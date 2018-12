Kuka seuraa Angela Merkeliä? Saksan valtapuolue CDU valitsee tänään uuden puheenjohtajan näistä kolmesta ehdokkaasta

Tänään perjantaina Saksan kristillisdemokraattisen CDU-puolueen puoluekokousedustajat valitsevat, kuka seuraa puoluetta 18 vuoden ajan johtanutta Angela Merkeliä puolueen puheenjohtajana.

Puheenjohtajuudesta kisaa kolme poliitikkoa. Kenet Hampuriin kokoontunut 1 001 puoluekokousedustajan joukko valitsee? Politiikkaan paluuta yrittävän miljonäärin, arvokonservatiivisen Mini-Merkelin vai maahanmuuttokriittisen homoseksuaalin?

Valitsevat puoluekokousedustajat kenet tahansa, muuttuu CDU joka tapauksessa vanhoillisemmaksi. Sekin on varmaa, että uusi puoluejohtaja tulee läntisestä Saksasta ja on katolinen, protestanttisen Merkelin sijaan.

Puheenjohtajuudesta luopuva Merkel on ilmoittanut haluavansa jatkaa liittokanslerina. Se riippuu kuitenkin siitä, kenestä tulee puolueen uusi puheenjohtaja.

Listasimme ehdokkaiden vahvuudet ja heikkoudet.

Friedrich Merz – Paluuta yrittävä miljonääri

Friedrich Merz on 63-vuotias liikejuristi, miljonääri ja maailman suurimman varainhoitaja Blackrockin Saksan toimintojen hallituksen puheenjohtaja. Hän harrastaa lentämistä ja omistaa kaksi lentokonetta.

Merz ja häntä vuoden vanhempi Merkel olivat kilpakumppaneita vuosituhannen vaihteessa. Merz oli CDU:n parlamenttiryhmän puheenjohtaja, kun Merkel vuonna 2002 syrjäytti hänet ja nousi itse ryhmän puheenjohtajaksi.

Merz jätti politiikan vuonna 2009, mutta yrittää nyt palata politiikan huipulle.

Hän on naimisissa tuomarin kanssa. Heillä on kolme lasta ja kolme lastenlasta.

Vahvuudet:

Erinomainen puhuja, pystyy vakuuttamaan ja kiteyttämään viestinsä hyvin.

Erittäin älykäs ja nokkela.

Osaa talousasiat.

Edustaa CDU:n yrittäjä- ja oikeistolaissiipeä, joka kokee olevansa syrjäytetty Merkelin aikana.

Vahvoja tukijoita, kuten liittopäivien (parlamentin alahuoneen) puhemies ja entinen valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble .

. Moni uskoo hänen pystyvän voittamaan takaisin niitä äänestäjiä, jotka ovat viime vuosina äänestäneet Vaihtoehto Saksalle -puoluetta.

Heikkoudet:

On ollut poissa politiikasta lähes kymmenen vuotta.

Nuorempi sukupolvi ei tunne häntä.

Vanhoja kalavelkoja Merkelin kanssa, vaikka Merz vakuuttaa kykenevänsä tekemään yhteistyötä Merkelin kanssa. Joidenkin arvioiden mukaan Merz ei pysty olemaan samassa huoneessa Merkelin kanssa montaa minuuttia.

On äkkipikainen, joidenkin mielestä jopa koleerinen.

Vasemmisto-oppositiolle Merz olisi ihannevastustaja. Hänen taustansa muun muassa varainhoitaja Blackrockissa ja HSBC-pankin luottamustehtävissä herättää vasemmiston intohimoja. Merziä haukuttaisiin suurkapitalistien juoksupojaksi.

Merz puhuu uudistuksen tarpeellisuudesta, mutta arvostelijoiden mielestä hän edustaa nimenomaan paluuta vanhaan.

