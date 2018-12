Pelastakaa lapset: Lapselle pitää kertoa ajoissa netin "namusedistä"

Pelastakaa lapset ry on aiemmin tehnyt selvityksen, jonka mukaan joka kolmas lapsi on joutunut verkossa jossain määrin seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen kohteeksi.

Lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat järkyttäneet Oulua ja koko Suomea. Oulun poliisi lähetti jopa aiemmin tällä viikolla harvinaisen tiedotteen, jossa erityisesti nuoria tyttöjä ja nuorten vanhempia kehotettiin tarkkaavaisuuteen sosiaalisessa mediassa.

– Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on vaikea asia, koska kyse on piilorikollisuudesta. Silloin kun tulee yksittäisiä tapauksia esiin, kyse voi olla jäävuoren huipusta, mutta siitä yksittäisestä tapauksesta on vaikea lähteä yleistämään, Pelastakaa Lapset ry:n erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen sanoi Radio Suomen Päivän haastattelussa perjantaina.

Vaaranen-Valkonen työskentelee nettivihjetiimissä, jonka tavoitteena on lasten suojeleminen seksuaaliväkivallalta ja riistolta etenkin digitaalisessa mediassa. Nettivihjeiden perkaamisessa on tehty yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa jo yli 16 vuoden ajan.

Ei tapahdu vain siellä jossain kaukana

Vaaranen-Valkosen mukaan tämän hetken valitettava tosiasia on, että verkon välityksellä tai verkkoa hyödyntäen voidaan tehdä raakoja seksuaaliväkivaltarikoksia.

– Ruotsissa tuli tänä vuonna ensimmäinen tapaus ilmi, jossa tekijä tuomittiin lapseen kohdistuvasta törkeästä raiskauksesta verkon välityksellä.

Nettivihjetiimi käy muun muassa läpi laitonta kuvamateriaalia. Vaaranen-Valkonen painottaa, että on hyvä tiedostaa, ettei kyseessä ole asia, joka tapahtuu vain jossain kaukana.

– Tämä on niin hankala asia, ettei siitä haluta kuulla ja se halutaan laittaa mahdollisimman kauas. Usein ihmiset ajattelevat, että kuvamateriaali on kuvattu jossain kaukana ulkomailla. Meille vihjeiden perusteella tulevassa kuvamateraalissa 80 prosenttia lapsista näyttää vaaleaihoisilta, länsimaisilta lapsilta, Vaaranen-Valkonen kertoi Radio Suomen Päivän haastattelussa.

Ennakointi kannattaa tässäkin asiassa

Pelastakaa lapset ry on aiemmin tehnyt selvityksen, jonka mukaan joka kolmas lapsi on joutunut verkossa jossain määrin seksuaalisen häirinnän ja kiusaamisen kohteeksi. Vaaranen-Valkonen muistuttaa, että aikuisen kiinnostus lapsen tekemiseen on äärettömän tärkeää, tapahtui se missä ympäristössä tahansa.

– Ehkä vanhemmat alkavat puhua lasten kanssa siinä vaiheessa, kun ensimmäinen hankaluus tai ongelma verkossa tulee eteen. Silloin ollaan jo tosi myöhässä.

Vaaranen-Valkonen onkin kannustanut vanhempia puhumaan lasten kanssa verkon seksuaalisesta aineistosta – tai niin sanotusti netin "namusedistä" – ennen kuin tulee ongelma tai vanhempi huomaa, että lapsen puhelimeen on tullut pornografista materiaalia.

– Ajattelen, että jos on keskusteltu etukäteen, lapsella on jonkilainen käsitys, mitä pitää tehdä. Lapsi tietää, että näistä asioista voi puhua, oli se mikä tahansa häiritsevä tai ahdistava viesti tai kuvamateriaali, Vaaranen-Valkonen toteaa.

