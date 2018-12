Ketkä säväyttivät ja ketkä mokasivat? Näin muotiasiantuntijat analysoivat Linnan juhlien pukuja

Linnan juhlien pukuetiketti on juhlapuku. Muotitoimittajan ja kirjailija Mirva Saukkolan mukaan tämä tarkoittaa miehillä frakkia tai tummaa pukua ja naisilla pitkää iltapukua.

Linnassa nähtiin eilen itsenäisyyspäivänä upeita juhlapukuja, mutta joukossa oli myös selkeitä etikettivirheitä.

Saukkola analysoi yhdessä Aalto-yliopiston muotitaiteen professorin Pirjo Hirvosen kanssa Linnan juhlien vaikuttavimmat asut Ylen aamu-tv:ssä.

Jenni Haukio

Presidentin puoliso

Jussi Nukari / Lehtikuva

Mirva Saukkola: Jenni Haukion koivukuidusta tehty puku oli mielenkiintoinen. Puvun linja oli aika futuristinen ja moderni. Selkeästi rouva Haukio halusi katsoa eteenpäin tulevaan. Useinhan hänen puvuissaan on ollut suorastaan historiallisia viitteitä, mutta tällä kertaa oltiin ihan eri linjoilla.

Pirjo Hirvonen: Olen samaa mieltä, että hän katsoi tulevaisuuteen. Tässä tuli myös rouva Haukiosta uudenlainen piirre esiin: sellainen hyvin valovoimainen, avoin ja nuorta, uutta näkemystä kannustava. Puku myös heijasteli Suomen tulevaisuutta: kun tätä Ioncell-kuitua lähdetään viemään pidemmälle, siitä saadaan koko maalle paljon isompi juttu, joka vahvistaa meidän talous- ja elinkeinorakennetta.

Anna Puu

Laulaja

Vesa Moilanen / Lehtikuva

Mirva Saukkola: Tämä Teemu Muurimäen suunnittelema asu oli hyvin mielenkiintoinen. Se sopi hyvin viihdetaitelijalle. Samalla tavalla kuin rouva Haukion asussa näen tässäkin futurismia. Tämä on aika eteenpäin katsova. Anna Puun meikki, hiukset ja koko kokonaisuus oli hyvin hallitusti hyvin moderni. Tämä metallihaarniska oli mielenkiintoinen. Mietin, että mihinköhän se liittyi, hänhän on ollut tänä syksynä paljon esillä rintasyöpätutkimusta tukevan Roosa nauha -kampanjan kasvona.

Pirjo Hirvonen: Tässä on isoja pintoja ja rohkeaa materiaalin yhdistämistä. Anna Puuhan ei ole kovin kookas, joten tällainen vahva väri ja voimakas, selkeä olemus nostaa ja kantaa henkilöä enemmän. Sinänsä erittäin hyvin onnistunut.

Krista Paasi

Sankarisukeltaja Mikko Paasin puoliso

Krista Paasi kättelyvuorossa itsenäisyyspäivän vastaanotolla Presidentinlinnassa Helsingissä. Jussi Nukari / Lehtikuva

Mirva Saukkola: Pidin kovasti Krista Paasin asusta. Se oli Mirkka Metsolan suunnittelema ja siinä oli kotimaiset Lovian korvakorut. Mielestäni se oli erittäin eheä kokonaisuus. Myös herra oli hyvin tyylikkäänä. Krista Paasin asussa erityisen kiinnostavaa oli myöskin se, että se oli aika peittävä. Linnassa tällä kertaa yksi iso trendi oli, että enää ei hirveästi paljasteltu, vaan aika paljon kaulukset kohosivat ylös. Muodissa yleensäkin näkyy tällä hetkellä se, että muoti ei ole enää niin paljastavaa. Ehkä viime vuonna roihahtanut metoo- keskustelu on vaikuttanut tähän: naisten pukeutuminen on enemmän naisia itseään varten eikä siinä haluta tuoda paljasta pintaa esille.

Pirjo Hirvonen: Olen samaa mieltä. Olen huomannut nuorten keskuudessa, että he arvostavat ja näkevät nyt juhlapukeutumisen aika umpinaisena. Eli pientä pääntietä ja pitkää hihaa. Mielestäni se on hirveän hieno ilmiö, koska vaikuttaa, että tämä avonaisajattelu on muutamien viime vuosien aikana ryöpsähtänyt liian pitkälle. Se ei välttämättä tähän juhlatilaisuuteen ole aina sopinut.

Anna Björkroos

Nya Åland -lehden päätoimittaja

Jyrki Lyytikkä / Yle

Mirva Saukkola: Tähän oli käytetty sanomalehtiä. Kierrätysteema on selkeästi esillä ja asu on kekseliäs ja hauska. Mutta minua mietitytti lähinnä se, kuinka monta kulutusta ja käyttöä tämä asu kestää, kun ajattelee sellaisia teemoja kuin ympäristö, kestävä kehitys ja kestävä kulutus. Kun tehdään laadukas ja upea asu, sen pitäisi palvella aika monta kertaa.

Pirjo Hirvonen: Kyllä täytyy sanoa, että jotkut asut ja puvut oli sellaisia, että ehkä niiden foorumi on joku muu kuin tämä tilaisuus. Niin oli tämänkin asun kohdalla.

