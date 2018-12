Uusnatsit aloittivat marssin, osalla mielenosoittajilla mukana hakaristilippuja – Yle seuraa itsenäisyyspäivän mielenosoituksia hetki hetkeltä

Tilanne on pysynyt toistaiseksi rauhallisena.

Helsingissä järjestetään itsenäisyyspäivänä erilaisia mielenilmauksia ja marsseja.

Ensimmäinen marsseista on kansallissosialistinen Kohti vapautta -marssi klo 15.15 alkaen. Marssi kulkee Kaisaniemenrannasta Kallion läpi Töölöön. Toinen mielenosoituksista on Helsinki ilman natseja -mielenosoitus Narinkkatorilta Runeberginkadun kautta Töölön Taivallahden kentälle kello 16.30 alkaen.

Kolmas marssi on Ylioppilaiden perinteinen soihtukulkue Hietaniemestä Senaatintorille. Marssin on määrä alkaa kello 17. Neljäs marssi on kansallismielisen 612 -soihtukulkueen marssi Töölöntorilta Hietaniemen hautausmaalle kello 19.30 alkaen.