutkii tekoja törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ja törkeänä raiskauksena.

"Antaa poliisin suorittaa tutkinta rauhassa"

Poikkeuksellista näissä tutkinnoissa on se, että kaikki epäillyt ovat tulleet Suomeen turvapaikanhakijoina tai pakolaisina. Osa heistä on saanut poliisin mukaan Suomen kansalaisuuden, osalla turvapaikkaprosessi on kesken.

Yhden tutkinnan kohdalla poikkeuksellista on myös, että epäiltyjä on kymmenkunta ja yksi uhri.

Oulun rikostutkinnat ovat järkyttäneet kansalaisia. Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi rikosepäilyitä keskiviikkona.

Poliisin tutkinnat ovat kuitenkin vielä kesken, ja poliisiylijohtaja toivoo malttia kansalaisilta.

– Antaa poliisin suorittaa esitutkinta rauhassa, ja katsoa, mitä siinä selviää. Nyt ei missään tapauksessa pidä lähteä tässä ottamaan oman käden oikeutta. Toivon todella kaikilta osapuolilta nyt malttia.

Poliisiylijohtajan mukaan poliisi on varautunut hyvin Itsenäisyyspäivän mielenilmauksiin niin Helsingissä kuin muuallakin Suomessa.

