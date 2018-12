Yhdysvaltalaiskoneet törmäsivät kesken harjoituslennon Japanissa – pelastusoperaatio käynnissä, yksi pelastettu merestä

Japanissa on käynnissä pelastusoperaatio sen jälkeen, kun kaksi Yhdysvaltain armeijan sotilaskonetta törmäsi toisiinsa Tyynenmeren yllä lähellä Japanin rannikkoa.

Yksi on varmistettu kuolleeksi ja viisi on yhä kateissa. Yksi miehistön jäsen on onnistuttu pelastamaan merestä. Merivoimien mukaan hän on kohtuullisessa kunnossa.

Kuljetuskone KC-130. Arkistokuva. Jiji Press/EPA

Sotilaskoneet törmäsivät kesken harjoituksen, kertovat yhdysvaltalaismediat. Toinen koneista oli hornet-hävittäjä F/A-18 ja toinen kuljetuskone KC-130. Hävittäjässä oli kaksi ja kuljetuskoneessa viisi miehistön jäsentä.

Koneiden tukikohta on Iwakunissa, lähellä Hiroshimaa.

Onnettomuus tapahtui kahdelta yöllä paikallista aikaa. Onnettomuuden syy ei ole vielä selvillä. Yhdysvaltain merivoimat on tiedottanut tutkivansa tapausta.

Useita onnettomuuksia Japanin lähellä

Yhdysvalloilla on yli 50 000 sotilasta Japanissa. Paikalliset ovat kuitenkin vastustaneet maan sotilaallista läsnäoloa Japanissa.

Yhdysvalloilla on ollut ongelmia koneiden kanssa aiemminkin. Marraskuussa yksi hävittäjä putosi mereen lähellä Okinawan saarta. Kaksi miehistön jäsentä saatiin pelastettua. Viime joulukuussa osa Yhdysvaltain sotilashelikopterista putosi koulun päälle Okinawan saarella. Marraskuussa 2017 sotilaskone putosi mereen Filippiinienmerellä. Yhdestätoista miehistön jäsenestä kahdeksan pelastettiin.

BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun)toistuvat onnettomuudet ja sotilaiden tekemät rikokset ovat kiristäneet välejä Okinawan saarella, jossa Yhdysvalloilla on tukikohta.

Lähteet: BBC, Reuters