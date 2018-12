Analyysi: Hakaristiliput järkyttivät itsenäisyyspäivänä – nytkö vasta Suomi havahtui siihen, että kaduilla marssii uusnatseja?

Suomen itsenäisyyspäivä sujui torstai-iltapäivänä perinteisissä merkeissä. Eliitti valmistautui Linnan juhliin, kansa kokoontui televisioiden ääreen, ja uusnatsit valmistautuivat marssimaan pääkaupungin kaduilla.

Puoli neljän maissa totuttuun ohjelmaan tuli pieni poikkeus, kun uusnatsistisen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) nokkamiehet avasivat rullalla olleet hakaristilippunsa.

Suomen puoluejohto järkyttyi teosta niin, että yltyi twiittaamaan juhlahumun keskeltä.

Natsiliput eivät kuulu Suomeen eikä muuallekaan. Ne eivät edusta millään tavalla suomalaisen yhteiskunnan arvoja. — Juha Sipilä (@juhasipila) 6. joulukuuta 2018

Oikea päätös poliisilta takavarikoida natsiliput. Veteraanit eivät taistelleet siksi, että natsiliput saisivat liehua. Itsenäisyydestä taisteltiin, jotta suomalaiset saisivat elää rauhassa ja turvassa maassa, jossa ihmisarvo on jakamaton. Natsismi ei edusta mitään näistä. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) 6. joulukuuta 2018

#Itsenäisyyspäivä:ä vietetään ennen kaikkea vapauden vuoksi. Oikein, että poliisi takavarikoi natsiliput, joilla ei ole mitään tekemistä itsenäisyyden ja vapauden kanssa. Ne liput eivät kuulu kaduille vaan museoihin muistuttamaan natsien rikoksista ihmisyyttä vastaan. — Antti Rinne (@AnttiRinnepj) 6. joulukuuta 2018

Mediassa sinkoilevien viestien sisältö kuului: "Hakaristiliput eivät kuulu Suomeen, eivätkä varsinkaan itsenäisyyspäivään".

Uusnatsien toimintaa pidempään seuranneiden mieleen juolahti kenties hämmentynyt kysymys: Miksi hakaristilippu järkytti?

Tai siis, miksi vasta nyt?

Ei ole ollut salaisuus, että Suomessa marssii tänäkin itsenäisyyspäivänä myös uusnatseja. PVL kuvailee itseään rotuoppia kannattavaksi radikaaliksi kansallissosialistiseksi järjestöksi, jonka tavoitteena on korvata Suomi ja muut Pohjoismaat kansallissosialistisella "pohjoismaisella valtakunnalla". Heidän toiminnastaan on kirjoitettu mediassa satoja artikkeleita. Itsenäisyyspäivää ennen he marssivat Helsingissä viimeksi lokakuussa.

Tähän mennessä poliisi on turvannut uusnatsien kulkueet ja antanut heidän myös kantaa symboliaan, eli Tyr-riimua vihreällä pohjalla. Perusteena se, että järjestön lakkauttamista koskeva oikeusprosessi on kesken.

Mutta itsenäisyyspäivänä poliisin kärsivällisyys loppui, kun uusnatsi päätti vilauttaa tuoreemman logon sijaan sitä vanhaa ja tunnetumpaa. Arvioituaan tilannetta hetken aikaa, poliisi päätti lopulta riistää liput painimalla (siirryt toiseen palveluun). Poliisi perusteli toimintaansa sillä, että "hakaristilippuun liittyy vahva rasistinen ja syrjivä viesti", ja niiden heiluttelu olisi voinut vaarantaa yleistä turvallisuutta.

Poliisi pysäytti uusnatsien Kohti vapautta! -marssin Hakaniemessä Helsingissä itsenäisyyspäivänä. Martti Kainulainen / Lehtikuva

Poliisi on aivan oikeassa. Rasismi ja ihmisryhmien syrjiminen on kansallissosialistisen ideologian ytimessä. Ja hakaristilipun heiluttelu kaikista paikoista juuri Helsingin Kalliossa on provosointia jos mikä.

Uusnatsi on uusnatsi kuitenkin ilman hakaristilippuakin, ja kansallissosialismin julkinen kannattaminen on jo itsessään rasistinen ja syrjivä viesti. PVL:n luonne ei ollut mysteeri ainakaan kaduilla ja ikkunoistaan buuaaville kalliolaisille, vaikka hakaristiliput olikin marssijoilta jo viety.

Hakaristilipun poliisilta, poliitikoilta ja medialta saama huomio osoittaakin, kuinka painavia tietyt symbolit ovat sanoihin verrattuna.

Natsien hakaristilippu symboloi holokaustia, toista maailmansotaa, Adolf Hitleriä, miljoonien juutalaisten kansanmurhaa. Symbolin musertava painoarvo on iskostettu suomalaisten mieliin jo lapsuudessa. Natsien hakaristilippu symboloi ihmisessä piilevää pahuutta.

PVL:n lippu sen sijaan symboloi Hitlerin fanijoukkoa, joka on valmis väkivaltaan, mutta ei ole toistaiseksi päässyt sitä laajamittaisesti harjoittamaan. Suurelle osalle suomalaisista PVL:n lippu ei todennäköisesti edelleenkään tarkoita yhtään mitään.

On mahdollista, että joidenkin silmät avautuivat torstai-iltana, kun uusnatsit osoittivat olevansa – uusnatseja. Siis vanhaa kansallissosialismia uusissa vaatteissa.

Kansan suhtautuminen PVL:ään voikin muuttua episodin myötä astetta nuivemmaksi. Sama pätee Soldiers of Odineihin ja muihin äärioikeistolaisiin ryhmiin, jotka itsenäisyyspäivänä marssivat natsien kannoilla saman hakaristilipun alla.

Nyt poliisi epäilee hakaristilippujen heiluttajien syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Natsisymbolit eivät ole Saksan tapaan Suomen laissa kiellettyjä. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei niiden julkisesta käytöstä tietyissä yhteyksissä voisi saada tuomiota.

Jos oikeus toteaa hakaristilippujen heiluttajien syyllistyneen rikokseen, jäljelle jää kysymys:

Voidaanko myös PVL:n tunnuksen julkinen esittely todeta samalla perusteella laittomaksi? Sen ja natsien hakaristin taustalla on lopulta sama ideologia.

Päivitetty 7.12. klo 14.20: Muokattu otsikon sanamuotoa.

Sisäministeri Kai Mykkänen hakaristilippujen heiluttamisesta: "On tarkka paikka, mitä tunnuksia sananvapaudesta irrotetaan"

Poliisihallitus laati tuoreen ohjeistuksen poliiseille itsenäisyyspäivän mielenosoituksiin – “Onko natsitervehdyksen tekeminen soveliasta tässä yhteiskunnassa?”

Hakaristiliput liehuivat ja ne poistettiin, poliisi aloittaa tutkinnan epäillystä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – Yle seurasi itsenäisyyspäivän tapahtumia hetki hetkeltä

Ylen selvitys: Usealla natsijärjestö PVL:n ja Soldiers of Odinin jäsenistä on rikostausta

Yle selvitti: Uusnatsit valmistautuvat järjestönsä lakkauttamiseen kulisseissa – puoluesuunnitelmia, hyväntekeväisyyttä ja yhteistyötä odinien kanssa

Ylen selvitys paljastaa: Jopa kahdella kolmesta natsijärjestö PVL:n ja Soldiers of Odinin näkyvimmistä suomalaisjäsenistä on rikostaustaa

Kaduillamme marssii itsenäisyyspäivänä myös natseja – määränpäänä väkivaltainen vallankumous