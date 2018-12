Jussi Halla-aho niukkasanainen perussuomalaisiin kuuluvien äärioikeistoyhteyksistä: Kukin vastaa itse toimintansa laillisuudesta

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi niukkasanaisesti Ylen paljastamia perussuomalaisten äärioikeistoyhteyksiä.

Yle uutisoi tänään, että perussuomalaisten jäseniä on mukana uuden maahanmuutto- ja islamvastaisen ryhmittymän aktiiveissa. Ryhmittymän ydinporukkaan kuuluu myös katupartiojärjestö Soldiers of Odinin (SoO), islamvastaisen Finnish Defence Leaguen ja Suomen Sisun johtoa.

Ryhmittymä kutsuu itseään Kansallismielisten liittoumaksi. Se suhtautuu avoimesti yhteistyöhön myös uusnatsistisen Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (PVL) kanssa. Ylen tietojen mukaan liittouman aktiiveihin kuuluu ainakin yksi PVL:ää kannattava henkilö.

Suojelupoliisi on aiemmin määritellyt Soldiers of Odinin äärioikeistolaiseksi järjestöksi. Hovioikeus on puolestaan määrännyt PVL:n lakkautettavaksi, mutta päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Yle kysyi Halla-aholta, miten hän suhtautuu siihen, että perussuomalaisia toimii samassa järjestössä äärioikeistolaisten toimijoiden kanssa.

– Perussuomalaisissa on yli 11 000 jäsentä. Kukin vastaa itse toimintansa laillisuudesta, puolueella ei sellaiseen ole keinoja, Halla-aho viestitti sähköpostitse.

Ylen selvityksen mukaan Kansallismielisten liittouman aktiiveihin kuuluu ainakin perussuomalaisten kahden paikallisjärjestön hallituksen jäsen. Lisäksi mukana on ainakin kaksi viime vuoden kuntavaaleissa ehdolla ollutta perussuomalaista.

Liittoumalla on myös suljettu Facebook-ryhmä. Siinä oli jäseninä Ylen tehdessä juttua lukuisia perussuomalaisten paikallisjärjestöjen aktiiveja, kaupunginvaltuutettuja, kolme kansanedustajaa ja ainakin kaksikymmentä puolueen eduskuntavaaliehdokasta.

"Suhtaudun äärioikeisto-leiman käyttöön skeptisesti"

Äärioikeistotutkija Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta kuvailee Kansallismielisten liittoumaa "vastajihadistiseksi" järjestöksi, jossa on mukana myös äärioikeistolaisia toimijoita.

Sitä ideoi alun perin SoO:n keulahahmo Mika Ranta, joka on kertonut olevansa kansallissosialisti. Ranta ei ole enää mukana ryhmittymän toiminnassa.

Halla-ahon mukaan hän ei tunne Kansallismielisten liittoumaa eikä siihen osallistuvia tahoja tai päämääriä. Perussuomalaisia hän kuvailee kansallismieliseksi, "haittamaahanmuuttoon" kriittiseksi suhtautuvaksi puolueeksi.

– Meillä ei ole tarvetta kommentoida muita järjestöjä suuntaan eikä toiseen. Kaikkeen rikolliseen toimintaan suhtaudumme kielteisesti.

Puheenjohtaja sanoo kuulleensa äärioikeistosyytöksiä itseensäkin liittyen.

– Suhtaudun siksi koko leiman käyttöön melko skeptisesti.