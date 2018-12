Jemeniläinen naisoikeusaktivisti joutui pakenemaan ääri-islamistien uhkauksia, mutta on mukana Tukholman rauhanneuvotteluissa

Vuoden 2011 arabikevät mullisti jemeniläisen Hind Alyryanin elämän. Hän jätti työnsä YK:n palveluksessa ja alkoi kampanjoida sosiaalisessa mediassa naisten oikeuksien puolesta.

Sen lisäksi hän tarttui myös jemeniläisille tabuun aiheeseen, khat-huumeeseen. Khat-lehtien pureskelu on jemeniläisten miesten sosiaalinen perinne. Aleryani kampanjoi sitä vastaan, koska kasvin viljely kuivattaa maan vesivarat.

– Khat-lehdet ovat meidän vihreää kultaamme, joten siihen ei haluttu puuttua, Aleryani sanoo.

Kampanjan ansiosta hallitus suostui kuitenkin keskusteluihin, mutta ne pysähtyivät myöhemmin alkaneeseen sotaan.

Jemenin sisällissota on jatkunut pian neljä vuotta. AOP

Aktivisti, joka ei pukeudu soveliaasti

Aleryanista tuli Jemenissä julkkis, jonka julkaisuja ihmiset seurasivat.

Hän esiintyi julkaisemissaan somevideoissa ilman muslimihuivia. Se raivostutti ekstrimistejä ja hän alkoi saada uhkauksia. Aleryania paheksuttiin televisiossa nimeltä mainiten aktivistina, joka ei pukeudu soveliaasti.

Alkoi kuuden vuoden pakolaisuus, joka päätyi Libanonin ja Istanbulin kautta Tukholmaan perheen luo. Sinne äiti ja sisar olivat päätyneet Libanonista diplomaatti-isän kuoltua 2014. Aleryanin mukana seurasi nyt 16-vuotias tytär.

Jemenin naisten ääni kuuluville

Tukholmassa Jemenin hallitusta edustavien neuvottelijoiden joukossa on vain yksi nainen, huthi-kapinallisten edustajissa ei yhtään. Rauhanneuvottelujen järjestäjänä toimiva YK on kutsunut keskusteluihin mukaan naisia. Hind Aleryani on yksi heistä.

Hän edustaa Jemenin naisjärjestöä (Tawafuq) ja puhuu perjantaina järjestettävässä tilaisuudessa neuvotteluosapuolille naisten ja lasten asemasta Jemenin kriisin jaloissa. YK on arvioinut, että joka kymmenes minuutti kuolee yksi jemeniläinen lapsi.

Leipäjono Sanaassa. Ruuanpuute on Jemenissä huutava. AOP

Aleryanin mielestä jemeniläisten naisten pitäisi istua varsinaisen neuvottelupöydän ääressä.

– He sanovat, etteivät naiset kuulu sinne, koska he eivät ole mukana sodassa. Se ei pidä paikkaansa. Historiasta opimme, että ne, jotka lopettavat sodan eivät ole samoja, jotka sen aloittivat, Aleryani sanoo.

Maailmaa järkyttänyt saudijournalisti Jamal Khashoggin murha nosti Aleryanin mielestä paineita Saudi-Arabiaa kohtaan.

– Olen surullinen tapahtuneesta, mutta toisaalta sen jälkeen Jemenin tilanteeseen aletaan kiinnittää huomiota pitkän välinpitämättömyyden jälkeen.

Paluu Jemeniin ei ole mahdollista

Hänen oma tulevaisuutensa on epävarma. Äitinsä ja sisarensa luo Tukholmaan ääri-islamistien uhkauksia paennut Aleryani ei ole saanut Ruotsista turvapaikkaa. Tytär käy koulua, mutta hänenkin arkensa on raskasta, kun ei ole tietoa tulevasta.

Uhkauksia on tullut myös Tukholmassa. Paluu Jemeniin ei ainakaan nyt näytä mahdolliselta, koska ääri-islamistiset ryhmät ovat voimissaan.

– Minun unelmani on uskonnosta irrottautunut hallitus. Unelmoin, että saan olla mukana Jemenin muutoksessa.

Hän ei usko rauhansopimuksen syntyvän Tukholmassa, mutta joskus tulevaisuudessa.