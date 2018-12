Nuori mies vangittiin Helsingissä törkeistä lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista

Helsingin käräjäoikeus vangitsi keskiviikkona 19-vuotiaan miehen useista törkeistä seksuaalirikoksista epäiltynä.

Häntä epäillään käräjäoikeuden tietojen mukaan kahdesta eri aikana tapahtuneesta törkeästä raiskauksesta, kolmesta eri aikana tapahtuneesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kiristyksestä.

Helsingin poliisi ei kommentoi asiaa millään tavalla.

Syynä on poliisin mukaan se, että kyse on seksuaalirikoksista ja tutkinta on edelleen kesken. Jutussa on määrä nostaa syyte helmikuussa.