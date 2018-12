Sisäministeri Kai Mykkänen hakaristilippujen heiluttamisesta: "On tarkka paikka, mitä tunnuksia sananvapaudesta irrotetaan"

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) suhtautuu nihkeästi natsitunnusten ja symbolien kieltämiseen.

Suomessa, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa, hakaristilipun julkinen kantaminen ei ole kielletty laissa. Poliisi voi tehdä päätöksen tunnusten takavarikoinnista esimerkiksi silloin, kun se katsoo tunnusten käytön kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan.

Eilisessä itsenäisyyspäivän uusnatsikulkueessa heiluteltiin hakaristilippuja, jotka poliisi keräsi lopulta pois. Mykkänen sanoi perjantaina Yle Radio 1:n Ykkösaamun haastattelussa, että nykyisen lainsäädännön puitteissa poliisi pärjäsi eilisten mielenilmauksien käsittelemisessä hyvin.

– On hyvin tarkka paikka, millaisia tunnuksia sananvapaudesta tai ilmaisuvapaudesta irrotetaan. Tässä nyt tehtiin päätös, että hakaristilippu näin käytettynä on kiihottamista kansanryhmää vastaan, Mykkänen sanoo.

– En ole varma, onko lainkaan hyödyllistä lähteä säännöstelemään merkkejä tai symboleja. Se on aika vaikea tie. Oleellisempaa on, että poliisilla on mahdollisuus tarvittaessa puuttua.

Mykkänen myöntää, että tarkemmista linjauksista on toki hyvä keskustella, mutta poliisi toimi hänen mielestään tehokkaasti muutenkin.

Poliisi kaipaa tarkempaa lainsäädäntöä

Helsingin poliisin viestintäjohtaja Juha Hakola sanoi Ylen Aamu-tv:n haastattelussa, että poliisi on aina tarkkaan rajatun lain kannalla, jotta tulkinta olisi aina selvä kaikissa tilanteissa eikä poliisin tarvitsisi tehdä nopeita tulkintoja.

– Kun tiedetään, mikä on laissa selkeästi kielletty, myös lainvastaisiin tekoihin syyllistyneet henkilöt ovat myös tietoisia siitä, mitä saa tehdä ja mitä ei. Kun laki on tarkkarajaista, kaikki on helpompaa.

Poliisi kaipaa siis tarkempaa lakia.

– Kyllä näkisin näin. Tämänkaltaisissa tapauksissa kyllä, Hakola toteaa.

Parikymmentä otettu kiinni

Helsingin poliisi otti eilen itsenäisyyspäivän mielenosoituksiin liittyen kiinni kaikkiaan noin parikymmentä ihmistä, joista neljää epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Rikosilmoituksen kohteena on neljä miestä, jotka poliisi otti kiinni uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen PVL:n kulkueesta.

Myöhemmin illalla otettiin kaksi ihmistä kiinni, koska he yrittivät poliisin mukaan häiritä äärioikeiston 612-kulkuetta.

Illan päätteeksi poliisi otti kiinni 14 henkilöä Pikkuparlamentin puistossa järjestetyn kansallismielisten kokoontumisen yhteydessä. Kiinniotetut eivät noudattaneet poistumiskäskyä, jonka vuoksi poliisi kirjasi heille rangaistusvaatimuksen niskoittelusta.