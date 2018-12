Herätys: Vihreät nousussa Ylen kannatusmittauksessa, katso Linnan juhlien kuvaloistoa, sää on pilvinen ja sateinen

Ylen kannatusmittaus: Pekka Haavisto käänsi vihreät nousuun

Ylen uusi puoluekannatusmittaus kertoo, että vihreiden suosio on noussut selvästi. Marraskuun mittauksessa Pekka Haaviston johtamia vihreitä äänestäisi 13,9 prosenttia vastaajista. Perussuomalaisten kannatus on pudonnut, samoin SDP:n ja kokoomuksen. Demarit on edelleen suosituin puolue.

Linnassa juhlittiin 101-vuotiasta Suomea

1700 ihmistä kutsuttiin Presidentinlinnaan juhlistamaan Suomen itsenäisyyspäivää. Kuvagalleria tarjoilee upeat puvut, kukat, koristeet, herkut ja fiilikset.

Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio keskustelivat veteraani Mauri Maunulan kanssa itsenäisyyspäivän vastaanotolla Helsingissä. Jussi Nukari / Lehtikuva

Lääkäriopiskelijat kouluttavat itse itseään mielenterveysongelmista

Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa yli puolet opiskelijoista kärsii stressistä ja useampi kuin joka kymmenes kokee, ettei saa mitään tukea opintoihinsa. Lääkärin mielenterveysongelmien ei haluta olevan enää tabu, joten opiskelijat tarjoavat toisilleen ennaltaehkäisevää lisäkoulutusta opinnoissa jaksamisesta ja arjen hallinnasta.

Mielenterveysiltaa toteuttamassa olleet Tuuli Rämö (vas) ja Erika Kuosa uskovat, että kun tapahtuma on opiskelijoiden itsensä järjestämä, myös opiskelijoiden ääni tulee kaikkein selkeimmin kuuluville. Antti Kolppo / Yle

Siirtolaisia Välimereltä pelastanut Aquarius-alus lopettaa toimintansa

Aquarius -alus Libyan rannikolla pelastustoimissa huhtikuussa 2018. Christophe Petit Tesson / EPA

Välimereltä siirtolaisia pelastanut Aquarius-alus lopettaa toimintansa. Aquarius on ollut jumissa Ranskan Marseillen satamassa lokakuusta lähtien sen jälkeen kun Panama oli evännyt alukselta oikeuden purjehtia maan lipun alla.

Loppuviikko on pilvinen ja sateet yleistyvät

Yle

Etelästä virtaa viikonloppuna Suomeen kosteampaa ilmaa. Perjantaipäivä on suuressa osassa maata pilvinen, mutta Lapissa pilvipeitteessä on paikoin aukkoja vielä päivälläkin. Hajanaisia lumi-, räntä- ja vesisateita liikkuu päivän kuluessa Suomen yli pohjoiseen, kertoo meteorologi Matti Huutonen. Lue lisää Ylen sääsivulta.