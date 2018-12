Oulun seksuaalirikosepäilyissä ei uutta tiedotettavaa – Poliisin mukaan uusia tapauksia ei ainakaan vielä tullut esiin

Poliisi tutkii Oulusta kolmea seksuaalirikostapausta, joissa kaikissa epäillyn teon uhri on alle 15-vuotias tyttö.

Rikosylikomisario Markus Kiiskisen mukaan poliisilla ei ole uutta tiedotettavaa Oulun seksuaalirikosepäilyistä.

Poliisi tutkii Oulusta kolmea seksuaalirikostapausta, joissa kaikissa epäillyn teon uhri on alle 15-vuotias tyttö. Kaikissa kolmessa tapauksessa tekijät ovat tulleet Suomeen kiintiöpakolaisina tai turvapaikanhakijoina.

Tutkinnassa on yksi tapaus, johon liittyen on vangittu peräti seitsemän ihmistä. Rikoskokonaisuus alkoi paljastua poliisille loppukesästä. Epäiltyjä on todennäköisesti lisää. Tapauksessa tehdään uusi kiinniotto pian, poliisista arveltiin keskiviikkona.

Tätä tapausta tutkitaan ainakin pahoinpitelynä, törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ja törkeänä raiskauksena. Epäillyt teot tapahtuivat yksityisasunnoissa useiden kuukausien aikana.

Kaksi muuta epäiltyä rikosta on tapahtunut Oulussa Tuiran kaupunginosassa ulkona ja samana päivänä marraskuun puolessa välissä.

Toista niistä tutkitaan lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä, toista törkeänä raiskauksena ja törkeänä seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Poliisin mukaan ei ole viitteitä, että kolme epäiltyä tapausta liittyisivät ainakaan suoraan kaikki toisiinsa.

Poliisin mukaan ei ole mahdotonta, että uusia tapauksia tulee vielä esiin.

Lue myös: Tämän tiedämme Oulun seksuaalirikosepäilyistä nyt: Kymmenen epäiltyä, joista yksi tavoittamatta, useita kansallisuuksia, kaikki uhrit alle 15