Annegret Kramp-Karrenbauer – arvokonservatiivi ja Merkelin suosikki

Tällä naisella on vaikea nimi. Niin vaikea, että jopa saksalainen tv-toimittaja takelteli televisiossa lausuessaan hänen nimeään. Siksi moni turvautuukin lyhenteeseen AKK.

56-vuotias Annegret Kramp-Karrenbauer on hyvin kokenut poliitikko.

Hän on ollut CDU:n puoluesihteeri helmikuusta lähtien. Sitä ennen hän toimi useamman vuoden Saksan toiseksi pienimmän osavaltion Saarlandin pääministerinä. Saarland sijaitsee Ranskan rajalla.

Arvoasioissa AKK on konservatiinen, talousasioissa sosiaaliliberaali. Saksan talouspolitiikka ei muuttuisi merkittävästi hänen johdollaan. Hän on naimisissa insinöörin kanssa ja heillä on kolme lasta.

Vahvuudet:

18 vuotta ministerikokemusta osavaltiotasolla, joista kuusi vuotta Saarlandin osavaltion pääministerinä.

Toiminut pitkään myös osavaltion sisäministerinä, hallitsee siis hyvin maahanmuutto- ja turvallisuuskysymykset.

Osaa kuunnella ja neuvotella.

On arvoasioissa kaikista konservatiivisin ja arvokonservatismista on CDU:ssa tällä hetkellä kysyntää. AKK on sanonut vastustavansa abortteja ja homoavioliittoja, nämä mielipiteet voivat houkutella osaa CDU:n jäsenistä. On aktiivinen katolisessa kirkossa.

Pidetään Merkelin valintana. Jos AKK valittaisiin, saisi Merkel varmaan jatkaa liittokanslerina niin kauan kuin hän itse haluaa.

Heikkoudet:

Haukutaan Mini-Merkeliksi.

Keskinkertainen puhuja, joka ei juuri pysty innostamaan kuulijoita.

CDU:n yrittäjäsiipi pelkää, ettei talouspolitiikka olisi tarpeeksi oikeistolaista AKK:n johdolla.

Jens Spahn – maahanmuuttokriittinen homoseksuaali

38-vuotias Jens Spahn on Saksan terveysministeri. Aikaisemmin hän oli valtiovarainministeriön valtiosihteeri.

Hänet valittiin kansanedustajaksi 22-vuotiaana. Spahn on arvokonservatiivinen homoseksuaali, joka on naimisissa miestoimittajan kanssa. Homoavioliitot ovat olleet mahdollisia Saksassa runsaan vuoden ajan.

Spahn oli ensimmäisiä poliitikkoja CDU:n sisällä, joka arvosteli Angela Merkelin pakolaispolitiikkaa vuonna 2015, esimerkiksi Ylen haastattelussa.

Vahvuudet:

Poliittisesti kokenut, "nuoresta" iästään huolimatta.

Hyvä ja innostava puhuja, joka ei tarvitse apua papereista.

On puhunut rohkeasti maahanmuuton kipukohdista ennen monia muita.

Puhuu paljon tulevaisuuden haasteista, kuten digitalisoinnista, robotiikasta, ympäristöstä ja kotouttamisesta.

Heikkoudet:

Jotkut CDU:n sisällä pitävät häntä liian nationalistisena ja katsovat hänen käyttävän liian kovaa kieltä puhuessaan maahanmuuttajista ja turvapaikanhakijoista.

Kristillisdemokraattien uskonnollisimmat kannattajat eivät halua puolueensa puheenjohtajaksi homoseksuaalia. Muissa puolueissa homoseksuaalit ovat menestyneet paremmin, esimerkiksi entinen ulkoministeri Guido Westerwelle oli liberaalien puheenjohtajana.

oli liberaalien puheenjohtajana. On joidenkin mielestä liian nuori puheenjohtajan tehtävään. Hän on itse sanonut, että juuri tämä on CDU:n ongelma, jos 38-vuotiasta pidetään liian nuorena.

