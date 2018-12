Jasper Pääkkösen tähdittämä BlacKkKlansman ehdolla parhaaksi elokuvaksi Golden Globeissa

Syksyllä elokuvateattereihin tullut, Ku Klux Klanista kertova elokuva BlacKkKlansman on kerännyt muutamia ehdokkuuksia Golden Globeissa. Televisio- ja elokuva-alan vuotuiset palkinnot jaetaan 6. tammikuuta.

Jasper Pääkkönen näytteli elokuvassa Felix Kendricksonia, joka on Ku Klux Klaniin kuuluva rasisti.

BlacKkKlansman on ehdolla parhaaksi draamaelokuvaksi. Sen lisäksi ehdolla ovat Marvel-hitti Black Panther, Bohemian Rhapsody, If Beale Street Could Talk ja Lady Gagan tähdittämä A Star Is Born.

Myös elokuvan ohjaaja Spike Lee on ehdolla parhaaksi ohjaajaksi. Elokuvan päähenkilöä, KKK:hon soluttautuvaa poliisia esittävä John David Washington nappasi ehdokkuuden parhaan miesnäyttelijän roolisuorituksesta.

Myös Washingtonin juutalaista poliisiparia esittävä Adam Driver on ehdolla parhaan miessivuosan esittäjäksi.

Eniten ehdokkuuksia keräsi poliittinen komediaelokuva Vice, joka on ehdolla kuudessa kategoriassa. The Favourite, Green Book ja A Star Is Born ovat kukin keränneet ehdokkuuden viidessä kategoriassa.

Golden Globe on alan kansainvälisesti merkittävimpiä palkintoja Oscarien lisäksi.

Ehdokkaat sarjoissa, joissa BlacKkKlansman on ehdolla

Paras draamaelokuva

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

Paras ohjaaja

Bradley Cooper, A Star Is Born

Alfonso Cuaron, Roma

Peter Farrelly, Green Book

Spike Lee, BlackKklansman

Adam McKay, Vice

Paras miespääosan esittäjä draamaelokuvassa

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Dafoe, At Eternity's Gate

Lucas Hedges, Boy Erased

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

John David Washington, BlacKkKlansman

Paras miessivuosan esittäjä elokuvassa

Mahershala Ali, Green Book

Timothee Chalamet, Beautiful Boy

Adam Driver, BlacKkKlansman

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Katso muiden sarjojen ehdokkaat täältä.

