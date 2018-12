Turvapaikanhakija epäiltynä vuosittain yli sadassa seksuaalirikoksessa – tältä näyttävät tilastot

Turvapaikanhakijoiden osuus kaikista rikosepäilyistä on pieni, mutta seksuaalirikosten osuus korostuu.

Poliisi tutkii Oulussa kolmea seksuaalirikostapausta, joissa kaikissa epäillyn teon uhri on alle 15-vuotias tyttö. Kaikissa kolmessa tapauksessa tekijät ovat tulleet Suomeen kiintiöpakolaisina tai turvapaikanhakijoina.

Kuinka yleisiä turvapaikanhakijoita koskevat rikosepäilyt ovat? Yle keräsi tiedot poliisin tilastoista.

1. Turvapaikanhakijoiden rikosepäilyjen määrä pysyttelee samalla tasolla

Poliisi on vuodesta 2016 lähtien pitänyt kirjaa tapauksista, joissa rikoksesta epäilty tai rikoksen uhri on hakemassa Suomesta turvapaikkaa.

Keskusrikospoliisin mukaan turvapaikanhakija oli rikoksesta epäiltynä noin 2 700 rikosnimikkeen kohdalla sekä vuonna 2016 että 2017. Kuluneena vuoden alkupuoliskolla turvapaikanhakija on ollut epäiltynä 1 275 rikoksesta.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2016-2018. Lähde: Poliisin tulostietojärjestelmä PolStat.

Turvapaikanhakijoita koskevien rikosepäilyjen osuus on siis 0,3 prosentin luokkaa kaikista epäilyistä.

Rikosepäilyjen määrä ei kuitenkaan ole juuri laskenut, vaikka turvapaikkaa hakeneiden tai päätöksestään valittaneiden määrä on pienentynyt parissa vuodessa tuhansilla.

2. Yleisimmät rikokset pahoinpitelyitä ja näpistelyjä

Suurin osa turvapaikanhakijoiden rikosepäilyistä koskee pahoinpitelyjä tai pieniä varkauksia. Toukokuussa julkaistun poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan pahoinpitelyt olivat harvoin törkeitä ja rikosepäilyistä yli puolet turvapaikanhakijoiden välisiä tapauksia.

Uhkailu oli myös usein turvapaikanhakijoiden välistä tai kohdistui vastaanottokeskusten henkilökuntaan.

3. Seksuaalirikokset korostuvat

Ulkomaalaisten ja turvapaikanhakijoiden osuus rikosepäilyissä kasvaa, kun tarkastellaan kaiken rikollisuuden sijaan seksuaalirikollisuutta.

Kesäkuun loppuun mennessä turvapaikanhakija on ollut epäiltynä 71 seksuaalirikosesta, joista 32 koskee raiskausta ja 14 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.

Poliisiammattikorkeakoulun tutkija Suvi-Tuuli Mansikkamäki sanoo tämän selittyvän osiltaan sillä, että seksuaalirikoksiin syyllistyvät tavallisesti nuoret miehet, joiden osuus on etenkin turvapaikanhakijoiden keskuudessa suuri.

– Demografia on erilainen. Suurin osa heistä oli miehiä ja nuoria.

Loppuvuonna 2015 tulleista turvapaikanhakijoista viisi kuudesosaa oli miehiä ja yli puolet 18–24-vuotiaita.

Alle 18-vuotiaiden osuus uhreista on suuri. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksen mukaan turvapaikanhakija oli vuonna 2016 epäiltynä 161 seksuaalirikoksessa, joissa lähes puolessa uhri oli alle täysi-ikäinen.

4. Turvapaikanhakijoiden osuus suuri myös uhreissa

Ulkomaan kansalaisten ja turvapaikanhakijoiden osuus korostuu myös rikosten asianomistajia eli uhreja tarkastellessa.

Esimerkiksi tänä vuonna kesäkuun loppuun mennessä ulkomaalainen on ollut asianomistajana 8 663 rikosepäilyssä. Se on 7,7 prosenttia kaikista rikosepäilyistä, kun ulkomaan kansalaisten osuus on noin 4,5 prosenttia koko väestöstä.

5. "Tilastoista ei voi päätellä mitään"

Mitä tilastoista voi päätellä? Ei lopulta kovin paljoa, sanoo suomalaiseen seksuaalirikollisuuteen perehtynyt Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Sari Sarani.

– Tilastot ei anna mitään kokonaiskuvaa tilanteesta, sillä hyvin pieni osa seksuaalirikollisuudesta tulee poliisin tietoon. Asianomistajat ei usein puhu näistä kuin vasta aikuisena ja ulkopuoliset ei asiaa huomaa, Sarani sanoo.

Varmaa onkin Saranin mukaan lähinnä se, että seksuaalirikollisuutta tapahtuu huomattavasti tilastoja enemmän, ja että rikoksiin syyllistyvät kaikki kansalaisuudet.

Ikävä tosiasia on myös se, että poliisin tietojen mukaan seksuaalirikollisuus on raaistumassa.

– Tuoreimmassa materiaalissa huomataan koko ajan enemmän ja aiempaa raaempaa lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa.