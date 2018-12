Linnan juhlissa leijonatakissa säväyttänyt Antonio Teca empi valintaansa – mukana oli neutraalimpi puku: "Jos minulle olisi tullut vähänkään epävarma olo ennen juhlia, niin olisin ottanut toisen"

Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun): "Yksi illan kuninkaista, lukijoiden suosikki", Seiska (siirryt toiseen palveluun): "Illan tyylikkäin vieras?", Iltasanomat (siirryt toiseen palveluun): "Nuori ja tyylikäs mies"...

Harva nuorisovaltuutettu on päässyt yhden illan aikana median tietoisuuteen kuin vaasalainen 20-vuotias Antonio Teca. Erityisesti Tecan takki ja selässä ollut leijona saivat paljon tilaa lehtien sivuilla. Aivan tämän kaltaista mediahuomiota ja julkisuutta hän ei osannut odottaa.

– Itse asiassa odotin paljon enemmän negatiivista julkisuutta. Valmistauduin siihen, että saan kuraa, että mua vedetään maan pinnalle, Teca kertoo.

Teca epäröi käyttämäänsä pukua. Jopa niin paljon, että mukaan Helsinkiin lähti myös toinen neutraalimpi asukokonaisuus.

– Jos minulle olisi tullut vähänkään epävarma olo ennen juhlia, niin sitten olisin ottanut toisen.

Leijonaan inspiraatiota juurista, hiuksista ja Suomesta

Teca myöntää, että hän haluaa erottua joukosta. Linnan juhlissa nähdyn takin erikoisuutena olivat kultaisten nappien lisäksi suuri leijona selässä. Vaikka Teca on asunut pienestä pitäen Suomessa, halusi hän kunnioittaa afrikkalaisia alkujuuriaan.

– Ja meidän lipussahan on leijona. Se leijona edustaa siis minua hyvin, Teca selittää.

Inspiraatiota leijonaan hän sai myös rastahiuksistaan.

– Aina kun ne ovat auki, niin se näyttää ihan leijonan harjalta. Pari viikkoa tuli sitten idea kokonaisuuteen.

Puvun on suunnitellut vaasalainen Mirka Pihlajamäki. Selän leijonan maalasi vaasalainen Ida Österholm.

Jussi Nukari / Lehtikuva

"Meitä nuoria pidetään, että me ei oteta mitään tosissaan"

Teca kertoo nauttineensa Linnan juhlien tunnelmasta paljon. Hän keskusteli monen vieraan kanssa, kuten esimerkiksi vihreiden kansanedustaja Jani Toivolan kanssa.

– Kysyin neuvoja, kun he ovat olleet hyvin paljon julkisuudessa. Halusin tietää, että millaista se on ja miten he ottavat juorut vastaan ja miten se vaikuttaa elämään. Huomasin, että niiden poliittinen elämä ei liity mitenkään niiden henkilökohtaiseen elämään. Ne pitää rooleja yllä, Teca kertoo.

Kysymyksistä ja saaduista vinkeistä voi päätellä, että Teca aikoo hyödyntää saamansa julkisuuden.

– Kyllä, tottakai. Yritän antaa meistä nuorista hyvän kuvan. Meitä nuoria pidetään, että me ei oteta mitään tosissaan. Yritän parhaani mukaan pitää nuorten kuvaa hyvänä.

Tecalla on hyvät mahdollisuudet tuoda nuorta energiaa esille. Hän puhuu useita kieliä, on muusikko ja VPS:n 19-vuotiaiden edustusjoukkueen hyökkääjä, joka valmentaa myös tyttöjä jalkapallossa. Politiikkaan hän ei kuitenkaan pyri.

– En koe itseäni poliitikkona. Enemmän haluan jakaa sitä mun positiivista energiaa muille, mutta katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tulleessaan. Tällä hetkellä koen itseni nuorena vaikuttajana, joka haluaa antaa ystävilleen positiivisuutta ja iloa arkeen.

Vaasan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Antonio Teca (vas.) ja vihreiden kansanedustaja Jani Toivola. Jussi Nukari / Lehtikuva

Booli maineensa arvoista

Tungos ja kuumuus eivät ole vain median luomaa kuvaa, vaan Linnan juhlissa todellakin oli täyttä.

– Sai laahata jalkoja. Ei voinut kävellä normaalisti, koska muuten olisi astunut vahingossa jonkun naisen puvun päälle. Se olisi ollut aika paha. Onneksi en astunut kenenkään, Teca naurahtaa.

Myös toimittajan kysymys boolista aiheuttaa naurua.

– Se on totta mitä ihmiset ovat sanoneet. Se on aika legendaarista. Sitä pystyy hyvin juomaan ja maistui oikein hyvältä.

Mikä sitten oli juhlien kohokohta?

– Se oli se, kun presidentti tunnisti minut. Olen vieläkin yllättynyt siitä. Kiitin häntä kutsusta ja kerroin, että on suuri kunnia olla täällä. Hän toivotti minulle kaikkea hyvää ja kertoi, että meillä menee hyvin Vaasassa. Myös rouva Haukio sanoi, että jatkakaa samaan malliin.

