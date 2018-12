Miljardikauppa etenee: Kiinalaisyhtiö jätti ostotarjouksen Amer Sportsista

Amer Sportsin hallitus suosittelee tarjouksen hyväksymistä. Kyseessä olisi lähes viiden miljardin euron kauppa, joka on yksi Suomen taloushistorian suurimpia.

Kiinalaisen Anta Sports Productsin johtama yhteenliittymä on jättänyt ostotarjouksen kaikista Amer Sportsin osakkeista. Amerin hallitus suosittelee tarjouksen hyväksymistä.

Yhtiön tiedotteen mukaan ostolla ei ole välitöntä vaikutusta henkilökuntaan tai pääkonttorin sijaintiin.

Amerin tuotteiden valmistuksesta suurin osa on ulkomailla, mutta sukellus- ja urheilukelloja valmistavan Suunnon tuotannosta pääosa on Suomessa Vantaalla.

Ostotarjouksen jättäneen Mascot Bidco Oy:n takana ovat kiinalainen Anta Sports Products Limited, sijoitusrahasto FV Fund, kanadalaisen miljardöörin Chip Wilsonin omistama Anamered Investments ja kiinalainen internet-alan suuryritys Tencent.

Ostotarjous on 40 euroa käteisenä jokaisesta Amer Sportsin osakkeesta. Näin Amerin arvoksi tulee 4,6 miljardia euroa. Edellinen saman mittaluokan suomalaisen liiketoiminnan myynti ulkomaille nähtiin viisi vuotta sitten, kun Microsoft osti Nokian puhelimet 5,4 miljardilla eurolla.

Ostajaehdokkaat kertovat mahdollisesta kaupasta lisää myöhemmin perjantaina pidettävässä tiedotustilaisuudessa.

Amer Sportsin osakekurssi lähti nousuun kohti tarjottua 40 euron hintaa heti ostotarjouksen tultua julki. Perjantaina puolenpäivän aikoihin osakkeen arvo oli 38,5 euroa.

Amerin omistus on hajaantunut ympäri maailmaa. Omistuksesta yli puolet on ulkomaalaisilla institutionaalisilla sijoittajilla.

Yhtiön suuria suomalaisia omistajia ovat eläkeyhtiöt: Keva, Ilmarinen ja Varma.

Mikä Kiinaa Amerissa kiinnostaa?

Anta Sports Products on Kiinan suurin urheiluvälineiden valmistaja. Sillä on jättimäinen urheilukauppojen ketju, jolla on yli 11 000 liikettä eri puolilla Kiinaa.

Amer Sports omistaa Antan näkökulmasta liudan houkuttavia ja kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä.

Amerin omaisuutta ovat esimerkiksi talviurheiluun erikoistuneet Atomic ja Salomon sekä tennismailoista ja koripalloista tunnettu Wilson. Tämän vuoden huhtikuussa bränditalo osti ruotsalaisen urheilumuotibrändi Peak Performancen. Ameriin kuuluu myös kuntoilulaitteita valmistava Precor.

Amerin kautta Anta saa tukevan jalansijan Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla.

Kiinalaisia kannustavat kauppaan todennäköisesti myös Pekingin talviolympialaiset vuonna 2022. Tapahtuma tuo valtavan määrän näkyvyyttä televisiokuviin pääseville tuotemerkeille.

