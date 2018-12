Saitko viikonloppuna tarpeeksi seksiä? Asiantuntijat kannustavat lopettamaan seksikertojen laskemisen

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta seksi? Onko se sukupuoliyhdyntää peiton alla lauantai-iltana puolison kanssa? Vai tuleeko mieleesi kadulla tapahtuva kevyt flirttailu? Tuoko seksi-sana edes mieleesi itsetyydytyksen?

Me kaikki ymmärrämme sanat hieman eri tavoin, muistuttaa suomalaisen seksitutkimuksen uranuurtaja, Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula.

– Enemmistön mieleen tulee seksistä varmaan mieleen parisuhdeseksi, jossa tehdään erilaisia asioita. On kuitenkin yksilöllistä, miten asian ymmärtää ja miten siihen on perehtynyt.

Onko esileikki vain lämmittelyä ennen varsinaista seksiä?

Yleisesti ottaen käsitys seksuaaliasioista ja hyväksyttävästä seksistä on laajentunut viime vuosikymmeninä.

– Meidän aikaamme 2000-luvulla on leimannut, että kiinnostus kokea uusia asioita on kasvanut. Mistään mullistuksesta ei ole kyse, mutta trendi on, että halutaan monipuolisempia seksuaalikokemuksia.

Jyrki Lyytikkä / Yle

Kokeilunhalun lisääntymisestä huolimatta yleisessä keskustelussa ja mediassa seksi nähdään yhä usein varsin kapeasti miehen ja naisen parisuhteessa tapahtuvana yhdyntänä. Muita seksin harjoittamisen tapoja, kuten halailua, hierontaa, käsin koskettelua ja suuseksiä kutsutaan yhä esileikiksi, jonka tehtävänä on toimia vain polkuna kohti varsinaista seksiaktia eli yhdyntää.

Myöskään esimerkiksi sooloseksiä eli itsetyydytystä tai seksuaalisten tuntemusten hakemista esimerkiksi eroottisista tarinoista ei aina muisteta laskea seksiksi.

Seksi on paljon muutakin kuin yhdyntää

Tiedonpuute ja seksin ymmärtäminen kapeasti voi aiheuttaa hankaluuksia seksuaalisen itsetunnon suhteen. Seksuaaliterapeutti Marja Kihlström kohtaa vastaanotollaan ihmisiä, joille kapea käsitys seksuaalisuudesta aiheuttaa harmia. Yleisesti esimerkiksi naisen orgasmia pidetään hyvän seksin mittarina, kun tärkeämpää olisi tarkastella nautinnon kokemusta kokonaisuutena.

– Varsinkin orgasmivaikeuksista kärsivät naiset kokevat usein olevansa aivan vääränlaisia, ikään kuin heidän tapansa nauttia olisi jotenkin väärä. Orgasmeja myös arvotetaan, vaikkei se ole tarpeen.

Henrietta Hassinen / Yle

Kihlström näkee ongelmallisena myös sen, että seksiä arvioidaan määrällisesti ja varsinkin, jos lasketaan vain varsinaisten yhdyntäkertojen määrää. Seksi on niin paljon muutakin kuin yhdyntää.

– Sanat ymmärretään eri tavoin. Jos kysytään, kuinka usein harrastat seksiä, niin sisältääkö se itsetyydytyksen tai ihanan pitkän halailun ja pussailun, jos siinä ei tapahdu yhdyntää?

Seksikertojen laskemisen voi unohtaa

Seksuaalisten kohtaamisten määrän korostaminen voi aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta, kun ihminen vertailee itseään tutkimuksissa tai kyselyissä esiin tulleisiin keskiarvoihin muiden ihmisten seksikäyttäytymisestä. Seksin määrä ei myöskään välttämättä kerro kanssakäymisen tyydyttävyydestä.

– Mielestäni seksikertojen laskeminen voi olla jopa vahingollista seksuaaliselle itsetunnolle. Se kapeuttaa sekä naisten että miesten ajatusta siitä, minkälaista seksuaalisuuden pitäisi olla, Marja Kihlström sanoo.

Seksuaaliterapeuttina Kihlström toivoo, että ihmiset hankkisivat ja saisivat lisää tietoa seksuaalisuudesta ja seksistä, jotta voisivat rohkeammin määritellä, mistä juuri he nauttivat.

Sanat voivat ylläpitää ennakkoluuloja

Suomalaisten seksielämää ja sen muutoksia vuodesta 1971 asti kartoittanut Finsex-tutkimus on omalta osaltaan muokannut ymmärrystä siitä, mikä käsitetään normaaliksi seksiksi.

