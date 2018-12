Jasper Pääkkönen Linnan juhlissa: "Meidän mieletön vahvuus sekä meidän heikkous on pohjaton vaatimattomuus"

Yle tavoitti Linnan juhlissa yhden illan seuratuimmista vieraista, kansainvälisessä nosteessa olevan näyttelijän Jasper Pääkkösen. Pääkkösen tähdittämän, ja kuulun Spike Leen ohjaaman elokuvan BlacKkKlansmanin nousu Golden Globe -ehdokkaaksi paljastui vasta tunteja ennen Linnan juhlia. Uutinen oli Pääkkösellekin vielä tuore.

– Juuri äsken kuulin, että sekä elokuva että Spike Lee ovat ehdolla, ihan mahtavan hieno juttu, Pääkkönen hehkuttaa.

Vaikka elokuva kertookin 1970-luvun Coloradosta, ovat elokuvan teemat Pääkkösen mukaan melkeinpä enemmän nykypäivää kuin menneisyyttä – eikä vain Yhdysvalloissa vaan myös ympäri Eurooppaa on nähtävissä vastaavankaltaista liikehdintää.

– Eikä me Suomessa olla turvassa siltä: äärioikeiston pään nostaminen ja vihapuheen muuttuminen sallittavaksi tai hyväksyttäväksi ovat ikävän universaaleja teemoja. Vaikka tehtiin elokuvaa 70-luvun Coloradosta, niin kyllä siinä koko ajan jokaisella tekijällä oli ymmärrys siitä, että tehdään ennen kaikkea elokuvaa nykypäivästä, Pääkkönen summaa.

Kysyttäessä sitä, mikä on suomalaisten valtti maailmalla on Pääkkösellä selvä vastaus valmiina:

– Sekä meidän mieletön vahvuus että meidän heikkous on sellainen pohjaton vaatimattomuus. Se tekee meistä suomalaisista juuri niin rehellisiä ja hienoja ihmisiä, kuin me minun mielestäni ollaan. Jalat maassa, ei juuri arvosteta sellaisia turhan höpöhöpö, pinnallisia asioita. Me ollaan sanojemme mittaisia miehiä ja naisia.

Pääkkösen mukaan pohjaton vaatimattomuus toimii kuitenkin myös suomalaisia vastaan, se toimii maailmalla myös menestymistä vastaan. Pääkkönen vertaa suomalaisia ruotsalaisiin, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että "täältä me tullaan ja valloitetaan koko maailma" siinä missä suomalaiset ovat, että "ollaan me täällä omien rajojen sisällä ihan hyviä", mutta kun pitää kansainvälisillä estradeilla kilpailla, kaikki muut tuntuvatkin vähän paremmilta.

Avopuoliso nauttii Suomen luonnosta

Pääkkösen avopuoliso Alexandra Escat kehuu Suomen parhaaksi valtiksi luontoa ja ympäristöä. Eri vuodenaikoihin Suomessa vieraillut Escat kehuu talvisen Lapin rauhaa, kun kesällä taas Viitasaaren järvimaisema oli hänen mukaansa suorastaan runollinen. Eri puolilla pohjoista syksyllä kiertänyt Escat kuvaa näkymää "kultaiseksi matoksi".

– Postasin lukuisia kuvia Instagramiin ja kaikki kaikki ystäväni hullaantuivat täysin, koska he eivät olleet koskaan nähneet sellaista kauneutta, kun kaikki oli niin kultaista, Escat kertoo.

Keväinen Suomi on Alexandra Escat'lta vielä kokematta ja hän vannottaakin Pääkköstä, että ensi vuonna on sen aika.

– Ja haluan ehdottomasti päästä poimimaan mustikoitakin, Escat kertoo.

