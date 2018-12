Espoossa tuhkarokkotapaus – tartunta saatu ulkomaanmatkalla

Tuhkarokolle altistuneet on kartoitettu ja heitä on muutamia kymmeniä. Sairastuneen tartuttavuutta pidetään vähäisenä.

Espoossa on todettu tiistaina tuhkarokko aikuisella, kertoo Espoon kaupunki verkkosivuillaan. Tartunta on saatu ulkomaanmatkalla Aasiassa.

Sairastuneen tartuttavuus on kaupungin mukaan vähäinen, koska hän on saanut lapsena yhden rokotteen tuhkarokkoa vastaan.

Espoon tartuntatautiyksikkö ja HUS ovat kartoittaneet altistuneet, joita on muutamia kymmeniä. Valtaosa heistä on tavoitettu ja heitä on ohjeistetu, kuinka toimia.

Espoossa on hyvä rokotuskattavuus MPR-tauteja eli tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan, kerrotaan kaupungin sivuilla.