Tutkimuksessa kysytään muun muassa, kuinka usein vastaaja on ollut yhdynnässä. Yhdyntä määritellään ”emättimeen tapahtuvana sukupuoliyhteytenä”. Määritelmä on jossain määrin ongelmallinen, koska se rajaa ainakin miesparit kysymyksen ulkopuolelle ja toisaalta antaa kuvan seksistä yhdyntäkeskeisenä.

Finsex-tutkimusta pitkään tehnyt Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula ymmärtää arvostelun tutkimuksen joidenkin kysymysten hetero-oletuksesta ja yhdyntäkeskeisyydestä. Kysymyksiä ei hänen mukaansa kuitenkaan voi muuttaa, jotta eri vuosikymmeninä tehtyjen tutkimusten vertailtavuus säilyisi.

Pixabay

– Tutkijana olen hieman käsitteiden vanki. Siellä on joitakin käsitteitä, joita hyvin mielelläni muuttaisin, mutta tutkimusmaailmassa asia vaan on niin, että jos sanankin muuttaa, niin tuloksia ei enää voi vertailla keskenään.

Kontula myös muistuttaa, että tutkimuksessa on 2000-luvulla noussut esiin myös merkittäviä seksikäyttäytymisen muutoksia. Näitä ovat esimerkiksi yhdyntämäärien väheneminen ja toisaalta itsetyydytyksen lisääntyminen. Lisäksi käsin tai suulla annettu seksi on hieman lisääntynyt.

Kaikki eivät mahdu heterokeskeiseen muottiin

Polyamoria-monisuhteisuusyhdistyksessä vaikuttava Markus Oja näkee kapean seksikäsityksen olevan vuosikymmenen aikaansa jäljessä.

– Heterokeskeinen keskustelu ylläpitää heteronormatiivista ja hyvin rajallista näkökulmaa seksiin. Tällöin esimerkiksi samaa sukupuolta olevien tai vammaisten seksuaalisuus ja jopa yhdessä sovittu seksittömyys nähdään normin ulkopuolisena ja outona tai pelottavana asiana.

Rajattu käsitys seksistä luo ulkopuolisuuden ja kelpaamattomuuden tunnetta niille, jotka eivät sovi annettuun muottiin. Sanojen ymmärtäminen kapeasti ruokkii ihmisten välisiä väärinkäsityksiä.

Erik Pendzich / AOP

Markus Ojan mukaan oman seksuaalisuuden ja sen tuoman ilon tutkiminen olisi hyödyllistä kaikille sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Seksikertojen määrän laskemisen voisi hänen mukaansa jo unohtaa.

– Seksikerta-keskeisyydessä merkittävä ongelma on, että seksi nähdään helposti yhdyntäkeskeisenä ja irrallisena osana läheisyydestä. Seksikertojen laskeminen panee ihmiset tarpeettomasti vertaamaan seksielämäänsä johonkin ulkoiseen mittariin sen sijaan, että he saisivat eväitä oman seksielämänsä arvostamiseen.

Ahdas miehen malli voi stressata poikia

Seksiin liittyvistä käsityksistä puhutaan paljon Väestöliiton Poikien Puhelimeen tulevissa yhteydenotoissa.

– Kysymysten lähtökohta on usein yhdynnässä, mutta samalla pojat osaavat kysyä tarkempaa tietoa myös muista seksitavoista, myös esimerkiksi itsetyydytyksestä, kertoo nuorten asiantuntija Anders Huldén.

Herkässä kehitysvaiheessa olevat soittajat vertaavat itseään yleisessä keskustelussa esillä oleviin malleihin ja pornoon. Huoli omasta ”normaaliudesta” on suuri. Monista Poikien Puhelimeen tulevista yhteydenotoista kuuluu Huldénin mukaan melko kapea mieskuva.

– Yleisin kysymys on, että kun mulla on tämä tai tämä asia, niin olenko normaali. Monilla pojilla on arvolatautuneita käsityksiä siitä, miten miehen pitäisi haluta. Oletetaan esimerkiksi, että miehen pitäisi aina haluta seksiä.

Tutkimusprofessori Osmo Kontula muistuttaa, ettei seksi ole vain tekoja.

– Seksi on enemmän mielessä kuin teoissa. Seksi voi käväistä mielessä vaikka kadulla kävellessä ja se voi tuntua miellyttävältä, vaikka se ei mitenkään ilmene ulospäin.

Kaikki jutussa haastatellut asiantuntijat rohkaisevat ihmisiä puhumaan seksistä ja seksuaalisuudesta. Markus Ojan mukaan ihmiset, jotka puhuvat näistä asioista avoimemmin, ovat usein myös tyytyväisempiä seksielämäänsä.

