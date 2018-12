Sisäministeri bussihyökkäyksistä: Suomessa 9 000 kielteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa – "On riski, että turhautuminen johtaa tämäntyyppiseen"

Linja-autoliikenteessä on sattunut vuorokauden aikana kaksi vakavaa vaaratilannetta. Molemmissa tapauksissa noin 30-vuotiaan ulkomaalaistaustaisen miesmatkustajan epäillään hyökänneen linja-autossa kuljettajan kimppuun ja yrittäneen aiheuttaa onnettomuutta.

Välikohtaukset sattuivat Uuraisilla ja Loimaalla eri aikoihin. Keskusrikospoliisin mukaan ei tiedetä, onko tekijöillä yhteyttä toisiinsa tai mitkä ovat heidän motiivinsa. KRP tutkii asiaa muun muassa epäiltyinä liikennetuhotöinä, ei terroristisina tekoina.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) toistaa, että ei vielä tiedetä, onko teoilla yhteyttä toisiinsa. Mykkänen sanoo, että terroristista motiivia ei voida poissulkea.

– Kyseessä on raukkamainen, täysin ulkopuolisia matkustajia vaarantava teko. Onneksi fyysisiä vahinkoja ei tullut matkustajille. Tämä ei saa yleistyä, Mykkänen sanoo.

Mykkänen ei kommentoi, ovatko tekijät kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita. MTV Uutisten tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) molemmissa tapauksissa tekijänä on kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija.

Sisäministeri kertoo, että turvapaikanhakijoiden radikalisoitumista on tarkkailtu Turun tapahtumien jälkeen viranomaisten toimesta jatkuvasti. Mykkäsen mukaan mitään viitteitä laajemmasta, järjestelmällisesti suunnitellusta toiminnasta hyökkäysten osalta ei ole.

– Mutta on selvää, että meillä on lähes 9 000 kertaalleen kielteisen päätöksen turvapaikkaansa saanutta vastaanottojärjestelmässä. Riski siitä, että turhautuminen johtaa johonkin tämäntyyppiseen, on olemassa.

– Ja siihen pitää puuttua ennen kaikkea niin, että ei voi olla hyväksyttävää, että protestoi vaarantamalla muita ihmisiä, hän sanoo.