Alexandra Escat ja Jasper Pääkkönen

Malli ja näyttelijä

Jussi Nukari / Lehtikuva

Mirva Saukkola: Erittäin kaunis pari. Hehän ovat varmasti Suomen median lemmikkipari tällä hetkellä. Tämä Mert Otsamon suunnittelema todella linjakas, kaunis, metallinhohtoinen puku oli todella elegantti Alexandralla. Metallinhohto oli muuten yksi väriteema, joka kohosi näitten tiettyjen vahvojen värien kanssa. Jasper Pääkkönenhän on varsin hurmaava tässä Turon kotimaisessa smokissa, mutta ihan etiketin mukainen se ei ollut. Minun huomiotani kiinnitti tänä vuonna se, että varsinkin miesten pukeutumisessa haluttiin venyttää etiketin rajoja kuin resoria. Smokkijuhlahan on ihan erilainen juhla kuin Linnan juhlat. Tässä oli otettu vähän uudenlaisia vapauksia.

Pirjo Hirvonen: Kyllä tilaisuuden järjestäjän tahtoa tai näkemystä tai ylipäätään tilaisuuden luonnetta pitää kunnioittaa. Jos miehellä täytyy olla frakki ja naisella täyspitkä, maahan asti ulottuva puku, niin kyllä siinä silti jää vielä paljon vaihtoehtoja, joilla asusta voi tehdä yksilöllisen ja oman näköisen ja ehkä ottaa jollain lailla kantaakin.

Susanna Koski

Kansanedustaja

Kokoomuksen kansanedustaja Susanna Kosken näyttävä hiuskoriste. Jussi Nukari / Lehtikuva

Mirva Saukkola: Tämä Marita Huurinaisen suunnittelema kullansävyinen puku on erittäin kauniisti laskeutuva. Erityisesti tv-ruudussa, kun se oli liikkeessä, näki että se korosti hyvin kauniisti kantajansa kulkua. Mutta täytyy sanoa, että en ihan hahmottanut tätä vehnälyhdettä hänen päässään. Minusta tuntui, että tässä asussa oli niin kovasti yksityiskohtia ja tapahtumia: oli itse puvun leikkaus, hyvin näyttävät jalokivikorut ja sitten vielä tämä lyhde. Oli silmille niin paljon yksityiskohtia, ettei oikein tiennyt, mihin olisi katsonut. En tähän hiuskoristeeseen ollut itse henkilökohtaisesti ihastunut. Tuli vähän sellainen olo, että oli melkein lintulaudallinen lyhdettä pistetty hiuksiin.

Pirjo Hirvonen: Tämä on varmaan sitä ympäristöteemaa. Mutta kyllähän korun pitäisi istua kokonaisuuteen ja pitäisi olla tietty ajatus, miksi se on kohottamassa pukua. Tämä oli aika ristiriitainen veto tähän pukuun. Puku itsessään oli kyllä kaunis ja henkilö viehättävän näköinen.

Tytti Tuppurainen

Kansanedustaja

Jussi Nukari / Lehtikuva

Mirva Saukkola: Tämä oli mielestäni todella kaunis puku. Tämä oli vähän jumalatar-henkinen tai ehkä siinä oli vähän 1920- ja 30-lukujen charmia. Siinä oli myös valtavan kaunis takaosa, joka paljasti hänen selkänsä. Se oli muotitaiteilija Sinikka Nikanderin suunnittelema puku. Minusta tämä värivalinta auringonkeltainen oli näin kaamosaikaan hyvin persoonallinen ja kaunis. Oli otettu rohkea väri, mutta se oli silti etiketin mukainen. Se toi tähän pukuun sellaista muuntuvaisuutta, jolla voi ilmaista itseään.

Pirjo Hirvonen: Oli viehättävä nähdä, että oli tällaisia yksivärisiä ja selkeitä vahvoja värejä. Tässä oli tiettyä raikkautta. Havaitsin uutena tämän, että kaikki ei ole sellaista pientä syheröä ja täysin kimaltelevaa.

Marjo Niemi

Kirjailija

Marjo Niemi Vesa Moilanen / Lehtikuva

Mirva Saukkola: Tässä on mustaa, mutta tässä on myös väriä. Tämä oli hyvin persoonallinen valinta – ehkä huomiohakuinen. Tässä kyllä katse kiinnittyi tähän olkapään värikkääseen koristeeseen.

Jaana Pelkonen

Kansanedustaja

Jussi Nukari / Lehtikuva

Mirva Saukkola: Miten ihana väri jälleen kerran. Jaana Pelkonenhan kuuluu aina näihin Linnan kuvattuihin kaunottariin. Minä pidin tässä hänen asussaan nimenomaan tästä väristä, selkeälinjaisuudesta ja siitä että yksityiskohtia ei ollut paljoa. Hänellä oli todella näyttävät korvakorut, mutta muuten ei ollut mitään pikku piiperryksiä ja söherryksiä pistetty muualle. Varmaan Linnan konkarikävijänä kansanedustaja alkaa myös itse hahmottaa, mikä näyttää hyvältä kuvissa ja televisiossa.

