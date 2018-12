Tuhkarokkotapaus aiheutti pienen rokotusbuumin Pohjanmaalla

Rokotusinto ei kuitenkaan nosta tuhkarokon kattavuutta toivottuun, sillä valtaosassa tapauksista on kyse siitä, että lapselle on haettu toinen MPR-rokote etuajassa.

Luodossa viime viikolla todettu tuhkarokkotapaus on saanut alueella aikaan rokotusbuumin. Kokkolan ja Pietarsaaren seudulla on jaettu jo yli 650 lisärokotetta tuhkarokkoepidemian estämiseksi.

Suurin osa rokotuksen ottaneista on 3–5-vuotiaita, joilla ensimmäinen MPR-rokote on jo otettuna. Täysin rokottamattomia ylimääräisissä tilaisuuksissa on käynyt muutamia.

Pietarsaaren Malmin sairaalan tartuntatautilääkärin Kimmo Kuisman mukaan nyt meneillään oleva rokotusinto ei kuitenkaan nosta kattavuutta toivottuun 95 prosenttiin alueella.

– Tämä rokotusbuumi korjaa vain tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokko-rokotusten tilannetta. Täysin rokottamattomilta puuttuvat usein myös muut ikään kuuluvat rokotukset, ja ne puuttuvat edelleen tämän jälkeen.

Tehostettu valmius pysyy

Epidemian uhka on alueella ilmassa vielä noin viikon ajan. Uusia tautitapauksia ei ole ilmennyt.

Alueen terveysviranomaiset ovat yhä tehostetussa valmiudessa uusien tartuntatapausten vuoksi.

Esikouluikäisellä lapsella todettiin viime viikolla tuhkarokko Luodossa ja tapaus käynnisti alueella laajat taudin torjuntatoimet, koska Luodon rokotekattavuus on selvästi muuta maata heikompi.